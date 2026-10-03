איש הצללים האיראני שמאחורי רשת של מיליארדי דולרים מהברחות נפט

כשמדברים על הברוקרים של הנפט האיראני, מתארים פעמים רבות סוחרים צעירים, חשבונות בנק בסין וספינות שמכבות משדרים בלב ים. תחקיר של אתר האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל חשף השבוע דמות שונה לגמרי שמושכת בחוטים: מוסטפא אחדי.

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לפי התחקיר, אחדי הוא בכיר ואישיות ותיקה בארגון המודיעין של משמרות המהפכה. הוא משמש סגן ראש יחידת המודיעין הסודית 600 ובעבר היה סגן ראש הארגון לענייני כלכלה. עד עכשיו כמעט לא פורסמו עליו פרטים והתחקיר חושף לראשונה את דמותו.

המוח מאחורי הנפט

הנפט הוא עורק החיים של הכלכלה האיראנית. לפי נתוני OPEC, איראן ייצאה בשנה שעברה כ־2 מיליון חביות ביום של נפט גולמי, קונדנסט ותזקיקים, ולפי הבנק המרכזי הנפט היווה כ־65% מסך היצוא. כמעט כולו זורם לסין: ב־2025 קנו בתי הזיקוק הסיניים בממוצע כ־1.38 מיליון חביות ביום, יותר מ־80% מהנפט הגולמי שאיראן ייצאה. כדי לפצות על סיכון הסנקציות נאלצה איראן להציע הנחה של כ־5 דולר לחבית.

זאת, לצד חלופות אחרות הפועלות מתחת לרדאר של המערב. לפני כעשור וחצי, בעקבות הסנקציות שהטילו על איראן, המועצה לביטחון לאומי של המדינה החלה לנהל בפועל את מכירת הנפט במקום משרד הנפט ואחדי החל לשמש בה כסגן לענייני כלכלה - תפקיד שהוא כיסוי לפעילותו האמיתית. הוא השתתף בשתי פסגות של מדינות הבריקס, ברוסיה ובברזיל, בלי שתפקיד האמיתי - האיש ששולט על ניהול מכירת הנפט האיראני - נודע לגורמים בינלאומיים. גם היום, הוא לוקח חלק במשלחות רשמיות ובביקורים במסופי הנפט באי חארג' תחת כובעו כסגן לענייני כלכלה.

מה ידוע על מוסטפא אחדי? ■ משמש כסגן ראש יחידת המודיעין הסודית 600 במשמרות המהפכה

■ נחשב למוח מאחורי מנגנון מכירות הנפט בשוק השחור

■ מפעיל רשת ענק של ברוקרים וסוחרים ("נאמנים") למכירת הנפט

■ נוהג להשתתף במשלחות ופסגות רשמיות בחו"ל

תחת תפקיד הכיסוי "סגן לענייני כלכלה"

■ אינו כפוף לממשלה או לגופי פיקוח ובפועל נהנה מחסינות מלאה

אחדי, כמובן, לא פועל לבד. לפי התחקיר, הוא מפעיל רשת ענק של ברוקרים שמוכרים את הנפט מתחת לאף האמריקאי. אותם ברוקרים, המכונים "נאמנים" על פי התחקיר, מקבלים לידיהם חביות נפט, מוכרים אותן לגורמים בינלאומיים ומעבירים את ההכנסות למדינה.

בנוסף, אחדי שלח את סגנו לשעבר, מוחמד ג'וואד בוואנד, לפקח על מכירות הנפט. במסגרת זו, בוואנד מונה לפני כארבעה חודשים לתפקיד עוזר מיוחד לשר הנפט. לפי איראן אינטרנשיונל, מסמך של גוף הפיקוח הממלכתי אף מייחס לו את ההחלטה למכור 86 מיליון חביות ל"נאמנים".

שבועיים לפני הפרסום, אחרי שתחקירים קודמים העלו את בוואנד ומומנין לכותרות, אומרים באיראן אינטרנשיונל לגלובס, התקיימה פגישה חשאית במטה התקשורת של המשמרות. לפי הדיווח השתתפו בה אחדי, בוואנד וגנרל איראני בכיר, והמטרה הייתה למנוע סיקור של הפרשה.

כוח בלי בקרה

בכיר באיראן אינטרנשיונל מספר על המקרה של אחדי. לדבריו, לשני ארגוני המודיעין של איראן, מודיעין משמרות המהפכה ומשרד המודיעין, יש רשת ברוקרים משלהם, שמנוהלת על ידי בכירים בכל ארגון. הנאמנים הם "בעצם כלי משחק בידי המנגנון הביטחוני", ויותר מ־100 מיליארד דולר מהכנסות הנפט של המדינה נגנבו בדרך זו. לשם השוואה, אותו גורם מציין שהכספים הקפואים של איראן, שהמשטר מנהל משא ומתן עם ארה"ב לשחרורם, מסתכמים ב־24 מיליארד דולר, בערך רבע מהסכום שנשאב.

הוא מוסיף כי אחדי נהנה מכוח בלתי מבוקר: "הוא לא כפוף לא לממשלה ולא לשום גוף פיקוח. להפך, מערכת המשפט עומדת לרשותו והוא משתמש בה כדי להסדיר חשבונות זה עם זה". לפעמים הוא אף מדליף באמצעות מתווכים מידע על יריביו למשרד האוצר האמריקאי, כדי שיוטלו עליהם סנקציות.

לכן, לדברי אותו גורם, הסנקציות המערביות אינן יעילות מולו: "ארה"ב ואירופה מפעילות סנקציות מדי פעם על חלק מהנאמנים, אבל זה לא ממש עוזר כי מחליפים אותם מיד. לדעתי, יש להתמקד בארגוני הביטחון ובבכירים שלהם.

"העובדה שבכיר במודיעין המשמרות כמו אחדי יכול להשתתף בחופשיות בכנסים בינלאומיים כמו הבריקס, תחת תואר כיסוי, ולמצוא שם קונים לנפט בשוק השחור, מראה שנותרו פערים משמעותיים במאמצים לשבש את מימון הרפובליקה האסלאמית. לאוליגרכים האלה יש אינטרס לשמר את המשטר, מערכת מושחתת שממלאת להם את הכיסים".

באיראן אינטרנשיונל מצביעים על כך שחוק התקציב השנתי מאשר לכוחות המזוינים, כלומר למשמרות המהפכה, למכור חצי מיליון חביות נפט ביום, ומסיקים: "זה מראה שהשחיתות הזו היא מבנית. המשמרות חזקות כל כך שגם אם הן לא מעבירות חצי מההכנסות האלה, שום מוסד לא יכול לעצור אותן".