כמה מורים חסרים למערכת החינוך?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה:
הטענה: במערכת החינוך חסרים 5,000 מורים
מצד אחד:
הנתון ממתבסס על מספר המורים שפרשו ושטרם הוחלפו בכוח־אדם חדש.
משרד החינוך דיווח על סדר גודל דומה של מחסור בשנים עברו.
מצד שני:
מנתוני משרד החינוך עולה שכי המחסור הזה זמני, ועד תחילת שנת הלימודים הוא קטן לכמה מאות.
הציון: לשיפוטכם
פתיחת שנת הלימודים היא אירוע חגיגי וטקסי שבאופן מסורתי מכיל ריטואלים מוכרים. אחד מהם, כך נדמה, הוא הדיון על המחסור הבלתי נסבל במורים. אבל כמה מורים באמת חסרים?
והתשובה: תלוי את מי שואלים, מתי שואלים - ובעיקר איך סופרים. מתוך למעלה מ־250 אלף עובדי הוראה (מנהלים, מורים וגננים), נזרקות לאוויר המון הערכות בנוגע לעומק המחסור: החל ממאות בודדות ועד עשרות אלפים. מה עומד מאחורי כל המספרים האלה? להלן ננסה לעשות סדר.
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500. התחנה הראשונה שלנו במסע לעבר המספר הנכסף היא, באופן טבעי, משרד החינוך בעצמו. שם אמרו לנו השבוע שהנתון העדכני עומד על 575 עובדי הוראה חסרים. מהם עובדי הוראה? מנהלים, מורים וגננים. לפי משרד החינוך, הנתון שלהם לא כולל את החינוך החרדי. המספר הזה מתייחס למשרות הוראה לא מאוישות, כשגם תקן של משרה מלאה שמאויש באופן חלקי נכלל במחסור.
5,000. המספר הזה התפרסם הודות למזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד. "לפי מה שאנחנו יודעים ולפי האומדן", אמרה בראיון לתקשורת, חסרים קרוב לבערך 5,000 מורים וגננות". על מה המספר הזה מבוסס? בהסתדרות המורים אמרנו לנו כי מדובר בהערכה בלבד, המבוססת על הצלבת נתונים מגורמים שונים.
אבל בן דויד היא לא היחידה שנקבה בנתון הזה. גם שר החינוך יואב קיש נקב במספר דומה לאחרונה, כאשר בדיון בוועדת החינוך אמר כי "בכל שנה בין 5,000 ל־7,000 מורים ומורות פורשים". אלא שזה, לדבריו, יוצר מחסור מבחינה טכנית בלבד, שכן מדי שנה המערכת נדרשת להתמודד עם תחלופת עובדים בחודשי הקיץ כעניין שבשגרה.
במרכז טאוב התחקו אחר הכרוניקה של השינויים במחסור המדווח, והתמונה שעולה משם מראה שקיש לא טועה. לפי המרכז, הבדיקה של מספר המשרות הלא מאוישות לא צריכה להיעשות בסוף שנת הלימודים, ואפילו לא לקראת סוף החופש הגדול, אלא בשבועות הראשונים של שנת הלימודים החדשה. לדוגמה, בסוף שנת הלימודים ב־2025 הצהיר משרד החינוך על מחסור של כ־4,000 מורות; שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, המשרד הוריד את האומדן ל־1,500, וב־31 באוגוסט 2025, כבר דובר על מחסור של פחות מ־500 מורים ומורות.
31,000. לאחרונה פורסם בתקשורת נתון מרחיק לכת: לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, מתמודדת מערכת החינוך עם מחסור של 30,871 מורים לפחות. הנתון הזה יוחס לחישוב שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
מבירור עם הלמ"ס עולה כי הנתונים שלהם לא מדברים על מחסור במשמעותו הפשוטה, אלא על שיעור חוסר ההתאמה של מורים למקצועות שהם מלמדים, לפי תחום או מקצוע לימוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה. ואולם לפי מרכז טאוב, זה לא בהכרח אומר שההוראה פחות איכותית. הם מציינים כי חלק מן המורות שנחשבות "לא מתאימות למקצוע" משום שלא הוכשרו להוראתו מלמדות אותו שנים רבות, וכשירותן ללמד אותו אינה נופלת מזו של עמיתותיהן הצעירות שהחלו ללמד וכן הוכשרו להוראת המקצוע.
השורה התחתונה: הנתונים על המחסור בעובדי ההוראה משתנים בהתאם להגדרת המחסור, והם מושפעים מהשאלה האם מתחשבים גם במידת אי־ההתאמה של המורה למקצוע הלימוד שלו.
הציון: לשיפוטכם
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שם: יפה בן דויד
תוכנית: "איפה הכסף", 103FM
ציטוט: "כיום, לפי מה שאנחנו יודעים ולפי האומדן, קרוב לבערך 5,000 (מורים וגננות חסרים למערכת" (אם כי ציינה שגננות פחות).
תאריך: 23.8.2026
ציון: לשיפוטכם
הדיון בהיבטים השונים של סוגיית כוח-האדם בהוראה קשור במרכיבים השונים של מקצוע זה ובשלבים השונים הקשורים להכשרה, לכניסה למקצוע ההוראה, לעבודה בהוראה ולפרישה מהוראה. הממצאים מניתוח הנתונים בתחומים אלה אינם אחידים: מדדי דיווח מהשטח מצביעים על קשיים באיוש משרות הוראה ובשמירה על איכות ההוראה, אך נתונים סטטיסטיים רחבים על מצב מערכת החינוך אינם מעידים על משבר חריף. נתונים על מבנה המערכת מוסיפים מורכבות לניתוח המצב הקיים ומאפשרים לעמוד על נקודות תורפה.
מצד אחד, קיימים נתונים סטטיסטיים רחבים המצביעים על היעדר מחסור: נתוני הלמ"ס מלמדים כי שיעור הגידול במספר עובדי ההוראה ובמספר המשרות המלאות היה גבוה משיעור הגידול במספר התלמידים, כי חלה ירידה במספר התלמידים ההמוצע למורה ולמשרת הוראה כמעט בכל שלבי החינוך והמגזרים, וכי מספר עובדי ההוראה החדשים במערכת החינוך מדי שנה גבוה ממספר הפורשים.
עם זאת, הנתונים מצביעים על ירידה בכמות של מי שמסיימים לימודי הוראה, וגידול משמעותי בשיעור המורים החדשים שעוזבים את מערכת החינוך תוך תקופה קצרה: 21.5% מן המורים שנכנסו למערכת החינוך בשנת 2018 עזבו אותה תוך חמש שנים מתחילת העבודה; 18.3% מן המורים שנכנסו למערכת בשנת 2020 עזבו תוך שלוש שנים ו12.2%- מן המורים שהתחילו את עבודתם בשנת 2022 עזבו תוך שנה. (לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת).
כיוצא מכל זה, נזרקים בשיח הציבורי מספרים רבים המנסים לענות על השאלה - כמה מורים ומורות חסרים? אנחנו כאן לעשות סדר בנתונים.
הנתון: 5,000
מי אמר? יפה בן דויד
מה עומד מאחוריו?
מטעם ההסתדרות המורים מסבירים כי מדובר בהערכה המבוססת על הצלבת נתונים מגורמים שונים. בדיון בוועדת החינוך של הכנסת שהתקיים בחמישי האחרון (27/08), אמר שר החינוך קיש כי לא צפוי אירוע משמעותי הנוגע למחסור בעובדי הוראה, וכי מדובר בעניין שבשגרה: מדי שנה המערכת נדרשת להתמודד עם תחלופת עובדים בחודשי הקיץ, כי כל שנה בין 5,000 ל-7,000 מורים ומורות פורשים.
מאמר שפורסם על ידי מרכז טאוב מחזק את אמירה זו של קיש, וכותב כי הבדיקה של מספר המשרות הלא מאוישות לא צריכה להיעשות בסוף שנת הלימודים, ואפילו לא לקראת סוף החופש הגדול, אלא בשבועות הראשונים של שנת הלימודים החדשה; בסוף שנת הלימודים תשפ"ה הצהיר משרד החינוך על מחסור של כ-4,000 מורות, שבועיים לפני שנה"ל תשפ"ו הוא כבר הוריד את האומדן ל-1,500, ו -31 באוגוסט כבר דובר על מחסור של פחות מ-500 מורים ומורות (פחות מ-0.2% מכלל ציבור המורות, שיעור נמוך מאשר ברוב מדינות ה-OECD). המחקר מצביע כי מערכת החינוך בישראל אינה סובלת ממחסור מגמתי במורים ומורות.
הנתון: 500-800
מי אמר? משרד החינוך
מה עומד מאחוריו?
מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני אמר בדיון כי נכון לאתמול חסרים 800 עובדי הוראה וכי הדבר עוד עשוי להשתנות, וכן ש-70% מהמחסור במורים נמצא במרכז. בראשון האחרון (30/08) כבר אמרו לנו ממשרד החינוך שהנתון העדכני עומד על 575 עובדי הוראה חסרים, כולל גננים וגננות, ללא החינוך החרדי.
חשוב להדגיש כי נתוני משרד החינוך מתייחסים למשרות הוראה שאינן מאוישות, ולא בהכרח למחסור במורים בעלי הכשרה מתאימה למקצוע שאותו הם מלמדים. לפי הגדרת המשרד, גם תקן של משרה מלאה שמאויש באופן חלקי בלבד נכלל במחסור.
הנתון: 31,000
מי אמר? פרסומים בתקשורת
מה עומד מאחוריו?
הנתון הזה כבר מביא אותנו לפתחה של סוגיה נוספת - מחסור איכותי במורים, ולאו דווקא כמותי, כאשר הנתונים מעידים על גידול בשימוש בכלים המיועדים למתן למענה למחסור מיידי ונקודתי בעובדי הוראה. הלמ"ס בוחן את שיעור ההתאמה של מורים למקצועות שהם מלמדים, לפי תחום/מקצוע לימוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה. לפי נתוני הלמ"ס, 4,389 מורים למדעים (לא כולל במקצועות המדעיים בתיכונים), 10,255 מורים למתמטיקה, 3,428 מורים לאנגלית ו-12,799 מורים לעברית ולמקצועות השפה.
לפי נתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים הלימודים האחרונה (תשפ"ו - 25/26) העוסקו 14,283 עובדי הוראה ללא הכשרה או הסמכה מתאימה, ובהם 8,328 בעלי תואר אקדמי ללא הסמכה ו-5,955 בעלי הסמכה ללא תואר אקדמי.
עם זאת, במרכז טאוב מציינים כי חלק מן המורות שנחשבות "לא מתאימות למקצוע" משום שלא הוכשרו להוראתו מלמדות אותו שנים רבות, וכשירותן ללמד אותו אינה נופלת מזו של עמיתותיהן הצעירות שהחלו ללמד וכן הוכשרו להוראת המקצוע.
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