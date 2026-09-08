למרות הדומיננטיות שלהם בשוק ההון המקומי, וחרף גלי ההנפקות ששטפו את הבורסה בת"א בשנים האחרונות, אף בית השקעות חדש לא נרשם למסחר בת"א מזה כמעט עשור. כל זה השתנה השבוע, לאחר שבית ההשקעות פסטרנק שהם השלים גיוס של כ־70 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי של כ־350 מיליון שקל (אחרי הכסף).

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בעלי השליטה בחברה הם שני המייסדים, ערן פסטרנק המכהן כיו"ר החברה (48% מהמניות לאחר ההנפקה, ששוויין 167 מיליון שקל על הנייר) ושי שהם, המכהן כמנכ"ל (32% מהמניות בשווי של 112 מיליון שקל). השניים הקימו את בית ההשקעות בשנת 2010, לאחר שכיהנו כשכירים בתפקידים בכירים בשוק ההון, בין היתר בבית ההשקעות תמיר פישמן, שם שימשו כסמנכ"ל ומנהל השקעות, בהתאמה. כעת עומד כעת שווי החזקותיהם בפסטרנק שהם על כמעט 300 מיליון שקל.

כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר, מי שלקח חלק בהנפקה הוא מיליארדר הביטוח איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, שרכש נתח משמעותי מהמניות המונפקות. עם זאת, בניגוד להערכות המוקדמות, עוז לא צפוי להפוך לבעל עניין בבית ההשקעות לאחר ההנפקה. לצד עוז, השקיעו בהנפקה עוד שני אנשי ביטוח, וגם הם לא צפויים להפוך לבעלי עניין בפסטרנק שהם.

מי שעוד השתתפה בהנפקה היא חברת ההחזקות אלייד, המנוהלת בנאמנות בידי פרופ' יצחק סוארי, שרכשה גם היא נתח משמעותי מהמניות שהוצעו. על פי ההערכות, שלושת אנשי הביטוח יחד עם אלייד רכשו את מרבית המניות בהנפקת פסטרנק שהם, בה השתתפו גם מספר קרנות גידור וחברות הביטוח כלל והכשרה.

ההשקעה הנוכחית של אלייד מגיעה חודש לאחר שרשמה אקזיט נאה ממכירת נתח מהחזקותיה בפעילות הגמל והפנסיה של מנורה. בסוף חודש יולי הודיעה חברת הביטוח והפיננסים כי היא רוכשת חזרה 5% מהפעילות מידי אלייד תמורת 250 מיליון שקל - אשר הותירו את החברה שמוביל סוארי עם החזקה של 5% בפעילות הצומחת.

העסקה שיקפה לחברת הבת של מנורה שווי של כ־5 מיליארד שקל, כמעט כפול מהשווי לפיו השקיעה בה אלייד לפני כחמש שנים. אז היא רכשה 5% מפעילות הגמל והפנסיה של מנורה תמורת כ־129 מיליון שקל, במה ששיקף לחברה שווי של כמעט 2.6 מיליארד שקל. כעבור שנה מימשה אלייד אופציה לרכוש 5% נוספים.

גיוס החוב שהקפיץ את רווחי חברת הנדל"ן בזמן שרשימת המצטרפות לבורסה בת"א באמצעות הנפקת מניות הולכת ומתארכת, שורה של חברות, בעיקר מתחום הנדל"ן, בוחנות כניסה לשוק המקומי באמצעות גיוס חוב. אחת מהן היא חברת ההתחדשות העירונית עמרם את נידם, שבשליטה משותפת של חברת הנדל"ן הציבורית עמרם אברהם ואיש העסקים אלי נידם. זו פועלת בימים אלו לגייס סכום של כ־75 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח ראשונה. על אף שהגיוס טרם הושלם, מי שכבר הספיקה ליהנות מהמהלך המתוכנן היא עמרם אברהם, מחברות הבנייה הגדולות בשוק. בדוחותיה לרבעון השני הציגה החברה, שבשליטת האחים אלון ויורם עמרם (66% מהמניות), זינוק של יותר מפי 7 ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה - כ־153 מיליון שקל. זאת, הודות לעובדה שכחלק מהמהלך לגיוס החוב של עמרם את נידם, חדלה חברת הנדל"ן לאחד את תוצאות פעילותה - ובמקום זאת החלה להציג אותה בהתאם לשווי המאזני. בשל המעבר קיבלה החברה הערכת שווי חיצונית שהעניקה לעמרם את נידם שווי של כ־328 מיליון שקל (לאחר שקודם הוערכה בשווי נמוך יותר). כתוצאה מכך, הכירה עמרם אברהם ברווח חשבונאי של כ־150 מיליון שקל. עמרם את נידם הוקמה בשנת 2013, ומאז עוסקת בתחום הייזום של פרויקטי התחדשות עירונית בצפון הארץ. לחברה, נכון להיום, 7 פרויקטים הכוללים כ־7,539 יח"ד, מתוכם 471 יח"ד בשלבי ביצוע ועוד כ־429 בשלבי תכנון. הללו, צפויים לכלול גם שטחי מסחר בהיקף של כ־27,570 מ"ר וכ־14,960 מ"ר שטחי משרדים. תפרע חלק ממסגרת אשראי את שנת 2025 סיימה עמרם את נידם עם הכנסות של כ־169.5 מיליון שקל, גידול של כ־24% ביחס לשנת 2024. זאת, הודות להכרה בהכנסות משני פרויקטים אותם היא מקימה בטירת הכרמל. עם זאת, בשורה התחתונה רשמה החברה ירידה של כ־72% ברווח ביחס לשנת 2024, והוא עמד על 2.6 מיליון שקל, בעיקר בשל עלייה בהוצאות המימון וההנהלה, בשל הגידול בהיקפי הפעילות של החברה. מרבית תמורת ההנפקה צפויה לשמש לפירעון חלק ממסגרת אשראי שקיבלה עמרם את נידם מחברת ביטוח בהיקף של 125 מיליון שקל. יתרת התמורה צפויה לשמש אותה לביצוע השקעות ולהעמדת הון עצמי עבור הפרויקטים בקידומה. בזמן שרשימת המצטרפות לבורסה בת"א באמצעות הנפקת מניות הולכת ומתארכת, שורה של חברות, בעיקר מתחום הנדל"ן, בוחנות כניסה לשוק המקומי באמצעות גיוס חוב. קראו עוד

אלייד, המנוהלת, כאמור בנאמנות בידי יצחק סוארי, היא אחת מחברות ההחזקה הגדולות בישראל. בין היתר היא מחזיקה בצ'מפיון מוטורוס יבואנית רכבי פולקסווגן, אאודי, סיאט וסקודה; וכן בשלמה מוטורס, יבואנית רכבי BYD (בה היא מחזיקה 50%). לחברה עסקי נדל"ן ענפים (באמצעות אלייד נדל"ן), פעילות לוגיסטיקה הכוללת החזקות בחברת ממן וחברת השילוחים UPS ישראל, וכן פעילות תשתיות ואנרגיה מתחדשת (מנהרות הכרמל, מתקן ההתפלה בחדרה ונגב אקולוגיה).

השכירים שהפכו בעלי בית

ההצטרפות של פסטרנק שהם תביא כאמור לקיצה תקופה של כמעט עשור במהלכה לא הצטרפו בתי השקעות לבורסה המקומית. זאת, לאחר שבשנת 2017 הונפק בית ההשקעות מור לפי שווי של 240 מיליון שקל. בפסטרנק שהם יקוו לשחזר ולו במעט את ההצלחה של מור, שהפך לאחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל. על רקע הגאות בשווקים השלימה מניית מור בשלוש השנים האחרונות זינוק של מעל 590%, שהביא אותה לשווי של 3.25 מיליארד שקל.

לפסטרנק שהם שני תחומי פעילות מרכזיים: ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות. בתחום הקרנות, המהווה כ־82% מההכנסות, היא מנהלת קרנות נאמנות במודל של אירוח (הוסטינג) בשווי כולל של כ־6 מיליארד שקל. בפעילות ניהול ההשקעות היא מנהלת עבור לקוחותיה תיקי ניירות ערך ונכסים פיננסיים, בשווי כולל של כ־3.3 מיליארד שקל.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש את פסטרנק שהם לרכישת 50% מסוכנות ביטוח, על מנת להיכנס לתחום הפיננסים (גמל, השתלמות, פנסיה וביטוחי חיים). בחברה מציינים כי מהלך כזה ייצר סינרגיות עם פעילות קיימת מחד, אך גם ייצר פעילות שאינה בעלת קורלציה הדוקה לפעילות שוק ההון - כמו ניהול תיקים וקרנות נאמנות, מה שיהווה גידור טבעי מסוים לפעילות הקיימת.

את 2025 סיימה פסטרנק שהם עם הכנסות של כ־70.5 מיליון שקל, צמיחה של כ־102% ביחס ל־2024, שנבעה מגידול בהיקפי הפעילות (שווי הנכסים וגיוסים). לכך תרמה גם תוספת של 7 מיליון שקל מדמי ההצלחה שגבו קרנות הגידור בנאמנות של החברה, שנגזרים מביצועי הקרנות. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של הבית זינק בכ־160% לכ־26.9 מיליון שקל.