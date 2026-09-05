גוש נתניהו במהפך דרמטי. אבל יש כוכבית

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? הליכוד מתחזקת במנדט ל-24 וחוזרת לקום הראשון, אחרי שישר בראשות איזנקוט נחלשת במנדט ל-23. ביחד בראשות בנט ממשיכה עם 12 מנדטים (המספר עליו היא עומדת כבר חודש), וגם הדמוקרטים ללא שינוי עם 10 מנדטים.

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ישראל ביתנו מאבדת מנדט ועומדת על 8, כשלאותו מספר מגיעות גם יהדות התורה, ש"ס והרשימה המשותפת. עוצמה יהודית עם 7, הציונות הדתית ורע"ם עם 5 כל אחת - ומפלגתו של וינטר עוברת ברוב הסקרים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מפלגתם של טרופר והנדל לא עוברת את אחוז החסימה.

מה המסקנה? גוש הקואליציה (כולל מפלגתו של וינטר) עוקף לראשונה את האופוזיציה ללא המפלגות הערביות, עם 55 מנדטים לקואליציה מול 53 לאופוזיציה. המפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) מקבלות ביחד 12 מנדטים.

מאחורי המספרים: למעט סקר אחד, בכל הסקרים גוש הקואליציה התחזק - והוסיף לעצמו בין מנדט אחד (בסקרים של חדשות 12 ו-i24news) לחמישה (הסקר של חדשות 13). רק בסקר של חדשות 14 גוש הקואליציה נותר ללא שינוי, והמשיך ליהנות מאותו רוב של 63 מנדטים לו הוא זכה בשבועות האחרונים בסקר זה.

והפעם, התזוזה היא בין הגושים. מה נשתנה? התשובה היא כנראה הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. לאחר שבשבוע שעבר היא נשארה מתחת לאחוז החסימה בחצי מהסקרים, השבוע היא התאחדה עם מפלגת זהות של משה פייגלין - ולפחות לפי הסקרים של השבוע, זה השתלם לה: הפעם היא עוברת את אחוז החסימה כמעט בכל הסקרים וזוכה למספרים של בין 5 ל-7 מנדטים. זאת תוספת של שני מנדטים שכנראה חנו מתחת לאחוז החסימה בסקרים הקודמים - ונוספו השבוע לגוש הקואליציה.

אבל יש כוכבית. כדי שגוש הקואליציה ישמור על יתרון, הוא צריך שמפלגתו של וינטר תעבור את אחוז החסימה, אומנם כרגע זה קורה ב-5 מתוך 6 סקרים, אבל ברובם זה ברף התחתון עם 4 מנדטים. זה כנראה לא מקרי שהסקר היחיד שבו וינטר לא עובר את אחוז החסימה - הסקר של חדשות 14 - הוא גם הסקר היחיד שבו גוש הקואליציה לא התחזק השבוע. סביר שהנתון הזה ירחף באוויר לקראת הגשת הרשימות.

הנתון הנוסף: איזה ביקוש יש לממשלת אחדות? התשובה לשאלה הזאת עשויה לתת את אותותיה כבר בימים הקרובים, עם ההחלטה של מפלגות מסוימות אם בכלל להגיש את רשימתן. מדובר על המפלגות שרצות על ההבטחה לדרוש ממשלת אחדות, כמו "האחדות" בראשות גלעד ארדן, "בית ציוני" של טרופר והנדל ו"כחול לבן" בראשות בני גנץ.

תשובה חלקית לשאלה הזו קיבלנו רק אמש, עם ההחלטה של ארדן ומפלגתו שלא לרוץ בבחירות הקרובות. האם זה כי העם לא רוצה אחדות?

לפי הנתונים של חדשות 12, 35% מהציבור יתמכו בממשלת אחדות שכוללת מפלגות משני הגושים, לעומת 29% שיתנגדו (ו-36% ש"לא יודעים"). אבל 57% ממצביעי הקואליציה מתנגדים לממשלת אחדות שבראשה יעמוד איזנקוט - ו-79% ממצביעי האופוזיציה מתנגדים לממשלת אחדות שבראשה יעמוד נתניהו. המסקנה: הציבור לא מתנגד לאחדות - כל עוד המועמד "שלו" נמצא בראשות הממשלה.