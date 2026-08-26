האם ש"ס קיבלה מנדט מחיילי צה"ל?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות

מה נכון: חיילים מצביעים במעטפות כפולות, ו־31 אלף ממצביעי המעטפות הכפולות הצביעו לש"ס

מה לא נכון: לא רק חיילים מצביעים במעטפות כפולות, והמספר שש"ס נקבו בו כולל אוכלוסיות רבות נוספות

הציון: לא מדויק

מפלגת ש"ס בראשות ח"כ אריה דרעי השיקה קמפיין בחירות שנוגע בסוגיה רגישה: גיוס לצבא. בסרטון שעורר הדים רבים, נראה לוחם דתי־חרדי שחוזר הביתה בדיוק בזמן לקידוש, לשמחת משפחתו (לא לפני שהוא שיבח את אחיו ש"למד הרבה השבוע בשבילו ובשביל כל החיילים"). המסר ברור: דרכיה של מפלגת ש"ס נטועות עמוק בלבבות משרתי צה"ל.

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אלא שהסרטון לא מסתפק בפריטה על מיתרי הרגש - וחותם בקביעה עובדתית למהדרין: "מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות". זאת, כלשון הסרטון, "לפי נתונים רשמיים". במאמר מוסגר נגיד ש־30 אלף הם לא מעט קולות - ובבחירות האחרונות הם היו שווים כמעט מנדט שלם (המודד למנדט עמד על כ־36 אלף קולות). אז האם ה"נתונים הרשמיים" אכן מעידים שחיילי צה"ל הצביעו בהמוניהם לש"ס?

נתחיל מהסבר קצר. חיילי צה"ל מצביעים באמצעות "מעטפות כפולות" - כלומר, את המעטפה הרגילה שמקבל כל בוחר, הם מכניסים למעטפה נוספת שעל גביה מופיעים הפרטיים האישיים שלהם. כשוועדת הקלפי סופרת את הקולות בתום יום הבחירות, היא מניחה את המעטפות הכפולות בצד, ולא סופרת אותם. המעטפות הללו מועברות, כפי שהן, אל ועדת הבחירות המרכזית. בוועדת הבחירות המרכזית, פותחים את המעטפה הכפולה - ואז משלשלים את המעטפה הפנימית לקלפי, יחד עם שאר המעטפות, ומתחילים בספירה.

כל הסיבוך הזה הוא בגלל "כלל ריתוק הבוחר לקלפי", לפיו כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי שהוא משויך אליה. אבל כפי שניתן להבין מהמקרה של חיילי צה"ל, לרבים מהם אין אפשרות להצביע בקלפי אליה הם משויכים (לפי כתובת מגוריהם), ולכן הם מצביעים בקלפיות אחרות. וכדי למנוע מצב שבו חיילים יצביעו בבוקר בבסיס ובערב בקלפי ליד הבית, עושים שימוש במעטפות הכפולות: ועדת הבחירות מצליבה את הפרטים האישיים שעל המעטה הנוספת עם הפרטים בפנקס הבוחרים, וכך מוודאת שלא הייתה הצבעה כפולה.

ועכשיו למספרים. את הנתונים על ההצבעות ב"מעטפות הכפולות" אפשר למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית, תחת תוצאות ההצבעה "במעטפות חיצונית". ואכן, התוצאות מראות ש־31,378 ממצביעי המעטפות הכפולות - שלשלו לקלפי את הפתק של ש"ס.

אז ש"ס צדקו? חכו רק רגע. מבט מהיר ברשימת התוצאות של המעטפות הכפולות מעלה תהיות משונות: מעל 17 אלף הצביעו ליהדות התורה - ולא פחות מ־23 אלף הצביעו למפלגות ערביות (רע"ם, חד"ש־תע"ל ובל"ד). האם ההעדפות הפוליטיות של חיילי צה"ל הרבה יותר אקזוטיות ממה שחשבנו?

אולי, אבל כנראה לא עד כדי כך. הסיבה היא - וכאן נעוצה השגיאה בסרטון של ש"ס - שלא רק חיילי צה"ל נכללים בתוצאות המעטפות החיצוניות (או "הכפולות"), אלא גם, בין היתר: צוותים רפואיים ומאושפזים בבתי חולים, אסירים ועצורים, דיפלומטים ישראליים בחו"ל, חוסים בדיור מוגן, ימאים, נשים השוהות במקלט לנשים מוכות ובעלי מוגבלויות שמצביעים בקלפי נגישה. כלומר, אותם 31 אלף מצביעי המעטפות הכפולות שבחרו בש"ס הם לא רק חיילי צה"ל - והם יכולים לכלול קבוצות אוכלוסייה רבות נוספות.

ממפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי ש"ס לא מדויקים. אומנם מעל 30 אלף ממצביעי המעטפות הכפולות הצביעו לש"ס, אך הנתון כולל אוכלוסיות רבות שאינן משרתי צה"ל.