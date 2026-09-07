אחרי שנים ארוכות, שלוש סוכנויות הדירוג הבינלאומיות מחזיקות כיום בדירוג השקעה לחוב של טבע . זאת אחרי שבשבוע שעבר הצטרפה סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P לשתי הסוכנויות הנוספות, Fitch ו-Moody’s, והעלתה גם היא את דירוג החוב של טבע מדירוג של BB פלוס ל-BBB מינוס. בטבע מנצלים את המומנטום ויוצאים למהלך נוסף של מיחזור חוב. החברה דיווחה היום (ב') על כוונתה להנפיק איגרות חוב בכירות, הנקובות באירו ובדולר אמריקאי. בכסף שתגייס, חברת התרופות תפדה סדרות אג"ח קיימות ותשתמש לצרכים כלליים של החברה.

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לפי הודעת טבע, בין האג"ח שבכוונה לפדות נמצאות כל האג"ח שבמחזור הנושאות ריבית של 6.75% ומיועדות לפירעון ב-2028. לפי הדוחות האחרונים של טבע, מדובר על סדרה בהיקף של 1.25 מיליארד דולר. עוד סדרה שטבע מתכננת לפדות מיועדת לפירעון ב-2029 ונושאת ריבית של 7.875%, והיקפה בדוחות האחרונים היה 398 מיליון דולר. סכום של עד 450 מיליון דולר יוקצה לפידיון סדרה של אג"ח שצמודות ליעדי קיימות שמיועדות לפירעון ב-2027 ונושאות ריבית של 4.75%, וסכום של עד 1.25 מיליארד אירו יוקצה לרכישת אג"ח דומות באירו, שנועדו לפירעון ב-2030.

"חזרה לנתיב של צמיחה"

נזכיר שבסוף הרבעון השני עמד היקף החוב של טבע על 16.6 מיליארד דולר, מתוכו כ-27% מוגדר כחוב לטווח קצר. מהלך מיחזור החוב עשוי להעלות את המח"מ וגם להפחית ריביות, על רקע העלאות הדירוג האחרונות.

בשבוע שעבר, כש-S&P העלתה את דירוג החוב של טבע, מנהל הכספים הראשי אלי כליף מסר כי "שלוש העלאות דירוג בתוך חודשים ספורים משקפות את היישום המוצלח של אסטרטגיית 'חזרה לנתיב של צמיחה', ואת ההתקדמות המשמעותית שעשינו בהפחתת החוב ובחיזוק הפרופיל הפיננסי של טבע. אבן דרך משמעותית זו מחזקת את הגמישות הפיננסית שלנו ומאפשרת לנו להמשיך להשקיע בצמיחה וליצור ערך ארוך טווח".

טבע, בניהולו של ריצ'רד פרנסיס, נסחרת בניו יורק ובתל אביב לפי שווי של 42.4 מיליארד דולר. בשבוע הבא יתבצע השינוי עליו הודיעה טבע לאחרונה: מניותיה הרגילות יירשמו למסחר בבורסת ניו יורק, במקום מסחר ב-ADS הקיימות (תעודות פיקדון אמריקאיות). בחברה מעריכים שמהלך זה, שייצא אל הפועל ב-14 בספטמבר, ירחיב את בסיס המניות הגלובלי של טבע ויתמוך גם בכניסתה למדדי מניות מובילים (לא תהיה השפעה על המניה בתל אביב).

ייתכן שבטבע מכוונים גם למדד הדגל האמריקאי S&P 500 שכולל את 500 החברות האמריקאיות הגדולות ביותר. טבע נחשבת כחברה אמריקאית לצרכי דיווח ל-SEC וכבר אינה נחשבת לחברה זרה בארה"ב משום שמאז שרכשה את אקטביס יותר מ-50% מנכסיה ממוקמים בארה"ב.