האם ש"ס קיבלה מנדט מחיילי צה"ל?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות
מה נכון: חיילים מצביעים במעטפות כפולות, ו־31 אלף ממצביעי המעטפות הכפולות הצביעו לש"ס
מה לא נכון: לא רק חיילים מצביעים במעטפות כפולות, והמספר שש"ס נקבו בו כולל אוכלוסיות רבות נוספות
הציון: לא מדויק
מפלגת ש"ס בראשות ח"כ אריה דרעי השיקה קמפיין בחירות שנוגע בסוגיה רגישה: גיוס לצבא. בסרטון שעורר הדים רבים, נראה לוחם דתי־חרדי שחוזר הביתה בדיוק בזמן לקידוש, לשמחת משפחתו (לא לפני שהוא שיבח את אחיו ש"למד הרבה השבוע בשבילו ובשביל כל החיילים"). המסר ברור: דרכיה של מפלגת ש"ס נטועות עמוק בלבבות משרתי צה"ל.
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אלא שהסרטון לא מסתפק בפריטה על מיתרי הרגש - וחותם בקביעה עובדתית למהדרין: "מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות". זאת, כלשון הסרטון, "לפי נתונים רשמיים". במאמר מוסגר נגיד ש־30 אלף הם לא מעט קולות - ובבחירות האחרונות הם היו שווים כמעט מנדט שלם (המודד למנדט עמד על כ־36 אלף קולות). אז האם ה"נתונים הרשמיים" אכן מעידים שחיילי צה"ל הצביעו בהמוניהם לש"ס?
נתחיל מהסבר קצר. חיילי צה"ל מצביעים באמצעות "מעטפות כפולות" - כלומר, את המעטפה הרגילה שמקבל כל בוחר, הם מכניסים למעטפה נוספת שעל גביה מופיעים הפרטיים האישיים שלהם. כשוועדת הקלפי סופרת את הקולות בתום יום הבחירות, היא מניחה את המעטפות הכפולות בצד, ולא סופרת אותם. המעטפות הללו מועברות, כפי שהן, אל ועדת הבחירות המרכזית. בוועדת הבחירות המרכזית, פותחים את המעטפה הכפולה - ואז משלשלים את המעטפה הפנימית לקלפי, יחד עם שאר המעטפות, ומתחילים בספירה.
כל הסיבוך הזה הוא בגלל "כלל ריתוק הבוחר לקלפי", לפיו כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי שהוא משויך אליה. אבל כפי שניתן להבין מהמקרה של חיילי צה"ל, לרבים מהם אין אפשרות להצביע בקלפי אליה הם משויכים (לפי כתובת מגוריהם), ולכן הם מצביעים בקלפיות אחרות. וכדי למנוע מצב שבו חיילים יצביעו בבוקר בבסיס ובערב בקלפי ליד הבית, עושים שימוש במעטפות הכפולות: ועדת הבחירות מצליבה את הפרטים האישיים שעל המעטה הנוספת עם הפרטים בפנקס הבוחרים, וכך מוודאת שלא הייתה הצבעה כפולה.
ועכשיו למספרים. את הנתונים על ההצבעות ב"מעטפות הכפולות" אפשר למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית, תחת תוצאות ההצבעה "במעטפות חיצונית". ואכן, התוצאות מראות ש־31,378 ממצביעי המעטפות הכפולות - שלשלו לקלפי את הפתק של ש"ס.
אז ש"ס צדקו? חכו רק רגע. מבט מהיר ברשימת התוצאות של המעטפות הכפולות מעלה תהיות משונות: מעל 17 אלף הצביעו ליהדות התורה - ולא פחות מ־23 אלף הצביעו למפלגות ערביות (רע"ם, חד"ש־תע"ל ובל"ד). האם ההעדפות הפוליטיות של חיילי צה"ל הרבה יותר אקזוטיות ממה שחשבנו?
אולי, אבל כנראה לא עד כדי כך. הסיבה היא - וכאן נעוצה השגיאה בסרטון של ש"ס - שלא רק חיילי צה"ל נכללים בתוצאות המעטפות החיצוניות (או "הכפולות"), אלא גם, בין היתר: צוותים רפואיים ומאושפזים בבתי חולים, אסירים ועצורים, דיפלומטים ישראליים בחו"ל, חוסים בדיור מוגן, ימאים, נשים השוהות במקלט לנשים מוכות ובעלי מוגבלויות שמצביעים בקלפי נגישה. כלומר, אותם 31 אלף מצביעי המעטפות הכפולות שבחרו בש"ס הם לא רק חיילי צה"ל - והם יכולים לכלול קבוצות אוכלוסייה רבות נוספות.
ממפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי ש"ס לא מדויקים. אומנם מעל 30 אלף ממצביעי המעטפות הכפולות הצביעו לש"ס, אך הנתון כולל אוכלוסיות רבות שאינן משרתי צה"ל.
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מפלגה: ש"ס
פרסום: סרטון בחירות
ציטוט: "מעל 30,000 חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות לפי נתונים רשמיים".
תאריך: 22.08.2026
ציון: לא נכון
במוצאי שבת האחרונה פרסמה מפלגת ש"ס את סרטון הבחירות הראשון שלה למערכת הבחירות הנוכחית, אך נדרשה להסירו כבר למחרת. הסרטון הגנוז, המציג חייל דתי-חרדי שחוזר הביתה בדיוק בזמן לקידוש, לשמחת משפחתו, נחתם בקביעה די מפתיעה: "מעל 30,000" חיילים ואנשי קבע הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות". האם יש לכך שחר?
ככל הנראה, בש"ס התבססו על הנתון של ועדת הבחירות המרכזית , לפיו כ-7% מהמצביעים במעטפות הכפולות, או בשמן הרשמי "מעטפות חיצוניות", הצביעו למפלגה - כלומר 31,378 קולות. מהן אותו מעטפות כפולות?
כפי שמוסבר בדף מידע מטעם ועדת הבחירות המרכזית, כלל ריתוק הבוחר לקלפי קובע כי כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי שהוא משויך אליה, במטרה לסייע לניהול התקין והיעיל של הבחירות. אולם, חוק הבחירות לכנסת קובע חריגים לכלל זה, במקרים שבהם לבוחר קיימת מניעה אובייקטיבית להגיע אל מקום הקלפי שהוא רשום בה. כאן נכנסות לתמונה המעטפות הכפולות, שנועדו לאפשר למצביעים, אשר מסיבות שונות מצביעים בקלפי שאינה משויכת לאזור מגוריהם, לממש את זכות ההצבעה שלהם. בתום יום הבחירות מועברות כלל המעטפות הכפולות למשכן הכנסת בירושלים, שם הן נספרות, בזמן שהמעטפות הרגילות נספרות בקלפי עצמה. כל מעטפה כפולה שמגיעה לספירת הקולות נבדקת על ידי עובדי ועדת הבחירות, במטרה לוודא שמצביע לא הצביע פעמיים.
ומיהם אותם מצביעים שמצביעים במעטפות הללו? חיילים ויתר משרתי כוחות הביטחון אכן נמנים ביניהם, אך גם קבוצות אוכלוסייה רבות נוספות: צוותים רפואיים וחולים המאושפזים בבתי חולים, אסירים ועצורים, דיפלומטים ישראליים השוהים מחוץ לגבולות המדינה ובני משפחותיהם, חוסים בדיור מוגן, ימאים על כלי שיט הרשום בדגל ישראלי, חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה והוועדות האזוריות, ונשים השוהות במקלט לנשים מוכות. אליהם מתווספים גם בעלי מוגבלויות, שרשאים להצביע בכל קלפי המוגדרת כנגישה. במערכת הבחירות האחרונה עמד מספר ההצבעות במעטפות הללו על 458,714 קולות כשרים. לפי ההיגיון המוצג בסרטון של ש"ס, גם 23,156 חיילים ואנשי קבע הצביעו למפלגות הערביות רע"ם, חד"ש-תע"ל ובל"ד.
ולמרות זאת, הסיבה שוועדת הבחירות המרכזית הורתה לש"ס להסיר את הפרסום מהרשתות עד סוף הדיון בעתירה של מפלגת "ישר", אינה נטועה באי-הדיוק של הנתונים המוצגים בו. מקורה בשני נימוקים אחרים: שימוש פוליטי בחיילי צה"ל עבור תעמולת בחירות, והצגת אותיות הרשימה לפני היום ה-42 שלפני הבחירות. שכן, סעיף 2ב(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, אוסר לעשות בתעמולת בחירות שימוש בצה"ל באופן העשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים, וסעיף 7 לחוק אוסר לעשות תעמולת בחירות באמצעות שימוש באות המציינת רשימת מועמדים, פרט לתקופת 42 הימים שלפני יום הבחירות.
מטעם ש"ס לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: הטענה של ש"ס אינה נכונה. מעל 30,00 מצביעי המעטפות הכפולות הצביעו למפלגה, אך לא מדובר בחיילים ואנשי קבע בלבד.
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