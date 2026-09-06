בנאומו היום (א') בערב הפתיחה של ועידת ישראל לנדל"ן, קרא גיל גירון מנכ"ל אשטרום למנות חברות ישראליות כמובילות של פרויקט המטרו בעקבות המצב הגאו־פוליטי, להיערך לזינוק הצפוי בביקושים למגורים כבר כעת, לעודד את תחום המגורים להשכרה, ולהעמיק את השותפויות בין המדינה למגזר הפרטי.

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"המטרו זקוק למודל פעולה נכון"

"פרויקט המטרו הוא אחד המהלכים המשמעותיים ביותר שישראל תוביל בעשור הקרוב, ואולי גם בשני העשורים הקרובים", ציין גירון. "הוא לא עוסק רק בקיצור זמני נסיעה - הוא עוסק בדרך שבה נתכנן ערים; בדרך שבה נחבר בין מגורים, תעסוקה ותחבורה; ובאיכות החיים שנשאיר לדורות הבאים. זו הזדמנות גדולה למשק כולו. אבל כדי לממש אותה, הוא חייב להיות מנוהל ברמה הגבוהה ביותר, מתוך ראייה מקצועית וארוכת טווח, ולא להיות מושפע משיקולים שאינם ענייניים או מחילופי ממשלות.

"המטרו חייב להיות מעל לפוליטיקה - זה פרויקט שמחייב המשכיות של עשרות שנים. אני מקווה שיתנו לחברות ישראליות להוביל את הפרויקט. אנחנו חייבים לשמור על העצמאות הביצועית של ישראל. את המטרו חייבות להוביל חברות ישראליות, לצד שותפים בינלאומיים - ולא להפך".

גירון הסביר כי חברות בינלאומיות הן שותפות חשובות שיכולות להביא ידע וניסיון, "אבל ההובלה חייבת להישאר בידי חברות ישראליות. ראינו בשנים האחרונות עד כמה המציאות הגיאופוליטית יכולה להשתנות במהירות, ועד כמה מסוכן להיות תלויים בגורמים חיצוניים. אם לא נשמור ונחזק את יכולות הביצוע המקומיות, נמצא את עצמנו תלויים במגמות עולמיות שאינן בשליטתנו. זו גם הסיבה שאנחנו חייבים להמשיך להשקיע בפיתוח תעשיות הבנייה הישראליות ולא להסתמך רק על יבוא. תעשייה מקומית חזקה היא לא רק מנוע צמיחה כלכלי, אלא גם נכס אסטרטגי למדינה. היא מאפשרת לשמר ידע, לפתח טכנולוגיות ויכולות הנדסיות, לחזק את ענף הקבלנות ולהבטיח שחלק משמעותי מהערך הכלכלי שנוצר בפרויקטים הלאומיים יישאר כאן, בישראל".

"שותפות היא חלק מה־DNA שלנו"

אשטרום היא קונצרן בנייה מהגדולים בישראל שמאגד תחתיו 20 חברות־בנות בענפי הבנייה, הנדל"ן, התשתיות והאנרגיה. "אם יש דבר אחד שמאפיין את אשטרום מאז היום הראשון, זה שותפות. זה חלק מה-DNA שלנו", הדגיש מנכ"ל הקבוצה, אותה הקימו לפני יותר משישה עשורים חמש המשפחות שמחזיקות בה עד היום. "מבחינתנו, שותפות היא לא רק ההיסטוריה של אשטרום, זו דרך עבודה. יחד עם בנקים וגופים מוסדיים, עם שותפים עסקיים, עם המדינה, עם הרשויות".

לקבוצת אשטרום יש שמונה זרועות פעילות: מגורים, נכסים, מגורים להשכרה, קבלנות, תעשיות, אנרגיה מתחדשת, זכיינות ואינטרנשיונל. "הפריסה הזו נותנת לנו נקודת מבט רחבה, היא מאפשרת לנו להבין מגמות, לזהות שינויים בזמן ולפעול מתוך הסתכלות על התמונה המלאה", הסביר גירון את האסטרטגיה. "יש מי שחושבים שכדאי להתמקד במספר מצומצם של תחומי פעילות. אני רואה את זה אחרת. מבחינתנו, הפיזור והגיוון זה יתרון. כאשר תחום אחד מתמודד עם האטה, תחומים אחרים תומכים בשלם. הם מאזנים את הסיכון ומחזקים את היכולת של הקבוצה להמשיך להתפתח ולהתחזק.

"אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה במציאות של אי ודאות, כולנו חיים את זה ביום יום. אבל הניסיון הישראלי מלמד אותנו דבר חשוב: גם בתנאים מורכבים ותקופה מאתגרת, צריך לדעת לנווט, לקבל החלטות באחריות ולהמשיך לבנות את התשתית לצמיחה ליום שאחרי".

עבור הצמיחה הזו נדרש מפנה בתחום יזמות המגורים, שעבר בשנים האחרונות תקופה מורכבת. "הצורך הבסיסי בדיור בישראל לא נעלם, להפך. גידול האוכלוסייה, ולצידו אפשרות לעלייה משמעותית בשנים הקרובות, צפויים להחזיר בהדרגה ביקושים משמעותיים לשוק", אמר מנכ"ל אשטרום. "לכן, ההיערכות צריכה להתחיל כבר עכשיו".

"ישראל צריכה שוק מגורים בריא"

לדבריו, "ישראל צריכה שוק מגורים בריא, יציב ואיכותי. יש כאן חברות יזמיות מצוינות, יש יכולת ביצוע גבוהה, ויש ניסיון מוכח ביצירת מוצר טוב ללקוח. כדי שהשוק הזה יוכל למלא את תפקידו, נדרשת אחריות משותפת של המדינה, של הרשויות, של המערכת הפיננסית ושל החברות שפועלות בענף".

גירון הוסיף: "אני מאמין שככל שהמציאות הביטחונית תמשיך להתייצב, ובמקביל מגמת הורדת הריבית תימשך, נראה את שוק הדיור חוזר בהדרגה לנורמלי, עם עליית מחירים ושוק בריא יותר. שוק יציב הוא אינטרס של כולם: של רוכשי הדירות, של היזמים, של המערכת הפיננסית ושל המשק הישראלי כולו. אבל כדי להגיע לשם נדרש שיתוף פעולה אמיתי בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גופי התכנון והמערכת הפיננסית, מתוך הבנה שהדיור הוא אתגר לאומי ולא סוגיה של משרד כזה או אחר. רק מדיניות עקבית, מתואמת וארוכת טווח תאפשר להגדיל את היצע הדירות, לקדם פרויקטים בקצב הנדרש ולייצר ודאות שתאפשר לענף להמשיך לצמוח לאורך שנים".

לעודד מגורים להשכרה

תחום שבו אשטרום היא מהשחקניות המובילות בישראל הוא המגורים להשכרה. "זה תחום צעיר שהתחיל בישראל ב-2014, ואנחנו היינו החלוצים בתחום ויש לנו היום בשלבים שונים מעל 3,000 יחידות דיור", אמר גירון. "במשך שנים נהוג היה להתייחס לשכירות כאל פתרון זמני, אבל המציאות משתנה. יותר ויותר אנשים מחפשים איכות חיים, גמישות, ודאות תפעולית וסביבת מגורים מנוהלת לאורך זמן. אנחנו רואים את זה היטב בפעילות שלנו. בשנים האחרונות השקענו משאבים רבים בהקמת פעילות משמעותית בתחום, ולאחרונה צירפנו את מגדל כשותף מוסדי לפעילות הזו, ובכוונתנו לצרף שותפים נוספים. בעינינו, זה מודל שיכול לתת מענה אמיתי לחלק מהאתגרים של שוק הדיור בישראל, במיוחד כשהוא מתוכנן ומנוהל בסטנדרטים גבוהים".

לדבריו, תחום המגורים להשכרה הוא אחד התחומים שבהם הביקוש גבוה משמעותית מההיצע. "בפועל, כל פרויקט שאנחנו מסיימים להקים ומתחילים להפעיל, מתאכלס במלואו בתוך זמן קצר. זה ממחיש עד כמה הצורך בשוק עמוק ואמיתי. לכן, נכון בעיניי שהמדינה תעודד את התחום בצורה עקבית יותר: בהגדלת היקף המכרזים וביצירת ודאות רגולטורית, שיאפשרו לחברות נוספות להיכנס לפעילות משמעותית. מהלך כזה יכול לסייע גם במענה לביקושים שהולכים וגדלים בתחום. זהו תחום משלים לתחום המגורים למכירה, זה לצד זה".

תחום נוסף שגירון מאמין שיתרחב בשנים הקרובות הוא תחום הזכיינות והשותפויות בין המדינה למגזר הפרטי - PFI. "מדינת ישראל היא כלכלה חזקה ויציבה, עם צרכים אדירים בתחומי התחבורה, הבריאות, החינוך, האנרגיה והתשתיות. כדי לעמוד בהם אי אפשר להמשיך לעבוד באותם כלים ובאותו קצב - המדינה צריכה להרחיב את השימוש במודלים של שותפות עם המגזר הפרטי, שהוכיחו את עצמם בארץ ובעולם בעבר ובהווה", סיכם מנכ"ל אשטרום.

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.