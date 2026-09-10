דוחות חנייה ונתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) בתל אביב תמיד היוו מקור לזעם ציבורי. כעת, מנתונים שהתקבלו בתנועה לחופש המידע ונחשפים בגלובס ניתן לראות כמה באמת העירייה מרוויחה מכך.

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לפי הבקשה שהגישה הסטודנטית אורפז שרפי מהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל, בין ינואר 2024 למאי 2026, הכניסה העירייה כ־573 מיליון שקל מדוחות אלה. מתוכם, כ־252 מיליון על נסיעה בנת"צ ויתר הסכום על עבירות חנייה שונות (החל ממקומות בהם אסורה החנייה באופן גורף ועד מקומות בהם יש להפעיל הסדרי חנייה באמצעי תשלום שונים).

ב־2024 ניתנו 1.095 מיליון דוחות חנייה ונת"צ, ב־2025 נרשמה ירידה קלה ל־1.075 מיליון והשנה עד חודש מאי נרשמו 369 אלף דוחות (בקצב הנוכחי מדובר בכ־886 אלף דוחות בשנה - פחות מבשנתיים הקודמות, א"פ).

בגזרת ההכנסות, ב־2024 הן עמדו על כ־284 מיליון. יש לציין כי כלל הכנסות העירייה ב־2024 עמדו על 9.7 מיליארד שקל כך שמרכיב קנסות החנייה והנת"צ הוא פחות מ־3% מהכנסות העירייה. ב־2025 נרשמה ירידה ל־258 מיליון בהכנסות מהקנסות והשנה עד מאי הן עמדו על 30 מיליון (ייתכן שהמספר הנמוך השנה הזה נעוץ גם במבצע "שאגת הארי", שצמצם את תנועת הרכבים וגם את הגבייה, א"פ).

ירידה גם בבקשות ביטול

מלבד המספרים העצומים, דוחות אלו גם אמורים להרתיע ולגרום לנוסעים השונים לחשוב פעמיים לפני שהם עוברים על החוק, אך כאשר מעמיקים עוד יותר בנתונים, עולה סימן שאלה גדולה סביב היעילות של אותן דוחות. מ־2020 ועד מאי 2026, יותר מ־81 אלף איש קיבלו בין 10־20 דוחות חנייה ונת"צ, יותר מ־31 אלף איש קיבלו בין 21־50 דוחות וכ־7,000 איש קיבלו 50 דוחות ויותר. במילים אחרות, כ־119 אלף אנשים קיבלו בפחות מ-6 שנים יותר מ־10 דוחות חנייה. כשבוחנים רק את קטגוריית הנת"צ, כ־32 אלף אנשים קיבלו 5־10 דוחות, כ־5.6 אלף קיבלו 11־20 דוחות וכ־2,000 איש קיבלו 20 דוחות ויותר.

"הנתונים שהתקבלו השנה מעידים שוב על הכנסות גבוהות מאוד של עיריית תל אביב מהדוחות השונים", אמר עו"ד אור סדן, יועמ"ש התנועה לחופש המידע ומנחה הקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל. "הנתון המעניין, הנוגע למי שקיבלו מספר רב של דוחות, מעלה שאלות קשות בנוגע לאפקטיביות של האכיפה העירונית כולה. תופעה כזו יכולה להעיד על שני כשלים: האחד, חוסר בהירות, היעדר שילוט מתאים או הסדרי תנועה מבלבלים שמכשילים שוב ושוב את הציבור באותם המוקדים. הכשל השני הוא היעדר הרתעה של אוכלוסיות מסוימות. אם אדם מוצא שנסיעה בנת"צ היא לגיטימית גם בתשלום של מאות שקלים, הרי שמדובר בנתיב לעשירים בלבד וזו מציאות שנכון לבחון ולפתור על מנת להבטיח שהנתיב יממש את מטרתו", הוסיף סדן.

מעבר למספרי הדוחות, יש לשים לב לבקשות ביטולי הקנסות שחלו בשנים האחרונות. בשנת 2024, למשל, נדחו כ־121 אלף בקשות ביטול ואושרו כ־75 אלף, שהן כ-38% מהבקשות. בשנת 2025 נדחו כ־116 אלף בקשות ואושרו כ־65 אלף, שהן 35% מהבקשות. במחצית הראשונה של 2026 נדחו כ־20 אלף בקשות ואושרו כ־10,000, שהן כ־33% מהבקשות. בסך הכול, בשנתיים וחצי האחרונות כ־36% מהבקשות שהוגשו לביטול דוח חנייה או נת"צ אושרו.

גם את זה ניתן להסביר בכמה דרכים. ראשית, ייתכן שמדובר בדוחות שלא היו צריכים להינתן מלכתחילה וידה של העירייה הייתה קלה על ההדק. כמו כן, ייתכן שגם כניסת הטכנולוגיה והמצלמות גררו טעויות. במקביל, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר עורכי דין שממליצים ברשתות החברתית לא לשלם דוחות, גם כאלו שמוצדקים, ולפנות להליך המשפטי.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו / צילום: שלומי יוסף

בית דין מקוון

יש לציין כי לאחרונה חלו שינויים באפשרות להישפט. לפי יוזמה שקידמו במשרד המשפטים, מי שקיבל קנס של עד 500 שקל, וברצונו להישפט בפני שופט, לא יגיע יותר לבימ"ש לתעבורה, אלא יגיש ערר דרך האינטרנט לבית הדין החדש לתעבורה שפועל באופן דיגיטלי.

עם זאת, בשלב הזה, דוחות חנייה לא יהיו בסמכות בית הדין המקוון ואילו הנת"צ כן. למעשה, זהו הליך פשוט יותר עבור אלו שרוצים להישפט, אך ייתכן שהדבר דווקא יפגע בסיכויי ההצלחה. עורך דין שעימו שוחחנו ציין כי הדבר לא משחק לטובתם. "אי אפשר ככה לחקור את השוטרים וההנחה היא שעכשיו יהיה יותר קשה להילחם. בבית משפט פיזי היה עומס והשופט היה מנסה לזרז ולפעמים זה היה לטובתנו".

מעיריית תל אביב־יפו נמסר: "האחריות כחוק מוטלת על הנהגים והעירייה אוכפת את הוראות הדין. האכיפה אינה נועדה להגדיל את הכנסות העירייה וההכנסות מהוות חלק מזערי מתקציב העירייה. בקשות לביטול דוחות נבדקות באופן מקצועי וענייני ע"י תובעים עירוניים מוסמכים ובהתאם לדין ולנסיבות המקרה. נציין כי בשנים האחרונות, ברקע המלחמה, ניתנה התחשבות במקרים רבים הנוגעים לאוכולוסיות שנפגעו, בהם משרתי מילואים ומפונים".