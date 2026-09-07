"הדבר הנכון הוא להוסיף מס על השכירות - ולהוריד את מס הרכישה. אני לא חושב שזו בעיה שאנשים ישלמו מס על השכירות, מהשקל הראשון. מס רכוש על קרקעות - אנחנו מאמינים בו, כתבנו אותו כבר, ומקווה שיעלה בממשלה הבאה, ומס על דירה שלישית הוא משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, בטח אם מחזירים את מס הרכוש על קרקעות. אפשר להחזיר אותו, ומהר מאוד. כל אלו יאזנו את גביית המסים, והמדינה צריכה הרבה מאוד מסים בשנים הקרובות, אחרת הגירעון יגדל בצורה לא בריאה. נכון לשנות את מפת המסים, גם בתחום הנדל"ן, ואני מקווה שיהיה לממשלה הבאה אומץ לעשות את זה".

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את הדברים אמר היום (ב') שי אהרונוביץ' מנהל רשות המסים, בפאנל "מיסוי, תכנון, שיווק ומשפט" עם הרגולטורים הבכירים, במסגרת ועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, המתקיימת במלון הילטון בתל אביב־יפו.

את הפאנל הנחה דרור מרמור, סגן עורכת גלובס, אשר שאל את מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, על הביצועים הדלים של רשות מקרקעי ישראל השנה בכל הנוגע לשיווקי קרקעות. מורגנשטרן הבטיח שבסוף השנה הדברים ייראו אחרת: "משרד הבינוי והשיכון פרסם ושיווק בהצלחה כ־15 אלף יח"ד, ועד סוף השנה יש עוד 25 אלף יח"ד מתוכננות. יש שנים שבהן אנחנו מאזנים אחד את השני, אנחנו ורמ"י. אנחנו נגיע לאותם מספרים שהגענו בשנה שעברה: יותר מ־60 אלף יח"ד בעסקאות ו־80 אלף יח"ד בשיווקים. מקוששים פה אלף ופה אלפיים, מכל הערים, ונגיע לאותו יעד".

"לא צריך מס רכישה נמוך יותר"

אחת הסוגיות שנידונו בפאנל היא שאלה "בוערת" מאוד בענף הנדל"ן היום: מה יקרה למס הרכישה על דירה נוספת, עם פקיעת הוראת השעה בתחילת פברואר? מורגנשטרן היה נחרץ בנושא: "לא צריך לחזור למס נמוך יותר. בעיניי מחפשים את הפתרונות הלא נכונים. הגדלנו היצע בצורה משמעותית, ב־2024, ב־2025 וב־2026. השנה נגיע לסביבות 78 אלף יח"ד בהתחלות הבנייה. זה המדד שאני מסתכל עליו".

אהרונוביץ' היה נחרץ פחות, ואמר: "הנושא הזה, בטח בכל מה שקשור לדירות מגורים, הוא יותר באזורי מדיניות הדיור ופחות בתחום הפיסקלי. בטח במס רכישה למשקיעים. כמנהל רשות המסים, התפקיד העיקרי שלי הוא להביא הכנסות למדינה, ומס רכישה גבוה למשקיעים לא נמצא כל כך במגרש שלי. זה כנראה אחד הדברים הראשונים שהממשלה תצטרך להכריע בהם, ואני מזכיר - כשהיינו באזורים של 5%-6%, גם אז היו טענות שהמס גבוה. עכשיו מאוד רוצים לחזור לשם".

שי אהרונוביץ', מנהל רשות המסים / צילום: כדיה לוי

מנכ"ל מנהל התכנון, רפי אלמליח, התייחס גם הוא לשיווק הקרקעות שהואט, ואמר: "בתחום התכנון המדפים מלאים. יש יותר מ־1.3 מיליון יח"ד מאושרות בתב"עות בכל רחבי הארץ, אין לזה שום תקדים לדעתי. לפני 15 שנה היינו עם מדפים ריקים - והיום המדינה יכולה לבחור איפה היא רוצה לשווק. בתחום הוצאת ההיתרים נקטנו הרבה פעולות, ואני שומע שזה עושה שינוי דרמטי. כעת, צריך להתרכז בשילוב ובתזמון של בניית שכונות חדשות עם תשתיות מתאימות - צריך להיות גורם שמתכלל את הכול יחד, מה שהיה בעבר עם אביגדור יצחקי ז"ל (שעמד בראש מטה הדיור לפני כעשור - י"נ). גוף שרואה את התמונה כולה, תחת גג אחד. כך אפשר לסנכרן את הדברים, זה הפתרון שיביא את המענה המשולב ויפתור לנו את הבעיה".

עו"ד כרמית יוליס, המשנה ליועמ"שית לעניינים אזרחיים, דיברה על העבודה בזמן תקופת המעבר עד לבחירות, וציינה מהלכים שבכל זאת מקודמים גם בעת הזו: "בתקופת בחירות בייעוץ המשפטי מלווים את הממשלה, שכן חלים עליה כללי איפוק וריסון. אבל גם בתקופה הזו, עלה להכרזה לאישור הממשלה מתחם לשיקום ההרס במתחם שנפגע מטיל איראני בבת ים, ואנחנו עובדים במקביל על עדכון תקן 15 שנוגע לכל תוכנית איחוד וחלוקה. כלומר, גם בתוך התקופה הזו, עדיין יש המשך עבודה והמשך מקצועיות".

אלמליח דיבר על תוכנית שמגבש מנהל התכנון בראשותו, בנוגע לתוכניות העיצוב אשר הפכו לשלב ארוך בפני עצמו בדרך לקבלת היתר בנייה: "זו נקודה כואבת אצל היזמים. אנחנו רוצים להכין לממשלה הבאה תוכנית שתאפשר לקבל החלטה שתהפוך את הנישה הזו למשהו מוסדר בחוק, עם לוחות זמנים מסודרים ותחולה שלא חוזרת על דברים. זה נמצא בתהליך ואני חושב שזאת תהיה בשורה".

רפי אלמליח, מנכ''ל מנהל התכנון, בוועידת ישראל לנדלן / צילום: כדיה לוי

"היטלי השבחה? לעבור למודל הרבה יותר מיסויי מהמודל שאנחנו מכירים"

במהלך הפאנל נשאלה עו"ד יוליס על הרפורמה בהיטלי ההשבחה, שהייתה שותפה בכירה בקידומה, ושגורמים רבים טענו כי בסופו של דבר לא הביאה בשורה משמעותית.

עו"ד יוליס הגיבה על כך ואמרה: "הצוות עשה שיתוף ציבור מאוד רחב, נפגשנו עם הרבה בעלי עניין, ופיצלנו את המסקנות לשניים - לטווח זמן מיידי ולהמשך בחינה. 90% מהבעיות מרוכזות בהמלצות לטווח הזמן המיידי, ואם מחר בבוקר נצליח לחוקק אותן - זו תהיה כנראה אחת המשימות של הממשלה הבאה - מרבית הבעיות ייפתרו".

יוליס הוסיפה כי "בטווח הרחוק אנחנו באמת חשובים - ומכיוון האוצר אני כבר שומעת קולות להתחיל לקדם את זה עוד לפני הממשלה הבאה - שצריך לעבור משומות, לעולמות יותר ודאיים, כמו מס שבח. משהו יותר ברור שיקצר תהליכים, מודל הרבה יותר 'מיסויי' מהמודל שאנחנו מכירים. יש בזה הרבה מורכבויות שעדיין לא הצלחנו לצאת מהן. אם נדבר בעוד שנה, זה ייראה אחרת".

כרמית יוליס, המשנה ליועמ''שית לעניינים אזרחיים / צילום: כדיה לוי

"הבשילו התנאים להורדת מחירים"

"הבשילו התנאים להורדת מחירי דירות", הצהיר מורגנשטרן בהמשך הפאנל. "זה לא רק שוק של קונים שבנקודה מסוימת יתהפך - השוק השתנה. ערב ה-7 באוקטובר הייתה לנו שיחה על קבלנים, על הורדת מס הרכישה - זה לא קרה וההיצע המשיך לגדול. אני קורא לקבלנים ולבנקים - השוק השתנה, וכשהשוק משתנה צריכים לתת מחירים שונים לציבור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומדת את שיעורי הירידה בחסר, אפשר לראות את זה בדוחות החברות הציבוריות המדווחות. רואים יכולת ספיגה של החברות, שיכולות לא למכור כרגע, כי היה להן עשור מאוד שופע ויש בשוק מספיק הון במשק כדי לשמר את המחיר".

מורגשנטרן התייחס גם לדבריו של מנהל רשות המסים אהרונוביץ' על מיסוי השכירות, ואמר: "אם נתחיל בצעד של חובת דיווח על שכירות - זה יפתח את הדרך לתוכנית השכירות הגדולה שאנחנו מתכננים. הממשלה הטילה עלינו לעשות תוכנית כזו, ונפרסם לפני ראש השנה את דוח השכירות. חובת הדיווח זה המפתח הראשון לקיים פה שכירות מוסדית נאותה". מורגנשטרן גם ציין במהלך השיחה כי בנובמבר תתקיים הגרלת "דירה בהנחה" חדשה, עם יותר מ־5,000 יחידות דיור, וכי המשרד מגבש "מודלים חדשים" להבאת עובדים זרים לענף הבנייה.

יהודה מורגנשטרן, מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון, בועידת ישראל לנדלן / צילום: כדיה לוי

אהרונוביץ' עצמו התייחס גם להפרשתו של ח"כ משה גפני מהחיים הפוליטיים, ואמר: "לא היה פשוט איתו, אבל הוא אחד המחוקקים שההבנה שלו הייתה אדירה. הוא לא קיבל את הדברים כהווייתם, אבל כן הצלחנו לעשות איתו צעדים שכן הצילו את הכלכלה בשנים האחרונות - לצד שר האוצר כמובן".

*** גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.