כמה התקדמנו בגזרת הביטחון הלאומי תחת איתמר בן גביר?

מדד הרמזור של המשרוקית מסכם את כהונת שרי הממשלה באמצעות בדיקה מבוססת־נתונים. הסיכום מתייחס לשלושה פרמטרים הנוגעים לעבודתם בתחומי המשרד. הפרמטרים גובשו תוך התייעצות עם מומחים לתחומים הרלוונטיים.

מקרא הציונים אור אדום - ברוב הפרמטרים חלה החמרה, או שבכולם לא חל שיפור אור צהוב - בפרמטר אחד חלה החמרה, בפרמטר שני חל שיפור ובפרמטר שלישי לא חל שינוי אור ירוק - ברוב הפרמטרים חל שיפור, או שבפרמטר אחד חל שיפור ובשאר לא חלה החמרה

1 התושבים מרגישים פחות בטוחים

מה רואים בגרף? מאז 2020 תחושת הביטחון האישי מידרדרת, אך הירידה החדה ביותר הגיעה בשנתו הראשונה של בן גביר בתפקיד, ושנה לאחר מכן נרשם שפל היסטורי. ב־2025 הנתונים השתפרו מעט, אך הם עדיין רחוקים ממה שהיה טרם כהונת בן גביר.

מה הסיבות? קשה לתת הסבר נקודתי לתחושה כללית, אבל הסבר אפשרי הוא העובדה שפשוט יותר אנשים נפגעים מעבירות (לא כולל רצח): שיעור הנפגעים מעבירות עלה מ־15% ב־2022, ל־17.5% ב־2023, ואז ירד קלות ל־15%.

מנגד, בן גביר מרבה לציין שתחתיו כמות גניבות הרכב ירדה בהתמדה ובעקביות. ניסינו לאמת זאת עם משטרת ישראל, אך זו סירבה להעביר לנו את הנתונים והפנתה אותנו להליך ממושך של הגשת בקשת חופש מידע.

● רמזור הביצועים | כמה התקדם משרד האנרגיה תחת אלי כהן?

מה בן גביר עשה בעניין? בעקבות המדיניות של בן גביר עלה מספר כיתות הכוננות מ־54 לפני תחילת המלחמה, ללמעלה מאלף כיום. בנוסף, מספר בעלי רישיונות הנשק יותר מהכפיל את עצמו בשנים האחרונות: בעוד שבסוף 2022 הוא עמד על כ־155 אלף, כיום הוא כבר מגיע ל־351 אלף.

נחקקו גם מספר חוקים: חוק הפרוטקשן; חוק שמסמיך את המשטרה להוציא צווים נגד חברים בארגוני פשיעה; וחוק שמאפשר למשטרה לתפוס מצלמות מחשש להעלמת ראיות בעבירות חמורות.

2 שורות המשטרה מתמלאות

מה רואים בגרף? אחרי ארבע שנים רצופות בהן כוח האדם לא גדל ואף צומצם, תחת בן גביר הוא חזר לגדול משנה לשנה, וב־2024 אף גדל ביותר מאלף איש - לראשונה מאז 2017.

מה הסיבות? למטבע יש שני צדדים: כמה הצטרפו למשטרה, וכמה עזבו אותה. נתוני הגיוס (כלומר, מספרי המצטרפים החדשים) עלו תחת בן גביר, אך זו לא מגמה חדשה. החידוש תחת בן גביר היה עצירת הגדילה במספר העוזבים: בין 2020 ל־2022 נרשם זינוק חד במספר המשתחררים, אך ב־2023 וב־2024 הוא החל לקטון.

לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, השוטרים שעוזבים את המשטרה בשנים האחרונות הם בעיקר נגדים בשנות הקבע הראשונות שלהם, עם ייצוג יתר למשרתים במג"ב ובעלי תפקידי שטח או סיוע מבצעי.

מה בן גביר עשה בעניין? מהלך שבן גביר נוהג להזכיר הוא העלאת שכר השוטרים. ואכן, בתקופתו ניתנו לשוטרים תוספות משמעותיות שהתבצעו בשתי פעימות: הפעימה הראשונה הייתה ב־2023, וזו עמדה על 1000 שקלים ברוטו לשוטר, והפעימה השנייה הייתה ב־2025, עם תוספת של 610 שקלים ברוטו. אומנם התוספות לא היו אחידות לכל השוטרים, אבל אם ניקח כדוגמה משכורת של סייר מתחיל - הרי שזו עלתה בכ־3,900 שקל בין 2023 ל־2025.

3 ישראל הפכה להרבה יותר מדממת מבעבר

מה רואים בגרף? יציבות יחסית עד 2018, עלייה הדרגתית בשנים הבאות - וב־2023 זינוק חד ביותר. בתקופת כהונתו של בן גביר עומד מספר הנרצחים הממוצע על פי שניים מהממוצע בשמונה השנים שקדמו לה.

מה הסיבות? כפי שהסביר לנו בעבר פרופ' מוחמד ותד, נשיא המכללה האקדמית רמת גן וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), כדי להבין את המגמה יש לחזור לתחילת שנות האלפיים.

באותה תקופה, התרחבו ממדי הפשיעה המאורגנת בחברה היהודית, ומדינת ישראל הבינה שעליה להבחין בין פשיעה "רגילה" לפשיעה מאורגנת, ולפתח כלים ייחודיים למאבק בזו השנייה. לכן, בשנת 2003 נחקק חוק מאבק בארגוני פשיעה שהעניק למשטרה כלים חריגים להתמודד עם ארגוני פשיעה. המאבק היה די מוצלח, מה שהותיר ואקום שאליו נכנסו ארגוני הפשיעה מהחברה הערבית.

עד לנקודה זו, עולם הפשיעה בחברה הערבית היה מחולק לפי משפחות, לא לפי ארגונים, אלא שאז הוא התחיל ללבוש צורה מאורגנת בהרבה. לדברי ותד, היעדר המשילות והריבונות של ממשלת ישראל מחד, ומרכיבים שמאפיינים את החברה הערבית מאידך, הביאו לתוצאה הנוכחית של שימוש הולך וגובר באלימות ככלי להשגת סטטוס חברתי, פתרון סכסוכים וניהול חיי היומיום.

יוני אריה, מנהל מיזם קהילות בטוחות ביוזמות אברהם, ציין בפנינו שהממשלה הקודמת העבירה את החלטת ממשלה 549, שנועדה למגר את הפשיעה בחברה הערבית. אולם, ההחלטה מיושמת באופן חלקי בלבד, ומאז השבעת הממשלה הנוכחית וכניסת בן גביר לתפקיד השר חלה ירידה ביישום ההחלטה. יתרה מכך, במקום להגביר את המאמצים לאחר הזינוק בפשיעה בשנת 2023, ב־2024 נצפה דווקא קיצוץ בתקציבים המיועדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית.

מה בן גביר עשה בעניין? אחת מהיוזמות המרכזיות בהן מתגאה בן גביר היא הקמת המשמר הלאומי, המשמש כגוף מבצעי נוסף במשטרת ישראל. לדברי המשטרה, הוא נועד "לתת מענה לפשיעה חמורה לרבות המגזר הערבי, לחזק את המשילות ולהיערך למתן מענה לאירועי חירום והפרות סדר על רקע לאומני".