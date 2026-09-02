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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: הממשלה הקודמת העבירה 53 מיליארד שקל שהגיעו לעמותות תומכות חמאס
מה לא נכון:
● הכספים נועדו לגופים ממשלתיים - ולא לעמותות
● רוב הכספים לא הוקצו כלל בזמן ממשלת בנט־לפיד
● חלק מהכספים הוקצו במסגרת החלטות המשך להחלטות שהתקבלו בממשלות נתניהו
● הממשלה הנוכחית בחרה להמשיך להקצות כספים במסגרת התוכניות של הממשלה הקודמת
הציון: לא נכון
53 מיליארד שקל. כבר חמש שנים שהסכום הזה מככב בקמפיין שמנהלות הליכוד והמפלגות המזוהות עם המחנה שלו נגד ממשלת בנט־לפיד. בהתחלה הן קראו לזה "מס עבאס", אבל השבוע, בחסות הראיון בנימין נתניהו של ראש הממשלה ב"פטריוטים", הגענו מעבאס לחמאס: שר האוצר בממשלה הקודמת, אביגדור ליברמן, "נתן 53 מיליארד שקל לעמותות ששורשרו לתומכי חמאס", האשים נתניהו.
זה בהחלט חמור מאוד - אבל גם שגוי לחלוטין. כפי שהסברנו לא אחת, ההסכם הקואליציוני בין יש עתיד לרע"ם אכן כלל 53 מיליארד שקל לטובת החברה הערבית. אבל כאן הקמפיין מתנתק מהמציאות.
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נצלול לפרטים. אותם 53 מיליארד שקל הוקצו בשלוש תוכניות שנפרסות מ־2022 ועד 2030: תוכנית אחת של 30 מיליארד שקל, שנייה של 20 מיליארד שקל ושלישית של 2.5 מיליארד שקל. כבר כאן ניתן להבין שממשלת בנט־לפיד לא העבירה 53 מיליארד שקל לתומכי חמאס, פשוט כי הממשלה הזאת סיימה לכהן בסוף 2022 - ורובם המוחלט של הכספים היו אמורים להיות מוקצים בכלל בשנים הבאות.
אבל למי מיועדים עשרות המיליארדים? נעבור סכום־סכום. 30 מיליארד שקל נועדו לתוכנית חומש לצמצום הפערים של החברה הערבית. קל לדעת שעשרות המיליארדים האלה לא הוקצו לעמותות תומכות חמאס, פשוט כי רובם לא הוקצו בכלל - ב־2022 נוצלו במסגרת התוכנית כולה "רק" 5.9 מיליארד שקל.
ואפילו מה שהוקצה לא הלך ברובו לעמותות באשר הן. הקשר לעמותות כלשהן נובע, אולי, מהחלטה שיינתנו מעט יותר מחצי מיליארד למשרד לשוויון חברתי, שקיבל בין השאר אחריות לחיזוק החברה האזרחית - כשמן הסתם הם לא נועדו לעמותות עם קשרים לחמאס. מתוך הכספים האלה, עד 2024 נוצלו פחות ממחצית.
נמשיך לסכום הגדול הבא: 20 מיליארד שקל. למי הם מיועדים? לחברה הממשלתית נתיבי איילון, שכמובן לא חשודה בתמיכה בארגון הטרור. הקצאת הכספים נועדה להשקעה בתחבורה עירונית. ולפי מידע שמסרה לנו החברה עם פיזור הכנסת הקודמת, ניתן להסיק שהממשלה הקודמת אפילו לא הספיקה להקצות את הכספים בפועל.
נשארנו עם 2.5 מיליארד שקל. אלה נועדו למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. וגם כאן, כל התקצוב היה אמור ללכת לגופים ממשלתיים, כמו משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד הרווחה. כלומר, שוב, לא מדובר בעמותות.
ומה עוד כדאי להעיר בהקשר הזה? שאם נתניהו מודאג שכספים כאלה עלולים, איכשהו, לזלוג לחמאס - מוטב היה שלא היה מקצה אותם הוא בעצמו. חלק ניכר מהכספים שהוקצו נעשו במסגרת תוכניות המשך להחלטות שעברו בממשלותיו (למשל החלטה 922 מ־2015) - וחלק מהתוכניות נמשכו אפילו תחת הממשלה הנוכחית.
מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי נתניהו לא נכונים. אותם 53 מיליארד שקל יועדו להגיע לגורמים ממשלתיים ולא לעמותות, שבכל מקרה לא הוכח קשר שלהן לחמאס. חלק גדול מהכספים ניתן בהמשך לתוכניות מממשלות בראשות נתניהו, וגם הממשלה הנוכחית המשיכה עם ההקצאה.
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שם: בנימין נתניהו
מפלגה: הליכוד
מקום פרסום: "הפטריוטים", ערוץ 14
ציטוט: "קמה ממשלת ההונאה של בנט, לפיד והאחים המוסלמים שליברמן נתן להם 53 מיליארד שקל... 53 מיליארד שקל הוא נתן לעמותות ששורשרו לתומכי חמאס"
תאריך: 30.08.26
ציון: לא נכון
ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 וחזר על טענה מוכרת: "קמה ממשלת ההונאה של בנט, לפיד והאחים המוסלמים שליברמן נתן להם 53 מיליארד שקל... 53 מיליארד שקל הוא נתן לעמותות ששורשרו לתומכי חמאס". בדקנו כיצד הוקצו 53 מיליארד השקלים המדוברים.
תחילה, נבהיר כי לא ברור על מה נסמך נתניהו כשטען שהכסף, בכל סכום שלא יהיה, הגיע לעמותות שקשורות לחמאס, ולנו אין את היכולת לקבוע קשר כזה או את היעדרו. הדבר הקרוב ביותר שמצאנו היה עמותת "סיוע 48", שנחשבה למקושרת לרע"ם, שלפי מקור ראשון תמכה במשפחות הרוגים במאבק נגד ישראל ברצועת עזה, אך הממשלה הקודמת סירבה לתת לה מימון מהמדינה, כך שהיא אינה רלוונטית.
כפי שהסברנו כבר בבדיקות קודמות, ההסכם הקואליציוני בין יש עתיד לרע"ם אכן כלל 53 מיליארד שקל לטובת החברה הערבית, אך לא באופן בו נתניהו הציג אותו. ראשית, מדובר בהמשכים לתוכניות חומש מימי ממשלות נתניהו.
שנית, כל התכניות האלו היו אמורות להימשך על פני מספר שנים: 32.5 מיליארד שקל (בחלוקה לתוכנית של 30 מיליארד שקל ולתוכנית של 2.5 מיליארד שקל) בשנים 2022-2026 ועוד 20 מיליארד שקל בשנים 2022-2030. כלומר, מדובר בתוכניות רב-שנתיות ולא בהוצאה שנתית או קבועה.
שלישית, אותם 20 מיליארד היו אמורים להיות מושקעים בתחבורה עירונית באמצעות נתיבי איילון. כלומר, מדובר ב-20 מיליארד שהיו אמורים להיות מוקצים לחברה ממשלתית, ולא ל"עמותות ששורשרו לתומכי חמאס". בנוסף, סביב פיזור הכנסת ה-24 ביקשנו התייחסות מנתיבי איילון, וכך כתבנו: "כשביקשנו מחברת נתיבי איילון את פרטי התוכנית נענינו כי הם עובדים כעת על התוכנית המלאה. עקרונות התוכנית, אותם קיבלנו מהחברה, הוצגו כבר בנובמבר 2020, ובהם מצוין כי החלק המקדים של המהלך, הכולל תכנון ראשוני ומיפוי אסטרטגי, תוקצב ב-30 מיליון שקל. עוד נמסר לנו מהחברה כי לאחר שהתוכנית תגובש ותאושר, ולאחר שתושלם החלוקה התקציבית המלאה לפי שלבים, בחברה ישמחו לשלוח לנו את הפירוט המלא. כרגע, אם כן, מוקדם מאוד לדעת האם התוכנית אכן תעלה 20 מיליארד שקל, והאם וכיצד ינוצל התקציב בפועל". כלומר, הממשלה לא הספיקה להקצות את התקציב בפועל.
רביעית, אותם 2.5 מיליארד שקל, שבהחלטת ממשלה 549 הפכו ל-2.4, נועדו למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. הנספח התקציבי של ההחלטה מראה שכל התקצוב היה אמור ללכת לגופים ממשלתיים, כמו משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד הרווחה. כלומר, שוב, לא מדובר בעמותות. כמו כן, התקציב היה אמור להתחלק במידה שווה בכל שנה בין 2022 ל-2026, כך שהממשלה הקודמת לא הייתה אמורה להוציא יותר מ-480 מיליון שקל. לפי דוח מעקב של ארגון יוזמות אברהם מ-2024, עולה שנכון לאותו זמן יישום ההחלטה היה חלקי בלבד, ובכל מקרה ככל שהפך למלא הדבר כבר נעשה תחת הממשלה הנוכחית.
חמישית, 30 המיליארד הנותרים נועדו לתוכנית חומש לצמצום את הפערים של החברה הערבית מהחברה היהודית, שמהווה המשך להחלטה 922 מימי ממשלת נתניהו הרביעית. כפי שמוסבר במסמך מעקב של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), סכום זה נבע מהחלטה 550 (21.8 מיליארד), החלטות 716 ו-717 לטובת היישובים הדרוזיים והצ'רקסים (3 מיליארד) והחלטה 1279 לטובת האוכלוסייה הבדואית בנגב (5.2 מיליארד). התוכנית הכוללת זכתה לשם הערבי "תקאדום" (התקדמות; השם ניתן עוד ב-2020).
בהחלטה 550 אכן הייתה התייחסות לחיזוק החברה האזרחית דרך המשרד לשוויון חברתי, שלו הוקצו רק מעט יותר מחצי מיליארד שקל לחמש שנים, מהם עד 2024 נוצלו פחות ממחצית, ומן הסתם הם לא נועדו לעמותות עם קשרים לחמאס. יצוין כי לפי פרסום ממשלתי, ב-2022 נוצלו במסגרת התוכנית כולה "רק" 5.9 מיליארד שקל, שחלקם הגדול כאמור לא נועד לעמותות. לאחר מכן כבר הושבעה הממשלה הנוכחית, שגם תחתה המשיכו לצאת הכספים, והיא קיצצה אותם באופן חלקי. כלומר, אם אכן מדובר בהעברת כספים לעמותות הקשורות לחמאס, הרי שגם לממשלה הנוכחית יש בכך חלק.
לסיכום, אותם 52 מיליארד היו אמורים להתחלק על פני מספר שנים, ורובם יועדו להגיע לגורמים ממשלתיים ולא לעמותות, שבכל מקרה לא הוכח קשר שלהן לחמאס. מדובר לא פעם בהמשכים לתוכניות מממשלות בראשות נתניהו, וגם הממשלה הנוכחית לא עצרה את הכספים לחלוטין. לכן דברי נתניהו לא נכונים.
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