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אג"ח

ההיסטוריה מלמדת: 16 פעמים זה קרה בשווקים. בכל פעם משהו נשבר

זה כבר לא רק הרמה של תשואת האג״ח, גם קצב הזינוק מתחיל להדאיג את השוק • אנליסט בוול סטריט בחן 16 תקופות דומות בחמשת העשורים האחרונים • מה הוא גילה?

שירות גלובס 05:29
בורסת ניו יורק / צילום: ap, Ted Shaffrey
בורסת ניו יורק / צילום: ap, Ted Shaffrey

יש מספרים שבשוק ההון קל להתעלם מהם - עד שהם מתחילים לזוז מהר מדי. תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים עלתה בתוך שבועות מרמה של פחות מ־4.6% באוגוסט ליותר מ־5.2% כעת. בסוף ספטמבר היא כבר הגיעה ל־5.29%, ובתחילת אוקטובר נותרה סביב 5.24%.

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עבור ג’ון רוק, ראש מחלקת הניתוח הטכני בבית ההשקעות 22V Research, הקצב שבו התשואות עולות מטריד יותר מהרמה שאליה הגיעו.

רוק בחן את התנהגות התשואה ל־10 שנים בחמשת העשורים האחרונים ומצא 16 תקופות שבהן היא זינקה בקצב דומה. לפי הניתוח שהציג ל־CNBC, בכל אחת מהן התרחש בהמשך אירוע פיננסי משמעותי - מהקריסה של סיליקון ואלי בנק ב־2023 ועד מפולת המניות של 1987. לכן המסר שלו הוא: "משהו תמיד נשבר".

ההיגיון מאחורי האזהרה פשוט: תשואת האג"ח ל־10 שנים היא מעין ריבית ייחוס לכלכלה האמריקאית. היא משפיעה על עלויות המשכנתאות, המימון של חברות וגם על אסטרטגיות מסחר ממונפות. כאשר היא עולה במהירות, היא עלולה לחשוף נקודות תורפה שנבנו בתקופה שבה עלות הכסף הייתה נמוכה ויציבה.

השאלה הגדולה היא מה עלול להישבר הפעם. ב־22V Research מצביעים על כמה מוקדים אפשריים: שוק האשראי הפרטי, השקעות ענק במרכזי נתונים של AI שממומנות בחוב, והבנקים האזוריים.

עם זאת, הניתוח אינו טוען שכל עלייה חדה בתשואות מובילה בהכרח למשבר. מדובר בקשר היסטורי ולא בהוכחה לסיבתיות. השאלה עבור המשקיעים כעת היא אם העלייה הנוכחית היא עוד שינוי במחיר הכסף - או סימן לכך שאחד מהסדקים שנוצרו בשנים של ריבית נמוכה מתחיל להיפתח.