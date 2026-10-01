הכותב הוא עיתונאי בכיר באתר האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל"

הדולר נסחר בטהרן סביב 2.6 מיליון ריאל "ברגע זה", ועד שתקראו את השורה הזו הוא כנראה כבר עלה בעוד אלף ריאלים. צניחה של 51% בערך המטבע הלאומי של איראן ב־40 יום היא רק אחת מהתוצאות של הלחץ הכלכלי המוגבר שמפעילה ארה"ב על איראן, המכונה " D-Dayכלכלי". באותה תקופה הכריז הבנק המרכזי של איראן על שיעור אינפלציה רשמי של 70%, הגבוה ביותר בתולדות המדינה. הכלכלנים, לעומת זאת, מעריכים שהשיעור בפועל עולה על 150%.

● איש הצללים האיראני שמאחורי רשת של מיליארדי דולרים מהברחות נפט

● חברת הספנות שפיצחה את השיטה ושטה בהורמוז מתחת לאף האיראני

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מה שנראה ברחובות איראן בימים אלה חורג מעוד זעם ציבורי. האזרחים נתקלים כל העת במחירים אסטרונומיים שעולים מיום ליום. בעוד שהשכר החודשי הממוצע עומד על כ־400 מיליון ריאל, חבילת חיתולים לתינוק עולה כ־8.7 מיליון ריאל. במילים אחרות, איראני יכול לקנות בשכר חודש שלם רק שבע חבילות חיתולים.

המציאות הבלתי ניתנת להכחשה הזו הביאה את שר האוצר האמריקאי להבטיח שכלכלת איראן תיהרס בקרוב. את הטענה הזו אפשר לאתגר בטיעון מורכב יותר: כלכלת איראן לא "תיהרס בקרוב" - היא נמצאת על סף הרס כבר זמן רב. לא בגלל הפצצות הישראליות, אלא בגלל השוד שמבצעים שליטי טהרן.

מוג'תבא פורמוחסן אישי: בן 47, מתגורר בלונדון

מקצועי: עיתונאי תחקירים ב"איראן אינטרנשיונל" בעבר ערך עיתון מקומי ברשט וכתב ברדיו זמאנה סופר, משורר ומתרגם

עוד משהו: נעצר ב־2009 ונידון לשנת מאסר על "תעמולה נגד המשטר", ואחר כך יצא לגלות. ב־2025 האשימו אותו האקרים איראנים בהיותו סוכן מוסד

קרטל בשליטת המדינה

במהלך ארבעת העשורים האחרונים נבלעה כלכלת איראן בידי כמה קרטלים גדולים בשליטת המדינה, תהליך שהגיע לשיאו בשני העשורים האחרונים. לפי סגן יושב ראש הפרלמנט לשעבר, 60% מהעושר של איראן נשלטים בידי ארבע ישויות כלכליות גדולות השייכות ללשכת המנהיג העליון: ביצוע צו האימאם ח'ומייני, קרן המוסתצ'עפין, אסטאן קודס רזווי ומפקדת הבנייה ח'אתם אל־אנביא של משמרות המהפכה האסלאמית.

הן אינן משלמות מסים, אינן נותנות דין וחשבון לאיש, ושולטות בכל מוסדות הפיקוח, כולל מערכת המשפט. המודל הכלכלי שלהן מבוסס אף הוא על שוד. הן משתלטות בכוח על פרויקטים ממשלתיים במחיר גבוה פי כמה מעלותם האמיתית, גובות את הכסף ומשאירות את העבודה לא גמורה.

עם קרטלים כאלה, כמעט דבר לא נותר מהמגזר הפרטי. כיום קשה למצוא בעסק באיראן עם יותר מ־50 עובדים שנשאר פרטי באמת. אחת מ־16 הישויות הכלכליות המסונפות ללשכת המנהיג העליון תתפוס בהכרח חלק ניכר מהונו. בחמש השנים האחרונות אפילו סטארט־אפים מצליחים נאלצו למסור חלק גדול מהבעלות עליהם רק כדי לשרוד.

כלכלת איראן נמצאת גם תחת סנקציות. עם זאת, המוסדות האלה הצליחו לנצל גם את הנסיבות החריגות הללו. הן נכנסו לסחר הבלתי חוקי בנפט האיראני ומכניסות מיליארדי דולרים משוק שעצם טבעו הופך אותו כמעט לבלתי ניתן למעקב. היקף הגזל הזה מוערך ב־100 מיליארד דולר בשנה, בעוד התוצר הלאומי הגולמי של איראן בקושי מגיע ל־400 מיליארד דולר.

פשיטת רגל

ונחזור כעת לציפיות של וושינגטון ממדיניות הלחץ המרבי שלה. ארה"ב מצפה שהגברת הלחץ הזה תהרוס את כלכלת איראן ותחזיר את האנשים לרחובות כדי למרוד בשלטון. ההערכה הזו הגיונית. אבל מה שקיים תחת השם "כלכלת איראן" שונה במידה ניכרת מהסטנדרטים של כלכלה רגילה.

לפי מידע ממוסדות בינלאומיים, מכירות הנפט של איראן ירדו לכ־300 אלף חביות בחודשיים האחרונים ומעבר הנפט האיראני במצר הורמוז ירד לאפס. עד אמצע אוקטובר לא יהיה לאיראן בפועל נפט למכירה. מבחינה מעשית, אם כן, כלכלת איראן כבר פשטה את הרגל.

אבל האם זה אומר שמבצע כלכלי יביא לסופה של הרפובליקה האסלאמית? נדרשת כאן זהירות מסוימת. במהלך שני העשורים האחרונים, תחת סנקציות שנעו מקלות דרך חמורות ועד חמורות ביותר, המשטר האיראני המציא דרכים בלתי קונבנציונליות לשרוד. הפשוטה שבהן היא הדפסת כסף ללא כיסוי. אף שהדבר מלבה אינפלציה, הוא גם מספק הנשמה מלאכותית לכלכלה הגוססת של איראן.

בינתיים, הקרטלים הכלכליים הגדולים של איראן, החברות שבבעלות משמרות המהפכה ולשכת ח'מנאי, בילו את שני העשורים האחרונים בהשתלטות על חלק גדול מהפעילות העסקית במדינה. כתוצאה מכך הם שולטים במישרין ובעקיפין בפרנסתם של כ־20 מיליון איראנים. תחת לחץ הם הצליחו להחזיק את הכלכלה בקושי בחיים באמצעים זמניים, כמו המרת עושר שנצבר לכספים להוצאות היום־יום, ולו צנועות. לאחר מכן הם בולעים כמה פעמים את הסכום שהוציאו מהכנסות הנפט של איראן.

האם זה אומר שמדיניות הלחץ הכלכלי של אמריקה תיכשל? כמובן שהיא אפקטיבית, ואף ייתכן שתניב את התוצאה המבוקשת. בניגוד לכל השנים הקודמות, חל באיראן שינוי גדול אחד: עלי ח'מנאי נהרג.

עוני קיצוני

לפני חמש שנים חשף הקלטת שמע שהודלפה של בכירי מפקדי משמרות המהפכה כי הארגון הצבאי גנב יותר מ־4 מיליארד דולר מתקציב עיריית טהרן בניהולו של מוחמד באקר קאליבאף. לפי אחד המפקדים שנשמעים בהקלטה, 90% הלכו לכוח קודס של המשמרות ו־10% הנותרים הלכו לרשת השחיתות של המשמרות.

בכלכלת מאפיה שנשלטת בידי רודן פוליטי, חיסולו של "הסנדק" עשוי להפיל את הרשת כולה. בתקופה קצרה זו בלבד נחשפו והודחקו רשתות שחיתות בנות עשור בכלכלת איראן. בין 20 במרץ ל־20 ביוני צנחה הצמיחה הכלכלית של איראן ונותרה במצב הנמוך ביותר בתולדות המדינה. בינתיים, הלחץ מהמצור הימי על נמלי איראן ומהמבצע האמריקאי צמצם בפועל את הכנסות המדינה לאפס. גם הקרטלים האלה אינם מקבלים עוד הוראות ממנהיג שעצם קיומו מוטל בספק.

ברחובות, המחירים והאינפלציה מעולם לא עלו בצורה כה תלולה. התנאים האלה הותירו חלק ניכר מהחברה האיראנית עני במובן המילולי ביותר. הלחץ גדול לפחות פי עשרה מזה שעורר בנובמבר 2019 את אחת ההפגנות הגדולות ביותר נגד השלטון, לאחר שמחירי הבנזין שולשו.

לכן טבעי שהמשטר האיראני מודאג כעת מאוד משובם של אנשים לרחובות תחת לחץ הכלכלה הקורסת של המדינה. עד לפני חודשיים ציפו שליטי טהרן שסגירת מצר הורמוז תדחוף את מחירי הנפט העולמיים ל־200 דולר לחבית ותאלץ את טראמפ לקבל את תנאיה של איראן. לא רק שזה לא קרה, אלא שהמצר פתוח כעת לכולם, וסגור לאיראן.

זהו מצב מסוכן ביותר עבור טהרן והוא הביא את המשטר האיראני לנקוט יוזמה הפעם ולהציע לטראמפ עסקה. עם כל יום שעובר, קלחת הרתיחה של החברה האיראנית מתקרבת להתפוצצות. המבצע האמריקאי הוכיח את יעילותו הרבה מהר יותר משציפו שליטי איראן.

לא לחתום על עסקה

החיים של האיראנים בימים אלה אינם דומים לשום תקופה אחרת. שטרות כסף וצ'קים במזומן בערכים גבוהים הופכים למיושנים מיום ליום תחת השפעת האינפלציה, בעוד ערכו של המטבע הלאומי ירד לשפל.

בתנאים האלה, התפתחות אחת בלבד יכולה להציל את המשטר האיראני: טראמפ, תחת לחץ פוליטי להשיג תוצאות מהירות, שיחתום על עסקה רעה. אם ארה"ב לא תמהר, שינוי יסודי באיראן נמצא בהישג יד.

בניגוד למלחמה צבאית, שעשויה לגבש את תומכי המערכת מאחורי הממשלה בטווח הקצר, מלחמה כלכלית יכולה לשבור אפילו את הגרעינים הנאמנים הללו. למרות שהם סובלים לחץ עצום, מספר ניכר של איראנים ממשיכים לחיות בתקווה לתוצאה הזו בדיוק.