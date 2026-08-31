אין תקציב לקמפיין? יש בינה מלאכותית

אודות המדור: ה-AI שמאחורי הבחירות המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים

המגמה השבועית

הנתונים מהשבוע האחרון מראים שמפלגות הליכוד וישר מובילות לא רק בסקרים, אלא גם בשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת הבחירות. זה מוכיח כי עבור שתי הפלטפורמות הפוליטיות המרכזיות, הבינה המלאכותית היא לא רק כלי עזר בשולי הקמפיין, אלא חזית אסטרטגית מרכזית ובלתי נפרדת ממפעל ייצור התוכן התעמולתי שמטרתו לעצב את תודעת הבוחרים ולשמר את הובלתן הציבורית.

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ההפתעה המעניינת ברשימה היא הופעתה של המפלגה הכלכלית במקום השלישי עם 35 פריטים - נתון המצביע על הצד השני של השימוש בבינה מלאכותית: גם מפלגות קטנות יותר, הפועלות ללא מנגנוני תקציב ענקיים, מזהות את ה־AI כקיצור דרך אפקטיבי לייצור תוכן המוני במטרה לפרוץ לתודעה הציבורית מול המפלגות הממוסדות האחרות כמו עוצמה יהודית וביחד (בראשות נפתלי בנט).

הסרטונים הבולטים

● "תלמד לעשות קוקו" | בצלאל סמוטריץ': סמוטריץ' פרסם סרטון שבו שתי ילדות משוחחות, כשאחת מהן מאשימה את שר האוצר בהזנחה שלה. למה? בגלל תוכנית המילואים שלו, שמשאירה את אביה בבית ומחייבת אותו לטפל בה. "עכשיו כשאתה בבית", קורא הסרטון, "תלמד לעשות קוקו". אלא שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוציא צו ארעי לסמוטריץ' ולמפלגתו להסיר את הסרטון, בחשד להפרת האיסור על שימוש בילדים מתחת לגיל 15 בתעמולה. לפי "זה ב־AI", סביר שגם נעשה בו שימוש בבינה מלאכותית.

● "פארק סילמן" | גלעד ארדן: יו"ר "האחדות" פרסם סרטון שבו מיזמי ההנצחה של מובילי תנועת הליכוד לדורותיה - ז'בוטינסקי, בגין ושמיר - מוחלפים בהנצחתם של גוטליב, סילמן ומילביצקי. גם כאן, ועדת הבחירות המרכזית הורתה להסיר את הסרטון, לאחר שלא סומן כהלכה כתעמולה שעשתה שימוש בכלי בינה מלאכותית.

● "גרסת הקמפיין הקטארי" | נעמה לזימי: במסגרת קמפיין "הגרסה הקטארית", פרסמה נעמה לזימי (הדמוקרטים) תמונה המדמה את שלט החוצות הרשמי של הליכוד, תוך שילוב תמונותיהם של בכירי השלטון בקטאר כמו האמיר תמים בן חמד אל־ת'אני. בתגובה, מפלגת הליכוד הגישה עתירה דחופה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להסיר מיידית את הפרסום. לזימי הסירה את הפרסום בעצמה, והעתירה נמחקה.

המחקר ממומן על ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data