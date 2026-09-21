ביום שישי נחסמה גישה לבית הלבן לשלושה כלי תקשורת לאומיים: CNN, ‏ MS NOW ו־Politico - בהוראת נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. כעת, כלי התקשורת מחזירים מלחמה והגישו תביעה משמעותית מכוח התיקון הראשון לחוקה במטרה להשיב את הגישה שלהם, והודיעו כי הסיקור שלהם את ממשל טראמפ יימשך ללא קשר להגבלות הגישה.

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תביעת כלי התקשורת צפויה להגיע בפני שופט פדרלי בבית המשפט המחוזי של מחוז קולומביה כבר השבוע.

״הבוקר הודענו לממשלה שאנחנו מגישים תביעה כדי להגן על זכויותינו מכוח התיקון הראשון לחוקה, ולהגן על העיקרון שלפיו הממשלה אינה קובעת על מה העיתונות מדווחת או מה היא מפרסמת״, מסרו שלושת ארגוני החדשות בהודעה משותפת היום.

"ביטול זה אינו יכול להיות מתקפה ישירה יותר על התיקון הראשון לחוקה, ואף לא הפרה בוטה יותר של העקרונות החוקתיים הבסיסיים ביותר שלנו", נאמר בתביעה, הטוענת כי האיסור כבר פגע קשות ביכולתן של שלוש מערכות החדשות לסקר את טראמפ ואת ממשלו.

"נשיאים מאז ימיה הראשונים של הרפובליקה חלקו על הסיקור העיתונאי של ממשלותיהם והתלוננו על אופיו ועל תוכנו", מציין כתב התביעה. אולם, "החוקה מגינה על זכויות החירות והקניין של ארגוני חדשות ושל כתבי הבית הלבן בכל הנוגע לתעודות העיתונאי שלהם ולגישה שהן מעניקות להם, כדי שיוכלו לסקר את הבית הלבן לטובת הציבור".

לפי דיווחים בארה״ב, התביעה של כלי התקשורת צפויה להסתמך במידה רבה על הנימוק המעורפל שטראמפ סיפק ביום שישי לביטול הגישה, כשאמר שאינו אוהב ״כתבות שליליות״. ״אם הם רוצים לכתוב אותן, זה בסדר. אני לא חייב להכניס אותם לבית של העם״, אמר הנשיא.

הוחרמו אישורי העיתונות ונמנעה כניסת עיתונאים

העימות האחרון בין כלי התקשורת לממשל טראמפ החל כשנשיא ארה״ב הודיע ביום שישי האחרון, כי יאסור כניסה של כלי תקשורת לבית הלבן, וכי ייתכן שנוספים יצטרפו לרשימה.

לפי ההחלטה, כתבי CNN, ‏MS NOW ו־Politico אינם יכולים להיכנס למרחבי העבודה שלהם בתוך הבית הלבן. אישורי העיתונות של הכתבים, שאפשרו להם להיכנס לשטח הבית הלבן, בוטלו, ו- CNN ו־ MS NOW נחסמו גם מהשימוש בציוד הטלוויזיה שלהם ובמיקומי המצלמות בשטח המתחם.

בשבת ניסו כתבת MS NOW אקיילה גרדנר, כתבת CNN בטסי קליין וכתבת פוליטיקו שיין האסלט להיכנס כל אחת לשטח הבית הלבן כדי לסקר חדשות, אך השירות החשאי מנע את כניסתן והחרים את אישורי העיתונות שלהן. לצד התביעה, כלל גופי התקשורת המסקרים את הבית הלבן ברוטציה הודיעו על הפסקת הסיקור, בעקבות חסימת הגישה של ה-cnn, המשמשים חלק מהרוטציה.

גופי התקשורת הנוספים ברוטציה הם NBC News, ABC News, CBS News and Fox News.

בית המשפט המחוזי של מחוז קולומביה פסק בעבר לטובת חופש העיתונות

איסורים דומים שטראמפ ובכירים אחרים בבית הלבן ניסו להטיל על כתבים או כלי תקשורת מסוימים נדחו על ידי בתי המשפט, גם בתקופה האחרונה. בתי המשפט הבהירו כי לא ניתן למנוע מעיתונאים לסקר את הבית הלבן בשל הדברים שהם אומרים או מפרסמים במסגרת הסיקור.

בית המשפט המחוזי של מחוז קולומביה, שבו התביעה של שלושת כלי התקשורת תידון ביום שני, פסק בעבר לטובת חופש העיתונות ונגד הממשל של טראמפ בסוגיות של מדיניות מפלה, במיוחד מאז שטראמפ נכנס לתפקיד בשנה שעברה.

באחת הפסיקות, בית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז קולומביה קבע כי הבית הלבן אינו יכול לבטל אישורי עיתונות ללא מתן הליך הוגן לעיתונאים, במיוחד כאשר אזורים בבית הלבן פתוחים לעיתונות הכללית ואין חשש לביטחון הלאומי.

זהו לא המקרה הראשון במהלך כהונותיו של טראמפ כנשיא, בו גישת עיתונאים לבית הלבן לצורך סיקור נחסמה. במקרי עבר, בתי המשפט צידדו ברובם בעיתונאים, אף שהם לא הרחיקו לכת עד כדי קביעה שגישת העיתונות לאישורי הכניסה לבית הלבן חייבת להיות בלתי מוגבלת.

שלושת ארגוני החדשות הדגישו כי הסיקור שלהם את ממשל טראמפ יימשך ללא קשר להגבלות הגישה. ״המשימה של CNN לדווח על ממשלת ארה״ב תימשך ללא קשר לכל ניסיון להגביל את הגישה הפיזית לבית הלבן ולבנייני ממשלה אחרים, או לכל ניסיון אחר לפגוע בעיתונות שלנו״, מסרה CNN בהודעה בסוף השבוע.