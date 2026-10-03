הנתון שחמק מתחת לרדאר, ויכול לשנות את מערכת הבחירות

ישראל הולכת לבחירות - וסקר הסקרים של גלובס מלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

● הסחורות בעולם כבר התייקרו, ישראל תצטרף לעליית המחירים אחרי החגים

● אין תחרות או אלטרנטיבה: כשהמבוטחים שבויים בידי מונופול ממשלתי

מה הנתונים? הצמרת ללא שינוי: הליכוד בראש עם 23 מנדטים ואחריה ישר עם 22. ביחד נחלשת ל-10 והדמוקרטים נחלשת ל-9.

ישראל ביתנו, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 8 מנדטים כל אחת, כשאליהן מצטרפת הרשימה המשותפת שמתחזקת במנדט ומקבלת 8. הציונות הדתית וזהות עם 6 ורע"ם עם 5. מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים וזוכה ל-4 מנדטים. המפלגה בראשות הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה בחצי מהסקרים, ומקבלת 4 מנדטים.

מה המסקנה? גוש הקואליציה שוב מתחזק - הפעם בשני מנדטים - ומקבל 56 בסך הכל. האופוזיציה ללא המפלגות הערביות נחלשת ל-50, והמפלגות הערביות מקבלות יחד 13 מנדטים. השארית הולכת למפלגתם של הנדל וזליכה, כתלות בשאלה אם היא עוברת את אחוז החסימה.

מאחורי המספרים: אם בשבועות האחרונים אמרנו ששאלת ההובלה מוכרעת על ידי שאלת המעבר של הנדל וזליכה את אחוז החסימה, הפעם סקר אחד שבר את הכלל. עד כה, סקרים שבהם המפלגה עברה את אחוז החסימה נתנו לאופוזיציה את היתרון, ובסקרים שלא - הקואליציה הובילה.

אלא שבסקר של זמן ישראל מהשבוע נצפתה התופעה החריגה, לפיה הנדל וזליכה עוברים את אחוז החסימה (ואף מקבלים 5 מנדטים), אך הקואליציה עדיין מובילה על האופוזיציה ללא המפלגות הערביות (53 מול 49). בסקר הזה האופוזיציה (ללא המפלגות הערביות) ירדה ב-4 מנדטים ביחס לשבוע שעבר בעקבות 2 מנדטים שירדו מישר ועוד 2 מנדטים שירדו מביחד.

הנתון הנוסף: הישראלים סיימו להתלבט? בקרב הסוקרים מקובלת ההערכה שבין 10% ל-15% מהציבור לא מחליט למי הוא מצביע עד שהוא נכנס אל מאחורי הפרגוד. אם נמיר את זה למנדטים, מדובר בקבוצה שיכולה להיות שווה 20 מושבים בכנסת. בהחלט נתון משנה בחירות.

ואולם, בסקר מעריב של השבוע הסתתר נתון יוצא דופן: שיעור המתלבטים הגיעה לרמה יוצאת דופן, ועומד על 6.4% בלבד. רוצה לומר, חצי מהמתלבטים ה"מסורתיים" כבר קיבלו הכרעה. המשמעות: מרחב התמרון של המפלגות מצטמצם, וחלון ההזדמנויות לשאוב מנדטים הולך ונסגר.