כמה המדינה הרוויחה ממבצע האכיפה הנרחב בכבישים?

אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יצאו אתמול (ד') למבצע אכיפה נרחב ברחבי הארץ, שכלל מאות שוטרים וניידות. כעת מתברר היקף המבצע ומה הוא הניב: 4,269 דוחות. מתוכם, 485 דוחות ניתנו על היסח דעת ושימוש בטלפון סלולרי, 421 על עבירות מהירות, 201 על עבירות של כלי רכב דו־גלגליים ו-73 על עבירות רמזור.

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בחישוב גס, הדוחות הללו עשויים להניב למדינה הכנסות של לפחות מיליון שקל. כך, מהדוחות שניתנו על שימוש בטלפון סלולרי צפויה המדינה לקבל כ-485 אלף שקל, לפי קנס של כ-1,000 שקל לדוח. מדוחות על מהירות מופרזת צפויים להתקבל כ-315 אלף שקל, לפי קנס ממוצע של 750 שקל, אף שבמקרים מסוימים הקנס עשוי להגיע גם לכ-1,500 שקל. מדוחות על עבירות של כלי רכב דו־גלגליים צפויים להתקבל כ-100 אלף שקל, בהנחה של קנס ממוצע של 500 שקל, ומדוחות על עבירות רמזור כ-110 אלף שקל, לפי קנס של 1,500 שקל.

על כל אלו, יש לצרף דוחות "קטנים" יותר, או כאלו שסכום הקנס נקבע רק בבית המשפט. כך למשל, 160 דוחות ניתנו על אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, 173 על איסור שימוש ברכב, 13 לנהגים שנמצאים בפסילה ו-15 לנהגים בלתי מורשים.

מבצע זה התקיים במסגרת המאבק לבלימת הקטל בכבישים. מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 309 בני אדם. בתקופה המקבילה אשתקד נהרגו 321 בני אדם, אך מדובר היה בנתון חריג ברמה היסטורית. ברוב העשור האחרון לא נרשמו יותר מ-300 הרוגים בתקופה זו של השנה.

במסגרת המבצע פעלו כלל יחידות אגף התנועה ובהן גם היחידה האווירית של משטרת ישראל, שתיעדה את עבירות התנועה מסכנות החיים מ"מעוף הציפור".