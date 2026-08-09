העיר הראשונה בישראל שהודיעה: אין יותר קורקינטים שיתופיים

ראש העיר חולון, שי קינן, הודיע בסוף השבוע כי החל מ-17 בספטמבר תופסק פעילות הקורקינטים החשמליים בעיר. "המרחב הציבורי שייך בראש ובראשונה לתושבי העיר, מדרכות צריכות להיות בטוחות, פנויות ונגישות להולכי רגל, לילדים, לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלות", אמר קינן. לאחר שבחנו את המציאות בשטח, החלטנו לשים סוף לפעילות הקורקינטים השיתופיים במתכונתה הנוכחית. לצד זאת, אנו לא מוותרים על תחבורה ירוקה - נפעל לקדם פתרונות בטוחים, מסודרים ונכונים יותר לעיר, ובהם שימוש באופניים".

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למעשה, עיריית חולון הופכת לראשונה בישראל שמקבלת החלטה להוציא את הקורקינטים מהמרחב שלה, והמפעילות יידרשו כעת להוציא את הכלים מהעיר. המהלך, כמובן, לא עובר בשתיקה. ״העירייה בחרה להוציא מהעיר דווקא את הכלים שעליהם אפשר להפעיל מנגנוני פיקוח מתקדמים", מסרו מטעם איגוד הקורקינטים השיתופיים שבאיגוד לשכות המסחר. "ההחלטה צפויה לדחוף יותר תושבים לשימוש בקורקינטים פרטיים, שעליהם לא ניתן להחיל את אותם מנגנוני פיקוח. השירות השיתופי מאפשר פיקוח בזמן אמת באמצעות אימות גיל וזהות, הגבלת מהירות שאינה ניתנת לשינוי, אזורי האטה ואיסורי רכיבה מבוססי Geo-Fencing, לוחיות זיהוי והרחקת רוכבים המפרים את הכללים.

"מדיניות תחבורה אפקטיבית אינה מבוססת על איסורים גורפים, אלא על ניהול חכם של התחבורה העירונית. איסור על הקורקינטים השיתופיים יפגע בעשרות אלפי תושבים המשתמשים בהם מדי יום כדי להגיע לעבודה, ללימודים ולתחבורה הציבורית, ויגביר את התלות ברכב הפרטי. במקום להוציא מהעיר את הכלים שעליהם אפשר לפקח, נכון לאמץ מדיניות המבוססת על הסדרה, פיקוח, הסברה ואכיפה - מדיניות שמחזקת את הבטיחות, משפרת את הניהול של המרחב הציבורי ומעניקה לתושבים פתרון תחבורתי יעיל. מהלך המגביר את הבטיחות, משפר את איכות החיים ומשרת את הציבור, במקום לפגוע בו".

הבירה האירופית בה נאסרו הקורקינטים

בישראל פועלות כיום מספר חברות קורקינטים שיתופיים - ביניהן בירד, ליים ודוט - ובחולון עצמה ניתן אישור לכאלף כלים בעיר. בהתחשב באקלים התחבורתי בישראל, נראה שכמעט אין מקום אליו ניתן להגיע רק באמצעות תחבורה ציבורית, וכי הכלים השיתופיים יכולים לסייע ב"מייל הראשון והאחרון".

אין חולק על כך שקיימות בעיות באופן בו נהגי הקורקינטים מתנהלים ובצורת החנייה שלהן - אך באיגוד הקורקינטים מציינים כי הפתרון לכך צריך לבוא בדמות הסדרה ולא איסור. אמנם זו המגמה בעולם, אך יש לציין את פריז - בה לפני כשלוש שנים נערך משאל עם, והשכרת הקורקינטים נאסרה.

עם זאת, באיגוד הקורקינטיים השיתופיים מציינים כי פריז אינה הוכחה שאיסור פותר את בעיית הקורקינטים. לטענתם, לאחר הוצאת הקורקינטים השיתופיים, השימוש לא נעלם אלא עבר בחלקו לכלים פרטיים, ובצרפת נרשם זינוק של כ־20% ברכישת קורקינטים פרטיים, כשהאיסור בפריז זוהה כגורם מרכזי למגמה. במקביל, פריז היא עיר עם מטרו, רכבות, אוטובוסים ורשת אופניים מהטובות בעולם, ולכן קשה להשליך ממנה על חולון.