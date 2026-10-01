מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: האיום של פוטין, החשיפה של בריטניה והיציאה של ארה"ב מעיראק.

● החברות הישראליות שמגיעות לתערוכות נשק במדינות מוסלמיות

● שוכרת בת 87 שסולקה מביתה חוללה שינוי אדיר בספרד

רוסיה

פוטין מאיים בשימוש בנשק גרעיני נגד נאט"ו: "הפעם זה רציני"

רוסיה הזהירה את נאט"ו כי תהיה מוכנה להשתמש בנשק גרעיני אם הברית תנסה לנתק את קלינינגרד משאר שטחה. קלינינגרד היא שטח רוסי קטן על חוף הים הבלטי, שאינו גובל ביתר רוסיה ונמצא בין מדינות נאט"ו. כך עולה ממסמך דיפלומטי ששלחה מוסקבה למדינות נאט"ו ונחשף ברויטרס.

במסמך האשימה מוסקבה את נאט"ו ב"מסלול מסוכן ופזיז" שמגדיל את הסיכון לעימות מזוין ישיר. עוד נכתב בו כי התרחיש כולל גם "תקיפות רוסיות נגד מרכזי קבלת ההחלטות במדינות החברות בברית כבר מן הרגע הראשון".

צילום: פוטין

קלינינגרד, שטח מחומש בכבדות שנמצא בין פולין לליטא וגדול במעט ממדינת קונטיקט, הפך בשנים האחרונות לאחת מנקודות החיכוך הרגישות ביותר בין מוסקבה למערב. דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, טענה באתר המשרד כי הצהרות של בכירים בנאט"ו מוכיחות "רוסופוביה" ונכונות לצאת למלחמה. לדבריה, יש "להחזיר אותם לקרקע המציאות", וכל התקפה אירופית על רוסיה תהיה "מלחמה קצרה מאוד".

נאט"ו השיבה בנחרצות. המזכ"ל מארק רוטה אמר כי "אנחנו ברית הגנתית. תפסיקו עם האיומים הגרעיניים. זה לא נדרש ולא מועיל". במענה הרשמי נכתב כי אף תרגיל או פעילות של הברית אינם מהווים איום על שטח רוסיה והברית קראה למוסקבה לסיים את הפלישה לאוקראינה.

רוטה גם ניסה להרגיע את הרוחות. כשנשאל בכנס ביטחון בבריסל אם הסיכון לשימוש בנשק גרעיני נגד מדינות הבלטיות הפך ממשי, הוא השיב: "לא. פוטין יודע שהוא לא יכול לנצח את נאט"ו, ולכן אני לא מתייחס לזה ברצינות רבה מדי".

במקביל, שגרירויות רוסיה בלפחות שלוש מדינות באירופה פרסמו בימים האחרונים הודעות המאשימות את נאט"ו בליבוי המתיחות באמצעות תרגילים ותרחישי תכנון סביב קלינינגרד. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, כינה אותן "תזכורות דיפלומטיות לראשים החמים באירופה".

אירופה מצידה מאשימה את מוסקבה בהסלמה של "מלחמה היברידית" ביבשת ובכלל זה חבלה והצתות. רוסיה מכחישה ודוחה גם את ההערכות שהיא מתכוננת לתקיפה אפשרית של מדינה חברה בנאט"ו.

דיפלומט בנאט"ו אמר כי המכתב הוא "עוד ניסיון רוסי להפחיד את האירופים" ובכיר ביטחוני אירופי הגדיר: "זו הפעם הראשונה מאז המלחמה הקרה שרוסיה מאיימת עלינו כך. זה רציני".

בריטניה

המודיעין הסיני מימן למעלה מ־100 חוקרים בריטים

סוכנות הביון הבריטית MI5 פרסמה ביום רביעי השבוע התרעה חסרת תקדים: ארגון סיני מממן מחקר אקדמי בתחומים כמו בינה מלאכותית (AI) מטעם שירות הביטחון של בייג'ינג.

בהתרעת הריגול נכתב כי יותר מ־100 אקדמאים בבריטניה תרמו לפרויקטים שמימן המכון הסיני למחקר טכנולוגי כללי (CGTRI), שלדברי הסוכנות יש לו "קשרים חזקים מאוד" למשרד לביטחון המדינה (MSS), שירות הביון האזרחי של סין. "המטרה העיקרית של CGTRI היא לממן מחקר אקדמי שמשפר ישירות את היכולת הטכנית של ה- MSS לריגול", נכתב בהתרעה. לפי MI5 , האקדמאים תרמו לפרויקטים בתחומי בינה מלאכותית, סייבר, מערכות תקשורת סמויות וסטגנוגרפיה, שהיא הסתרת מידע בתוך הודעות או חפצים.

אוניברסיטת אוקספורד / צילום: Shutterstock

זו הפעם הראשונה ש־MI5 מפרסמת התרעה כזו באופן עצמאי והיא מתווספת לשורת האשמות בריטיות בנוגע לריגול סיני. סוכנות הביון מדגישה כי אקדמאים ומוסדות רבים כנראה שיתפו פעולה בתום לב, בלי לדעת על הקשרים של הארגון לשירות הביון. אבל מעתה, מי שימשיך לעשות זאת יסתכן בהעמדה לדין לפי חוק הביטחון הלאומי, שהתקבל ב־2023 כדי להעניק סמכויות רחבות יותר נגד ריגול זר.

שר ביטחון הפנים דן ג'רוויס מסר כי כתב לכל ראשי האוניברסיטאות בבריטניה להבטיח שהצוות יפסיק כל קשר עם הארגון הסיני: "ההתרעה חושפת ניסיונות של המודיעין הסיני ליהנות בסתר מהמומחיות והמחקר של האקדמאים שלנו ופוגעת בביטחון הלאומי שלנו ושל בעלות בריתנו. שותפויות בינלאומיות חיוניות, אך נפעל בנחישות כדי להגן מפני האיומים".

שגרירות סין בלונדון דחתה את ההאשמות וטענה שמדובר ב"דמיוניות ובדויות לחלוטין. אנו מתנגדים בתוקף להאשמות חסרות בסיס". עוד היא קראה לשירותי הביון הבריטיים "להפסיק להפיץ שקרים ולהפסיק לפגוע בחילופי החינוך ובשיתוף הפעולה המחקרי בין סין לבריטניה".

עיראק

אחרי 20 שנה ו־4,500 הרוגים: הכוחות האמריקאיים האחרונים משלימים את הנסיגה מעיראק

כוחות ארה"ב השלימו השבוע את הנסיגה מבסיסיהם האחרונים בעיראק, צעד שאיראן ובעלות בריתה מציגות כניצחון. הנסיגה מסיימת יותר משני עשורים של נוכחות אמריקאית במדינה שבה נהרגו 4,500 אמריקאים, במה שנחשבת למלחמה הקטלנית ביותר של ארה"ב במאה ה־21.

הכוחות האמריקאיים האחרונים משלימים את הנסיגה מעיראק / צילום: Reuters, Angelika Warmuth

ההסכם על הנסיגה נחתם ב־2024 בתקופת הנשיא ג'ו ביידן ומתממש בימי ממשל טראמפ, בשעה שוושינגטון מנהלת מלחמה באיראן. מומחי ביטחון עיראקים מזהירים שהיציאה עלולה להעניק לטהרן ולבעלות בריתה חופש פעולה כמעט מלא ולפתוח פתח גם לשובו של דאעש.

אבו מוג'תבא אל-יאסירי, מפקד ב"התנגדות האסלאמית בעיראק", מטריית הפלגים הנתמכים על ידי איראן, כינה את הנסיגה "ניצחון היסטורי" ו"תבוסה מוחצת לפרויקט האמריקאי. ב־30 בספטמבר נחגוג את סגירת הדף השחור בהיסטוריה של עיראק".

גם בעיראק עצמה לא כולם חוגגים. עזיבת הכוחות אמנם פופולרית בקרב עיראקים רבים, אך מי שחוששים מעוצמת הקבוצות הנתמכות על ידי איראן סבורים שהיא מוקדמת מדי. "אנחנו מאמינים שעיראק עדיין לא מוכנה לקחת על עצמה את תיק הביטחון", אמר תושב לתקשורת הזרה. "כולם חוששים מהוואקום שייווצר".

ארה"ב פלשה לעיראק ב־2003 כדי להפיל את סדאם חוסיין, כבשה אותה, הקימה ממשלה בהובלה שיעית ונלחמה במשך שנים במרי, עד שנסוגה בסוף 2011. פחות משלוש שנים אחר כך חזרה כדי לסייע לכוחות העיראקים להביס את דאעש, במלחמה שנמשכה בין 2014 ל־2017.

ארה"ב

ההוצאה להורג שנכשלה - פעמיים

באופן חריג, שני ניסיונות להוציא להורג את אסירה בשם כריסטה פייק בטנסי נכשלו השבוע. לדברי עורכי הדין שלה, פייק, בת 50, הועברה לבית חולים ומקבלת שם "טיפול מציל חיים", לאחר שהוזרקו לה שתי מנות של סם פנטוברביטל.

צילום: כריסטה פייק

ההוצאה להורג התקיימה בכלא ריברבנד בנאשוויל סביב השעה 20:00 בשעה המקומית. בזמן שהיא התבצעה, הגישו עורכי הדין של פייק בקשה דחופה לעצור אותה, וכתבו: "גב' פייק איבדה את ההכרה, עדיין יש לה דופק והיא עוד נושמת". סוכנות AP דיווחה כי הווילון בחדר העדים נסגר פעמיים ובשלב כלשהו התבקשו אנשי התקשורת לצאת. לפי הסוכנות, פרוטוקול ההוצאה להורג בטנסי מחייב סט שני של מזרקים למקרה שהאסיר לא מת אחרי הסט הראשון, אך אינו קובע מה עושים אם הוא עדיין חי גם אחריו.

פייק נידונה למוות ב־1996 על רצח קולין סלמר בת ה־19. בשנת 1995, כשהייתה בת 18, היא וחברה דאז הכו, עינו והרגו את סלמר, שאותה הכירו במחנה הכשרה תעסוקתית לנוער בסיכון. עדים שהיו איתה במחנה העידו כי התגאתה ברצח לפני ואחריו, והראתה להם חתיכה מגולגולתה של סלמר.

מאז 1976 הוצאו להורג בארה"ב 18 נשים בלבד, לעומת 1,663 גברים.