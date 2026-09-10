הקורקינטים נשארים בינתיים בחולון: ביהמ"ש עיכב את החלטת העירייה

בחודש שעבר הודיע ראש העירייה של חולון, שי קינן, כי החל מ-17 בספטמבר תופסק פעילות הקורקינטים השיתופיים בעיר. למעשה, עיריית חולון הפכה לראשונה בישראל שמקבלת החלטה להוציא את הקורקינטים מהמרחב שלה. אלא שבינתיים, כך נראה - זה לא יקרה כל כך מהר. אמש (ד') התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בעתירה של איגוד הקורקינטים השיתופיים נגד החלטה זו. בסופה, הוחלט כי העירייה תצטרך להציג הליך מקצועי, לרבות מסמכים ופרוטוקלים, עד ה-15 באוקטובר. לאחר מכן, אם יהיה צורך - יינתן למפעילות זמן של לפחות שבועיים לפני הפסקת הפעילות, כדי לאפשר פנייה לבית המשפט.

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ברקע, בתחילת אוגוסט הודיע ראש העירייה, כי "המרחב הציבורי שייך בראש ובראשונה לתושבי העיר, מדרכות צריכות להיות בטוחות, פנויות ונגישות להולכי רגל, לילדים, לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלות. לאחר שבחנו את המציאות בשטח, החלטנו לשים סוף לפעילות הקורקינטים השיתופיים במתכונתה הנוכחית. לצד זאת, אנו לא מוותרים על תחבורה ירוקה - נפעל לקדם פתרונות בטוחים, מסודרים ונכונים יותר לעיר, ובהם שימוש באופניים".

המהלך, כבר אז, לא עבר בשתיקה. ״העירייה בחרה להוציא מהעיר דווקא את הכלים שעליהם אפשר להפעיל מנגנוני פיקוח מתקדמים", מסרו אז מטעם איגוד הקורקינטים השיתופיים שבאיגוד לשכות המסחר. "ההחלטה צפויה לדחוף יותר תושבים לשימוש בקורקינטים פרטיים, שעליהם לא ניתן להחיל את אותם מנגנוני פיקוח. איסור על הקורקינטים השיתופיים יפגע בעשרות אלפי תושבים המשתמשים בהם מדי יום כדי להגיע לעבודה, ללימודים ולתחבורה הציבורית, ויגביר את התלות ברכב הפרטי".

כעת, כאמור, התברר בבית המשפט כי עד כה לא צורף שום הליך מקצועי למהלך, כזה שמנמק באופן בהיר את הטענות בהסרת הקורקינטים. עיריית חולון תצטרך לקיים כעת עבודת מטה רחבה בנושא, במטרה לבחון בחון האם אופניים שיתופיים עדיפים על קורקינטים שיתופיים בהיבטים, בין היתר של תחבורה, ניידות ובטיחות, והאם יש הצדקה לתיעדוף או הוצאת שירות הקורקינטים השיתופיים.

"אנו מברכים על החלטת השופט שחייב את עיריית חולון לבסס את החלטתה באמצעות עבודת מטה מקצועית והתייעצות עם מומחים לפני קבלתה", אמר עו״ד ניר קפלן, שייצג את עמותת "תחבורה בדרך שלנו", בדיון. "גם לתושבי חולון מגיע שירות תחבורה שיתופית הולם ובטוח שיסייע להפחית את התלות ברכב הפרטי, ואנו תקווה שהעירייה תדע לקבל החלטה מושכלת שמצד אחד לא תפגע ביכולת ההתניידות של תושבי העיר ומצד שני תשמור על הבטיחות".