"ירידות המחירים שנרשמו בשנה האחרונה, הן בעיקר תוצר של ירידות באזור תל אביב, בעוד שבאזורים אחרים בארץ המחירים מוסיפים לעלות", כך אמרה ליאת שוב ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי במלון הילטון בתל אביב. לדבריה, גידול האוכלוסייה בישראל מבטא ביקושים גדולים לדירות, גם אם כיום השוק מצוי במיתון מסוים. עוד אמרה, כי עם התפוגגות אי הוודאות והורדות הריבית, הביקושים עתידים להתפרץ.

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שוב אמרה, כי הגם שחלק גדול מהשיח בשנה האחרונה דן בירידות מחירים, "אם מסתכלים על הנתונים של השפעת מחירי הדיור על מדד המחירים לצרכן לעומק - אנחנו רואים שרוב ירידת המחירים נעוצה באזור המרכז ותל אביב וגם היא לא מאד משמעותית, בעוד שבמרבית האזורים אחרים המגמה הפוכה. זה מזכיר לנו בעיקר שאין באמת שוק נדל"ן אחד. יש שווקים שונים, אזורים שונים וצרכים שונים של אוכלוסיות".

"כל מי שהיה יכול עבר למצב המתנה"

הדבר נובע מזה שבעשור האחרון, האוכלוסייה בישראל גדלה בכ-18%, ולכן הצורך בדיור הולך וגדל. "אבל יש פה אנומליה, איך הנתון הזה שמספר בעצם את הסיפור של שוק הנדל"ן בפרספקטיבה ארוכת שנים מסתדר עם השיח על שוק הנדל"ן בתקופה האחרונה ביחס להאטה משמעותית במכירות וירידת מחירים?", שאלה ואף ענתה כי: "קודם כל מצב הרוח, אי הוודאות של השנים האחרונות ומורכבות ביטחונית מעיבים על המוטיבציה לרכוש דירות. המרכיב השני הוא כמובן הריבית. הריבית לא רק ייקרה את ההחזר על המשכנתא, אלא גם השפיעה על הפסיכולוגיה של השוק כולו. הרי המשפחות שזקוקות לדירה לא נעלמו, זוגות צעירים לא הפסיקו להתחתן, משפרי הדיור לא ויתרו על החלומות שלהם - פשוט כל מי שיכל עבר למצב המתנה".

להערכתה, "כיום, לאחר שהמהלך העיקרי של הורדת הריבית ככל הנראה מאחורינו, אנחנו שומעים מיזמים על תופעה ברורה: יותר פגישות, וביקורים במשרדי מכירות ויותר התעניינות מצד רוכשים. יחד עם זאת, בנקודת הזמן הנוכחית, שלא ברור בדיוק עוד כמה זמן תמשך, עבור רוכשי הדירות, זו סביבה שלא ראינו במשך שנים רבות. זהו 'שוק של רוכשים' - יש יותר היצע, יותר אפשרויות בחירה, יותר גמישות מצד המוכרים ויזמים שמוכנים להציע פתרונות יצירתיים".

המסקנה מכל זה היא, שהביקוש גדול וקיים ולא נעלם אלא ממתין, ו"השאלה האמיתית היא מתי הביקוש העצום הזה יתפרץ ויתורגם מחדש לעסקאות בפועל? להערכתנו, ככל שחוסר הוודאות יתפוגג, נראה יותר ויותר עסקאות מבשילות ונסגרות- כל אלו יספגו את מלאי הדירות בשוק והשוק ינוע בהדרגה לנקודת איזון חדשה", אמרה שוב.

לגבי הבנייה, אמרה שוב כי היקף הפעילות של ההתחדשות העירונית גדל בכל רחבי הארץ, אך עיקר הצמיחה נרשמה דווקא בירושלים, בחיפה ובדרום, "זוהי למעשה מגמה חיובית של איזון מחדש: לאחר שנים שבהן מרבית ההשקעות, הבנייה והביקושים התרכזו בתל אביב וגוש דן, מוקדי הצמיחה מתרחבים כיום לערים ואזורים נוספים. התהליך הזה מחזק את הפריפריה, מפזר את הביקושים בצורה מאוזנת יותר ומאפשר ליותר ערים להפוך למוקדי מגורים, תעסוקה וצמיחה משמעותיים", אמרה שוב.

כמו כן, התייחסה שוב גם לשיא בהיצע הדירות, לפיו יש כיום כ-80 אלף יחידות דיור חדשות לא מכורות "אך אם בוחנים את שיעור המלאי מסך הבנייה הפעילה לאורך שנים, למעשה רואים אחוזים בודדים בלבד. ויש לכך סיבה. שכן באותו הזמן גם היקפי הבנייה עלו בקצב מהיר. צריך לומר שהגידול בהיצע הקרקעות ובמלאי שתוכנן לאורך שנים, עד שהתממש בפועל פגש את הביקוש בנקודה הנמוכה ביותר שלו בשנים האחרונות, מה שהוביל להצטברות של מלאי בלתי מכור. אבל נראה שהקיטון בביקוש הוא זמני בלבד", אמרה.

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.