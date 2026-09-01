כמה מורים חסרים למערכת החינוך?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: במערכת החינוך חסרים 5,000 מורים מצד אחד:

הנתון ממתבסס על מספר המורים שפרשו ושטרם הוחלפו בכוח־אדם חדש.

משרד החינוך דיווח על סדר גודל דומה של מחסור בשנים עברו. מצד שני:

מנתוני משרד החינוך עולה שכי המחסור הזה זמני, ועד תחילת שנת הלימודים הוא קטן לכמה מאות. הציון: לשיפוטכם

פתיחת שנת הלימודים היא אירוע חגיגי וטקסי שבאופן מסורתי מכיל ריטואלים מוכרים. אחד מהם, כך נדמה, הוא הדיון על המחסור הבלתי נסבל במורים. אבל כמה מורים באמת חסרים?

והתשובה: תלוי את מי שואלים, מתי שואלים - ובעיקר איך סופרים. מתוך למעלה מ־250 אלף עובדי הוראה (מנהלים, מורים וגננים), נזרקות לאוויר המון הערכות בנוגע לעומק המחסור: החל ממאות בודדות ועד עשרות אלפים. מה עומד מאחורי כל המספרים האלה? להלן ננסה לעשות סדר.

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500. התחנה הראשונה שלנו במסע לעבר המספר הנכסף היא, באופן טבעי, משרד החינוך בעצמו. שם אמרו לנו השבוע שהנתון העדכני עומד על 575 עובדי הוראה חסרים. מהם עובדי הוראה? מנהלים, מורים וגננים. לפי משרד החינוך, הנתון שלהם לא כולל את החינוך החרדי. המספר הזה מתייחס למשרות הוראה לא מאוישות, כשגם תקן של משרה מלאה שמאויש באופן חלקי נכלל במחסור.

5,000. המספר הזה התפרסם הודות למזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד. "לפי מה שאנחנו יודעים ולפי האומדן", אמרה בראיון לתקשורת, חסרים קרוב לבערך 5,000 מורים וגננות". על מה המספר הזה מבוסס? בהסתדרות המורים אמרנו לנו כי מדובר בהערכה בלבד, המבוססת על הצלבת נתונים מגורמים שונים.

אבל בן דויד היא לא היחידה שנקבה בנתון הזה. גם שר החינוך יואב קיש נקב במספר דומה לאחרונה, כאשר בדיון בוועדת החינוך אמר כי "בכל שנה בין 5,000 ל־7,000 מורים ומורות פורשים". אלא שזה, לדבריו, יוצר מחסור מבחינה טכנית בלבד, שכן מדי שנה המערכת נדרשת להתמודד עם תחלופת עובדים בחודשי הקיץ כעניין שבשגרה.

במרכז טאוב התחקו אחר הכרוניקה של השינויים במחסור המדווח, והתמונה שעולה משם מראה שקיש לא טועה. לפי המרכז, הבדיקה של מספר המשרות הלא מאוישות לא צריכה להיעשות בסוף שנת הלימודים, ואפילו לא לקראת סוף החופש הגדול, אלא בשבועות הראשונים של שנת הלימודים החדשה. לדוגמה, בסוף שנת הלימודים ב־2025 הצהיר משרד החינוך על מחסור של כ־4,000 מורות; שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, המשרד הוריד את האומדן ל־1,500, וב־31 באוגוסט 2025, כבר דובר על מחסור של פחות מ־500 מורים ומורות.

31,000. לאחרונה פורסם בתקשורת נתון מרחיק לכת: לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, מתמודדת מערכת החינוך עם מחסור של 30,871 מורים לפחות. הנתון הזה יוחס לחישוב שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

מבירור עם הלמ"ס עולה כי הנתונים שלהם לא מדברים על מחסור במשמעותו הפשוטה, אלא על שיעור חוסר ההתאמה של מורים למקצועות שהם מלמדים, לפי תחום או מקצוע לימוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה. ואולם לפי מרכז טאוב, זה לא בהכרח אומר שההוראה פחות איכותית. הם מציינים כי חלק מן המורות שנחשבות "לא מתאימות למקצוע" משום שלא הוכשרו להוראתו מלמדות אותו שנים רבות, וכשירותן ללמד אותו אינה נופלת מזו של עמיתותיהן הצעירות שהחלו ללמד וכן הוכשרו להוראת המקצוע. 

השורה התחתונה: הנתונים על המחסור בעובדי ההוראה משתנים בהתאם להגדרת המחסור, והם מושפעים מהשאלה האם מתחשבים גם במידת אי־ההתאמה של המורה למקצוע הלימוד שלו.

הציון: לשיפוטכם