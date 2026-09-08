עסקת מכירת כאל בדרך לקריסה. דיסקונט בפניה חריגה לבנק ישראל

אחרי העיכוב המתמשך באישור עסקת מכירת חברת כרטיסי האשראי כאל, על רקע פערים בין רשות התחרות וקבוצת הרוכשים חורש-הראל, בנק דיסקונט מנסה לסובב את הגה הספינה ולשמור את כאל אצלו. כזכור, הבנק מחויב למכור את החזקותיו (72%) עד אמצע השנה הבאה, כחלק מהפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים.

במכתב ששלח מנכ"ל בנק דיסקונט אלי לוי לבנק ישראל ולמשרד האוצר מבקש לוי מהם לבטל את החובה על הבנק למכור את חברת האשראי ולמעשה להמשיך לשלוט בו. כזכור הבנקים לאומי ופועלים מכרו את החזקותיהם בשתי חברות האשראי המתחרות.

לפי המכתב, בדיסקונט טוענים עם זאת כי במקרה שלהם הם לא יספיקו לעשות זאת בזמן שכן לבנק הבינלאומי שמחזיק ביתרת המניות (28%) יש זכות וטו על האפשרות להנפיק את החברה בבורסה והוא מתנגד לכך.

במכתב שנשלח, דיסקונט טוען שהסיכוי למצוא רוכש חלופי בזמן שנותר לא גבוה, כשצריך לזכור שהעסקה נחתמה כבר לפני שנה אך טרם קיבלה את אישור רשות התחרות.

מבנק דיסקונט לא נמסרה התייחסות.