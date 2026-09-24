מהסוואנה ללב הממלכה: הבורסה שבדרך להנפקה היסטורית

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: המיליארדר שבדרך לעשות היסטוריה בלונדון ושיא עולמי חדש שנשבר - על ידי ילדה בת 6.

● ביהמ"ש הפדרלי הורה לטראמפ לבטל את החרם על כלי תקשורת

● יותר מכיפת ברזל: מערכת ההגנה הישראלית שהפכה ללהיט גלובלי

אתיופיה

קרבות עזים מאיימים לגרור את כל אפריקה למלחמה

פחות מארבע שנים אחרי שהושג הסכם שלום שאמור היה לסיים את אחת ממלחמות האזרחים הקטלניות באפריקה, אתיופיה שוב ניצבת על סף עימות מלא. כוחות מחוז טיגראי בצפון המדינה פתחו ביום רביעי במתקפה רחבת היקף נגד הממשלה הפדרלית, בצעד שמאיים להתרחב אל מעבר לגבולות המדינה.

הסכסוך פרץ עוד ב־2020, כשמלחמת אזרחים עקובה מדם התפתחה בין הכוחות הפדרליים האתיופיים לבין ה־TPLF (החזית העממית לשחרור טיגראי) - המפלגה ששלטה במחוז טיגראי וניהלה בעבר גם את אתיופיה כולה במשך שנים. הקרבות גבו מאות אלפי הרוגים והובילו למשבר הומניטרי חמור, עד שב־2022 נחתם הסכם שלום בתיווך האיחוד האפריקאי (הסכם פרטוריה), שהביא לשקט זמני.

השבוע השקט הזה קורס. מנהיגי טיגראי הכריזו כי הם נכנסו ל"מלחמת הגנה" כתגובה למה שהם מכנים תוקפנות מתגברת מצד כוחות הממשלה. בלילה שלפני כן השתלטו כוחותיהם על שדה התעופה במקלה, בירת המחוז, וחברת אתיופיאן איירליינס השעתה מייד את כל הטיסות לאזור.

קרבות עזים מאיימים לגרור את כל אפריקה למלחמה / צילום: Reuters

מקורות בשטח מדווחים כי הקרבות כבר התפשטו אל מעבר לגבולות טיגראי עצמו, אל תוך המחוזות השכנים עפאר ואמהרה - שם כוחות הטיגראים משתפים פעולה עם מיליציות מקומיות. שיתוף הפעולה הזה מגיע רק ימים ספורים אחרי שה־TPLF הודיעה על הקמת קואליציה עם שישה ארגונים חמושים נוספים, במטרה מוצהרת להפיל את ממשלת ראש הממשלה אבי אחמד.

ברקע מרחפת גם אריתריאה - היריבה ההיסטורית של אתיופיה - שהממשל באדיס אבבה מאשים אותה במימון בעלי הברית החדשים של הטיגראים, האשמה שאריתריאה מכחישה.

מנתוני מכון המחקר הבינלאומי ACLED, המתעד ומנתח אירועי אלימות ועימותים חמושים ברחבי העולם, עולה כי הצבא האתיופי כבר ביצע בחודשים האחרונים סדרה של תקיפות באמצעות רחפנים נגד כוחות טיגראי, על רקע ההסלמה הנוכחית.

ונצואלה

"חסרת מצפון!": התמונה שעוררה סערה בוונצואלה

נשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז, ציינה ביום שלישי "פגישה היסטורית" עם דונלד טראמפ בניו יורק - כשהיא מצטלמת עמו בתמונה שבה שניהם מסמנים באגודלים כלפי מעלה, בשולי עצרת האו"ם. הבעיה: הצילום נעשה במרחק של כ־11 קילומטרים בלבד מבית הכלא בברוקלין, שם מוחזק הבוס לשעבר, ניקולס מדורו, מאז שנכלא בעקבות פשיטה של כוחות מיוחדים על קראקס בינואר.

התזמון והמיקום הפכו את התמונה למוקד סערה. משקיפים זיהו סימני אי־נוחות בשפת הגוף של רודריגז - ידה השמאלית קמוצה לאורך כל הצילום. מבקרים בוונצואלה כינו את המפגש "השפלה ללא פשרות" עבור פוליטיקאית סוציאליסטית שבנתה קריירה שלמה על ביקורת על האימפריאליזם האמריקאי, ובאופוזיציה תיארו אותה כ"בובה חסרת בושה ומצפון".

נשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז עם הנשיא טראמפ / צילום: Reuters, Handout / Latin America News Agency

מאז לכידת מדורו, ביצעה רודריגז שורה של ויתורים כלפי וושינגטון, ובהם מסירת השליטה בהכנסות הנפט של ונצואלה לידי ארה"ב והסכמה לעסקת נפט שנויה במחלוקת בהיקף של 65 מיליארד חביות - עסקה שטראמפ כינה "הגדולה בהיסטוריה". בהצהרה בת 133 מילים שפרסמה לאחר הפגישה, לא הזכירה רודריגז את מדורו ולו במילה אחת.

בריטניה

החברה האפריקאית שבדרך להנפקה היסטורית בלונדון

חברת תשלומים הפועלת ברחבי אפריקה, הנשלטת על ידי מיליארדר הודי בשם סוניל בהארטי מיטל, הודיעה על כוונתה להנפיק בבורסת לונדון - במה שעשוי להפוך לאחת ההנפקות הגדולות ביותר בבורסה בשנים האחרונות.

Airtel Money, זרוע השירותים הפיננסיים של Airtel Africa, מתכננת לגייס כ־800 מיליון דולר בהנפקה ראשונית (IPO), לפי שווי מוערך של 8-9 מיליארד דולר. החברה משרתת כ־53 מיליון משתמשים פעילים מדי חודש ב־13 מדינות באפריקה שמדרום לסהרה, ובהן אוגנדה, זמביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ומאפשרת ללקוחות לטעון כסף לטלפון, למשוך מזומן ולגשת לשירותים פיננסיים נוספים דרך רשת סניפים וביתני שירות. בשנה הכספית האחרונה רשמה החברה הכנסות של כמעט 1.4 מיליארד דולר.

סוניל בהארטי מיטל / צילום: Reuters, Denis Balibouse

החברה־האם, Airtel Africa, היא ספקית טלקום שכבר נסחרת במדד FTSE 100 ומהווה חלק מקונצרן Bharti Enterprises ההודי, שבשליטת המיליארדר סוניל בהארטי מיטל. עם זאת, בחברה מעוניינים כעת להנפיק את Airtel Money בנפרד. מנכ"ל החברה, איאן פראו, ציין כי נבחנו כמה בורסות - כולל במזרח התיכון, שם ממוקם המשרד הראשי של החברה בדובאי - אך בסופו של דבר הוחלט על לונדון, בין היתר בזכות ההבנה העמוקה של השוק הבריטי את השווקים המתעוררים, ובאפריקה בפרט.

סין

ילדה בת 6 שברה שיא עולמי חדש

ילדה סינית בת 6 בלבד הצליחה במה שרוב המבוגרים לא יעלו בדעתם: קביעת שיא עולמי חדש בפתרון קוביית רוביק. ליאן יונג’י, שגילתה כבר סימני כישרון יוצא דופן, שברה השבוע את השיא הקודם בקטגוריית הגיל שלה - וזאת בפעם השנייה תוך פחות מחודש.

תחרות מוסמכת מטעם התאחדות הקוביה העולמית שהתקיימה בסין / צילום: Reuters, Wang Jiankang

דרכה של ליאן לשיא החלה כבר בתחילת החודש, כאשר רשמה זמן ממוצע של 4.52 שניות בתחרות מוסמכת מטעם התאחדות הקובייה העולמית (World Cube Association), שהתקיימה בעיר ווהאן שבמרכז סין. אך הישג זה לא הספיק לה: בתחרות נוספת שנערכה בעיר גוואנגג’ואו שבדרום המדינה, היא שיפרה את זמנה לממוצע מדהים של 4.27 שניות בלבד, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית הסינית CCTV.

ההישג של ליאן מצטרף למגמה גוברת בסין של ילדים צעירים המתמחים בתחומי אתגר קוגניטיביים־מוטוריים, על רקע תרבות תחרותית ומערכת חינוך המעודדת מצוינות מגיל צעיר במיוחד. קוביית רוביק, שהומצאה במקור בהונגריה בשנות ה־70 של המאה הקודמת, הפכה בעשור האחרון לספורט תחרותי לכל דבר, עם אליפויות עולמיות רשמיות, שיטות אימון מתקדמות ואפילו מאמנים מקצועיים המתמחים בפיתוח מהירות הפתרון עבור מתחרים צעירים.