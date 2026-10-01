שוכרת בת 87 שסולקה מביתה חוללה שינוי אדיר בספרד

כל מחאה ציבורית זקוקה לסמל, וההפגנות בספרד נגד מחירי הדיור התמקדו בדמותה של מריכרמן אבסקל, בת 87 המרותקת לכסא גלגלים, שפונתה בכפייה מדירתה לאחר שלא עמדה בהכפלת שכר הדירה שלה על ידי בעלי הבניין. שמה נישא על שלטים ממדריד ועד ברצלונה, ותמונות שלה מפונה על אלונקה הובילו רבבות ספרדים לצאת לרחובות ולדרוש רפורמה מקיפה שתצנן את מחירי הדיור ותאפשר לדיירים במצב שברירי להישאר בבתיהם.

מחירי הדיור בערים הגדולות, ובראשן מדריד וברצלונה, ניצבים בראש סדר היום של המפגינים. שכר הדירה בהן זינק ב־80% בעשור האחרון, בעוד מחירי הקנייה עלו ב־63%. תושבים מקומיים רבים נדחקים החוצה מהשכונות שבהן גרו, בעוד משקיעים בינלאומיים ומקומיים קונים בניינים שלמים, מפצלים דירות, משפצים ומנצלים את מצוקת השוק כדי להקפיץ את דמי השכירות.

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אבל הפרשה הפכה לסמל לשוק השכירות הפרוע והיקר במדריד, ואחרי שהמשטרה פינתה בכוח מפגינים שניסו למנוע את סילוקה של הקשישה מהדירה - הפכה לעימות ציבורי שהוביל למשבר פוליטי.

מריכרמן, כפי שהיא מכונה כעת בספרד, סולקה לאחר מאבק משפטי ארוך מול חברת Urbagestión, שדרשה ממנה העלאה של 230% בדמי השכירות - ל־1,650 אירו לחודש. החברה מחליפה כעת האשמות עם ארגוני דיירים, שלקחו את המקרה והפכו אותו לקמפיין לאומי. לדברי החברה ניתן היה למנוע את הפינוי, אך הארגונים מאשימים אותה שסירבה להצעות פשרה קודמות. בינתיים הוסכם בין הצדדים על שכר דירה מופחת, ומריכרמן צפויה לחזור לדירתה.

ואולם הפרשה כבר הפכה לסמל לשוק השכירות הפרוע והיקר במדריד, ולאחר שהמשטרה פינתה בכוח מפגינים שניסו למנוע את פינויה של הקשישה - התלקח האירוע לכדי עימות ציבורי שהוביל למשבר פוליטי.

הסיבה לכך היא שהקואליציה הנוכחית עלתה לשלטון על רקע מחאות ציבוריות בנושא זכויות דיירים, דרישה לדיור ציבורי רחב היקף וצעדים נוספים להיטיב עם האוכלוסייה, בתום שנים של צנע שנכפה על ספרד בשל משבר החוב. הסוציאל־דמוקרטים בהובלת פדרו סנצ'ז, לצד מפלגת השמאל הפופוליסטית פודמוס ומפלגת השמאל הרדיקלי סומאר, היו אלה שחלק מהציבור קיווה שיטפלו במשבר המתגלגל. במקום זאת, מבחינת המפגינים, הם רק הניחו לו להחמיר.

עיקרי חוק הדיור החדשים בספרד ● הקפאת פינויים כפויים של דיירים מבתיהם עד 2030

● הארכה אוטומטית של חוזים קיימים עד 2028

● איסור העלאת דמי שכירות מעבר לתקרה מוגדרת

מהרחוב אל הפרלמנט

הלחץ הפוליטי מהרחוב הוכח כיעיל במיוחד. יומיים בלבד לאחר הפגנות הענק הודיעה ממשלת ספרד בראשות סנצ'ז על צו מלכותי שייכנס לתוקף בימים הקרובים. לפי הניסוח, הצו יקפיא פינויים כפויים של דיירים - גם כאלה שנפסקו בבתי המשפט - עד 2030. כמו כן, חוזים שהיו אמורים לפוג עד סוף 2028 יוארכו אוטומטית באותם תנאים. הצעד המשמעותי ביותר הוא אולי איסור על העלאת שכר דירה עד 2028 מעבר לרף שתקבע הממשלה. במקביל הבטיחה הממשלה לפעול נגד "כרישי נדל"ן" שרוכשים בניינים כדי להעלות את שכר הדירה, אך לא הבהירה כיצד.

הפעילים למען דיור סוציאלי בספרד מצביעים על כך שלעומת ערים כמו ברלין או וינה, שיעור הדירות ברות־השגה בבירת ספרד עומד על כ־2.5% בלבד. הם דורשים מהמדינה ומקואליציית המרכז־שמאל השולטת בה לחוקק חוקים שיגנו על כ־25% מהאוכלוסייה השוכרת דירות. הממשלה אמנם הקצתה לשם כך כ־7 מיליארד אירו בשנה, אך ההשפעה בשטח כמעט אינה ניכרת. היא הבטיחה לבנות 183 אלף יחידות דיור ברות־השגה השנה, אך עד כה נבנו כ־5,200 בלבד.

בנוסף, פיקוח מחירים בתחום הדיור היה קיים עד כה בברצלונה בלבד. במקומות אחרים, דיירים ובעלי דירות - שכבר אינם בעיקר משקיעים פרטיים אלא קרנות עם פורטפוליו של עשרות ומאות דירות - מתנצחים בבתי משפט ומול חוקים המשתנים ברמה המוניציפלית, בהתאם למפלגה השולטת בכל אזור.

פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד / צילום: ap, Omar Havana

הצעדים שהוכרזו אמנם אמורים להיכנס לתוקף בתוך 30 יום מיום פרסומם ברשומות, אך יצטרכו לזכות גם בתמיכת רוב הפרלמנט. שם ייתכן כי המפלגה הסוציאל־דמוקרטית שיזמה אותם תיתקל באופוזיציה משמאל ומימין. חלק מהמפלגות הקיצוניות יותר בגוש שלה דורשות "הלאמה" (רכישה במחיר מופחת) של ענקיות הנדל"ן המחזיקות בפורטפוליו של אלפי דירות. "סומאר", למשל, דורשת גם רכישה ממשלתית של חברות קטנות יותר, כמו זו שסילקה את מריכרמן מדירתה, כדי "לטפל בנושא ביסודיות". הסוגיה עשויה להתברר כשנויה במחלוקת עמוקה בתוך הקואליציה המאוד שברירית של סנצ'ז, במיוחד לקראת הבחירות הכלליות בשנה הבאה ועל רקע ההערכה כי היא זו שתקבע את סדר היום הפוליטי.

באופוזיציה השמרנית מתנגדים אף הם למהלכים, והאשימו את הממשלה בכך שהיא "בישלה" את החוקים הללו מבעוד מועד וניצלה את המחאות הציבוריות כדי להעביר אותם בחסות המשבר. במקביל, מפלגה התומכת בעצמאות קטלוניה שעשויה לספק רשת ביטחון לקואליציה הודיעה כי טרם הסכימה לצעדים החדשים, משום שהם עלולים לפגוע "בכל מי שהשקיעו את החסכונות שלהם בדירה".

מריכרמן, לפי הדיווחים, תוכל לחזור לדירתה ולשלם 500 אירו בלבד לחודש. ואולם, המפגינים הבטיחו להישאר ברחובות עד לאישור הצעדים החדשים, וההצבעה עליהם צפויה להתקיים בהמשך השבוע.