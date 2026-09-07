בכירה באוצר חשפה: העיר הדרומית שטיפסה לצמרת ביטולי העסקאות

נתיבות זינקה לשיא בשיעור ביטולי העסקאות בשוק הנדל"ן עם שיעור של 43% מכלל הערים בדרום - גבוה הרבה יותר מחלקה בסך הדירות הנמכרות על ידי קבלנים בדרום- 25.8% בלבד, כך חושפת סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, גלית בן נאים בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי.

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במקום השני בביטולי עסקאות רכישת הדירות מידי קבלנים נמצאת אילת עם 18% מסך הערים בדרום, אופקים עם 8.8% ולאחר מכן באר-שבע, אשקלון, קריית גת, דימונה ושדרות עם שיעורים חד ספרתיים. בן נאים לא מציינת את החברות שעומדות בלב ביטולי העסקאות, אך מציינת כי התופעה מתרכזת בעיקר בחברות הפרטיות.

"שיעור הביטולים בדרום גבוה"

"יתכן ומכרו דירות מבלי לבדוק האם שולם דבר מה או שבדקו והאמינו בכך שיגיע רוכש. שיעור הביטולים בדרום עומד היום על נתון גבוה של 7%, גבוה מאוד, אפילו בהשוואה לימי השיא של 2021 - אז שיעור הביטולים בדרום מכלל הארץ עמד על חצי אחוז בלבד", ציינה בן נאים, והוסיפה כי שכיחות הדירות יד-שנייה שנמכרות בהפסד הון ריאלי בדרום גבוה למדי ועומד גם הוא על שיעור דו-ספרתי. עם זאת, הערים ערד, חולון וחיפה ירדו מאוד בשיעור דירות יד-שנייה הנמכרות בהפסד הון ריאלי.

בניגוד ללמ"ס, במשרד הכלכלן הראשי משתדלים לצלול למסמכים ופותחים את מסמכי העסקאות כדי לנטר את אופי העסקה, את השייכות שלה לקטגוריות השונות ואת התנאים המימוניים שניתנו לה. בן נאים משרטטת את האופן שבו ענף הנדל"ן הישראלי ירד משיא של כל הזמנים בשלהי הקורונה לדשדוש במהלך חמש השנים האחרונות. בדרך, מהלכי מיסוי והטבות שונים היטו את המטוטלת לכיוונים שונים, כך באוגוסט 2020 הורדת מס הרכישה ל-5% המריצה את קצב העסקאות ל-55 אלף ב-2021, מהם 36 אלף בשוק החופשי. לשם השוואה, כיום נמכרות רק 22 אלף דירות בשוק החופשי.

לאחר מכן, העלאת הריביות על ידי בנק ישראל הביא להיפוך מגמה, מגמה שהואצה עם פרוץ המלחמה באוקטובר 2023. מאז, מתארת בן נאים פיצול מגמה בין דירות חדשות ויד שנייה. מתן הטבות המימון במהלך 2024 האיץ את קצב מכירת הדירות ברבעון הראשון של 2024 - מה שהביא לשיא מכירות של כל הזמנים במכירת דירות קבלנים בדרום. אז, נמכרו 6,500 דירות בשוק החופשי לבדו. "בדצמבר 2024 הגענו למצב שבו מחצית מכלל הדירות נמכרו עם הטבות מימון, השיעור ירד ל-20% במאי 2026 ועלה מעט ל-27% ביולי השנה", אמרה בן נאים. מאז, הואט קצב העסקאות שוק עם הטלת המגבלות על הטבות המימון בתחילת 2025.

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר , (.FBC & Co) אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.