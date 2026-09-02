להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: הממשלה הקודמת העבירה 53 מיליארד שקל שהגיעו לעמותות תומכות חמאס מה לא נכון: ● הכספים נועדו לגופים ממשלתיים - ולא לעמותות

● רוב הכספים לא הוקצו כלל בזמן ממשלת בנט־לפיד

● חלק מהכספים הוקצו במסגרת החלטות המשך להחלטות שהתקבלו בממשלות נתניהו

● הממשלה הנוכחית בחרה להמשיך להקצות כספים במסגרת התוכניות של הממשלה הקודמת הציון: לא נכון

53 מיליארד שקל. כבר חמש שנים שהסכום הזה מככב בקמפיין שמנהלות הליכוד והמפלגות המזוהות עם המחנה שלו נגד ממשלת בנט־לפיד. בהתחלה הן קראו לזה "מס עבאס", אבל השבוע, בחסות הראיון בנימין נתניהו של ראש הממשלה ב"פטריוטים", הגענו מעבאס לחמאס: שר האוצר בממשלה הקודמת, אביגדור ליברמן, "נתן 53 מיליארד שקל לעמותות ששורשרו לתומכי חמאס", האשים נתניהו.

זה בהחלט חמור מאוד - אבל גם שגוי לחלוטין. כפי שהסברנו לא אחת, ההסכם הקואליציוני בין יש עתיד לרע"ם אכן כלל 53 מיליארד שקל לטובת החברה הערבית. אבל כאן הקמפיין מתנתק מהמציאות.

● כמה התקדמנו בגזרת הביטחון הלאומי תחת איתמר בן גביר?

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נצלול לפרטים. אותם 53 מיליארד שקל הוקצו בשלוש תוכניות שנפרסות מ־2022 ועד 2030: תוכנית אחת של 30 מיליארד שקל, שנייה של 20 מיליארד שקל ושלישית של 2.5 מיליארד שקל. כבר כאן ניתן להבין שממשלת בנט־לפיד לא העבירה 53 מיליארד שקל לתומכי חמאס, פשוט כי הממשלה הזאת סיימה לכהן בסוף 2022 - ורובם המוחלט של הכספים היו אמורים להיות מוקצים בכלל בשנים הבאות.

אבל למי מיועדים עשרות המיליארדים? נעבור סכום־סכום. 30 מיליארד שקל נועדו לתוכנית חומש לצמצום הפערים של החברה הערבית. קל לדעת שעשרות המיליארדים האלה לא הוקצו לעמותות תומכות חמאס, פשוט כי רובם לא הוקצו בכלל - ב־2022 נוצלו במסגרת התוכנית כולה "רק" 5.9 מיליארד שקל.

ואפילו מה שהוקצה לא הלך ברובו לעמותות באשר הן. הקשר לעמותות כלשהן נובע, אולי, מהחלטה שיינתנו מעט יותר מחצי מיליארד למשרד לשוויון חברתי, שקיבל בין השאר אחריות לחיזוק החברה האזרחית - כשמן הסתם הם לא נועדו לעמותות עם קשרים לחמאס. מתוך הכספים האלה, עד 2024 נוצלו פחות ממחצית.

נמשיך לסכום הגדול הבא: 20 מיליארד שקל. למי הם מיועדים? לחברה הממשלתית נתיבי איילון, שכמובן לא חשודה בתמיכה בארגון הטרור. הקצאת הכספים נועדה להשקעה בתחבורה עירונית. ולפי מידע שמסרה לנו החברה עם פיזור הכנסת הקודמת, ניתן להסיק שהממשלה הקודמת אפילו לא הספיקה להקצות את הכספים בפועל.

נשארנו עם 2.5 מיליארד שקל. אלה נועדו למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. וגם כאן, כל התקצוב היה אמור ללכת לגופים ממשלתיים, כמו משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד הרווחה. כלומר, שוב, לא מדובר בעמותות.

ומה עוד כדאי להעיר בהקשר הזה? שאם נתניהו מודאג שכספים כאלה עלולים, איכשהו, לזלוג לחמאס - מוטב היה שלא היה מקצה אותם הוא בעצמו. חלק ניכר מהכספים שהוקצו נעשו במסגרת תוכניות המשך להחלטות שעברו בממשלותיו (למשל החלטה 922 מ־2015) - וחלק מהתוכניות נמשכו אפילו תחת הממשלה הנוכחית.

מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה. 

השורה התחתונה: דברי נתניהו לא נכונים. אותם 53 מיליארד שקל יועדו להגיע לגורמים ממשלתיים ולא לעמותות, שבכל מקרה לא הוכח קשר שלהן לחמאס. חלק גדול מהכספים ניתן בהמשך לתוכניות מממשלות בראשות נתניהו, וגם הממשלה הנוכחית המשיכה עם ההקצאה.