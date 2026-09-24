בית המשפט הפדרלי הורה לממשל טראמפ להשיב באופן מיידי ל-CNN, ל-MS NOW ול-Politico את הגישה לבית הלבן, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אסר על נציגי שלושת כלי התקשורת להיכנס למתחם.

השופט הפדרלי טימותי קלי קבע בהחלטה שפורסמה לפנות בוקר היום (חמישי) כי שלילת אישורי העיתונאי נעשתה ללא "הליך הוגן מספק מבחינה חוקתית".

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"הכלל הבסיסי הוא שאנשים צריכים לקבל הודעה והזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני שהממשלה שוללת מהם זכות המוגנת על ידי החוקה", כתב קלי.

ממשל טראמפ הודיע לעיתונאים על האפשרות לערער על ההחלטה רק ביום רביעי, ימים לאחר שאישורי הכניסה שלהם כבר נלקחו מהם.

טראמפ הודיע ביום שישי בשבוע שעבר על הרחקתם של שלושת כלי התקשורת בפוסט ברשתות החברתיות. הוא כתב כי החליט לסלק אותם בעקבות "ה'דיווחים' הבלתי פוסקים שלהם על פייק ניוז", והוסיף כי "כלי תקשורת נוספים שמפיצים פייק ניוז יבואו בהמשך".

שלושת כלי התקשורת פנו לבית המשפט וביקשו להקפיא את האיסור או לבטלו לחלוטין. במסמכים שהגישו ובדיון שנערך ביום רביעי טען עורך דינם כי ההחלטה סותרת פסיקות קודמות, מפרה את הזכות להליך הוגן ונבעה למעשה מחוסר שביעות רצונו של טראמפ מהעיתונאים ומסיקורם.

עורכי הדין של הממשל טענו מנגד כי החלטתו של טראמפ כללה מנגנון ערעור. אלא שפרטי ההליך נמסרו לכלי התקשורת במכתבים שנשלחו אליהם רק כמה ימים לאחר ההודעה על המהלך.

בדיון ביום רביעי בבקשה לצו מניעה זמני טען עורך הדין של משרד המשפטים, מייקל ולצ'יק, כי הדיווחים של CNN, MS NOW ו-Politico סיכנו את הביטחון הלאומי, וכי לנשיא יש סמכות להחליט מי רשאי לקבל גישה לבית הלבן.

קלי התייחס לטענה בהחלטתו. הוא ציין כי הכתבה של ה-CNN שהממשל הציג כדוגמה לחשש ביטחוני, דיווח על בנייתו מחדש של בונקר מתחת לאגף המזרחי של הבית הלבן, פורסמה חודשים לפני שאישור הכניסה של כתבת CNN בטסי קליין חודש בקיץ.