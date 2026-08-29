סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? ישר בראשות איזנקוט אומנם מאבדת מנדט ועומדת השבוע על 24, אבל היא בכל זאת תופסת את המקום הראשון בעקבות הידרדרות של הליכוד בשני מנדטים ל-23. ביחד בראשות בנט ממשיכה להתייצב על 12 (המספר אליו הגיע בכל החודש האחרון), וגם הדמוקרטים ללא שינוי עם 10 מנדטים.

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ישראל ביתנו נשארת עם 9 מנדטים, כאשר יהדות התורה, עוצמה יהודית וש"ס ממשיכות עם 8 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת - שכוללת בכל סקרי השבוע גם את בל"ד (בנוסף לחד"ש-תע"ל) - עם 7 מנדטים ורע"ם עם 5. מפלגתו החדשה של עופר וינטר, "עמך ישראל", עוברת ברוב הסקרים את אחוז החסימה ומקבלת בין 4 ל-8 מנדטים (בסקרים שבהן היא כן עוברת את אחוז החסימה). הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עוברת בחצי מהסקרים את אחוז החסימה, ומקבלת 4-5 מנדטים.

מה המסקנה? גוש הקואליציה (כולל מפלגתו של וינטר) עומד על 53 מנדטים, גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות על 55 - והמפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) מקבלות ביחד 12 מנדטים.

מאחורי המספרים: השבוע קרה דבר די משונה: גם הקואליציה וגם האופוזיציה נחלשו. איך זה ייתכן? במקרה של הקואליציה, לא צריך ללכת רחוק: השקת המפלגה של וינטר - שבממוצע זוכה ל-4 מנדטים - הצליחה לשאוב מנדטים גם מהליכוד (שכאמור נחלש בשניים) וגם מהציונות הדתית (שעברה את אחוז החסימה רק בחצי מהסקרים, לאחר שבשבוע שעבר עברה בכולם).

אגב, במקרה של הליכוד הנתון שבמבט ראשון צד את העין הוא הסקר של חדשות 13 - שבו לראשונה מאז מערכת הבחירות, המפלגה נופלת מתחת ל-20 מנדטים. אבל ההידרדרות החריפה ביותר היא דווקא בסקר של i24news - בו היא איבדה לא פחות מ-5 מנדטים בשבוע (ירדה מ-31 ל-26).

ומה לגבי האופוזיציה? כאן ההיחלשות של מפלגות האופוזיציה היהודיות נובעת מהאיחוד של חד"ש-תע"ל עם בל"ד ליצירת הרשימה המשותפת. כך, בעוד שרע"ם נשארה עם אותו מספר מנדטים, הרשימה המשותפת הגדילה את כוחה מ-5 ל-7 מנדטים.

הנתון הנוסף: ההידרדרות של הליכוד בסקרים היא לא סוף החדשות הרעות שקיבלה השבוע המפלגה והעומד בראשה - ראש הממשלה בנימין נתניהו. הזכרנו בעבר (בהסתייגות מסוימת) את העובדה שהסקרים חצויים בשאלה מי מתאים יותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה - נתניהו או איזנקוט.

אז השבוע, לא רק שברוב הסקרים (למעשה, בכל הסקרים למעט זה של ערוץ 14) איזנקוט תופס את ההובלה - הפעם נתניהו מפסיד גם לבנט ברוב הסקרים שבהם הנסקרים נשאלו על כך (ערוצים 11 ו-12 ומעריב). רק בסקר של ערוץ 14 נתניהו מוביל על בנט.