טראמפ הוזהר: המלחמה באיראן עשויה להימשך כל כהונתו

עדכונים שוטפים

6:45 - דיווח ברויטרס: פקיסטן העבירה לאיראן אזהרה מסעודיה לרסן את תקיפות החות'ים בממלכה, במסגרת מאמץ מתואם למנוע מהמשבר לצאת משליטה. שר ההגנה של פקיסטן אמר כי מתקפות בשטח סעודיה עלולות להפעיל את הסכם ברית ההגנה של פקיסטן, טורקיה וסעודיה.



על פי הדיווח, המסר של פקיסטן לאיראן היה "רסנו את החות'ים, או הסתכנו בהפיכת העימות למשבר ביטחוני אזורי רחב יותר". בכיר איראני אישר כי פקיסטן העבירה את המסר לטהראן אתמול, וכי תגובת איראן הייתה ש"איראן אינה שולטת בחות'ים". לצד זאת, שני מקורות איראניים אמרו כי טהראן הורתה לחות'ים בשבוע שעבר לבצע מתקפות נגד סעודיה



6:31 - ואנס ורוביו הזהירו את טראמפ: "המלחמה עם איראן תימשך עד סוף הכהונה שלך"

מקורביו ויועציו הבכירים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כולל סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, אמרו לו בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב כי המלחמה באיראן עשויה להימשך לאורך כל כהונתו ומעבר ליום השבעת הנשיא הבא - כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

טראמפ מרבה לומר בשיחות כי הוא רוצה פתרון מהיר, אך גם תומך בהמשך המצור הכלכלי הימי. על פי הדיווח, שר האוצר סקוט בסנט הציג את האסטרטגיה החדשה, שכונתה "מבצע נידוי כלכלי", כחלופה למבצעי לחימה נרחבים. במקביל, כוחות אמריקניים גדולים ממשיכים בסבבי החלפת הכוחות במזרח התיכון. לקריאת הכתבה.

6:24 - דיווח ב-CBS: כמה מטוסי קרב אמריקניים ניזוקו בתקיפה של איראן נגד בסיס חיל האוויר האמריקאי מוואפק סלטי בירדן ביום שלישי בלילה. איראן שיגרה 20 טילים בליסטיים ובממלכה טענו ש-18 טילים יורטו, אולם שמונה מטוסי F15 נפגעו קל וכבר הוחזרו לכשירות. מטוס A10 ת'אנדרבולט נפגע ואיבד את אחת מכנפיו. במהלך המתקפה שיגרה ירדן יותר מ-30 טילי פטריוט

5:45 - טראמפ איים בנאומו בוועידה הרפובליקנית: "אנחנו מבחינים בפעילות מסוימת בהר המכוש. הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, כי ניאלץ להכות בעוצמה"

4:08 - ההגנה האזרחית הסעודית: התרעות חירום הופעלו באזורים ח'מיס מושייט ובאהבא במדינה

3:03 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: בכירים בממשל טראמפ, כולל סגן הנשיא ואנס ושר החוץ רוביו, הזהירו את הנשיא שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו

2:22 - בסוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחים על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ

פורסם לראשונה ב-N12.