ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה נהגים שימו לב: סף הדוחות במצלמות המהירות ישתנה בימים הקרובים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצלמות מהירות

נהגים שימו לב: סף הדוחות במצלמות המהירות ישתנה בימים הקרובים

אגף התנועה הודיע כי מצלמות האכיפה יעברו עדכון, וסף האכיפה שלהן צפוי להשתנות • המשמעות: המהירות המותרת לא משתנה, אך הסף ממנו תקבלו דוח על חריגה ישתנה בהתאם לנתוני הכביש • באופן חריג יחסית, אגף התנועה לא מודיע באילו כבישים יחולו השינויים

אלון פרל 09.08.2026
מצלמות אכיפה / צילום: Shutterstock
מצלמות אכיפה / צילום: Shutterstock

המשטרה משנה גישה: אגף התנועה הודיע הבוקר (א') כי מצלמות האכיפה של משטרת ישראל יעברו עדכון, וסף האכיפה שלהן צפוי להשתנות.

המשמעות: המהירות המותרת אומנם לא משתנה, אך הסף ממנו תקבלו דוח על חריגה ישתנה בהתאם להיקפי התנועה באזור, נתוני תאונות הדרכים, מספר הנפגעים וכו'. כך למשל, אם עד היום קיבלתם דוח על חריגה של 10 קמ"ש מהמהירות המותרת באזור מסוים, כעת הדבר עשוי לעלות או לרדת בחלק מהכבישים.

מבחן דרכים | 120 אלף שקל לפני הנחות ומבצעים: לא קל להתחרות במכונית הזו
כמה התקדמנו תחת מירי רגב במשרד התחבורה?

"במסגרת בחינה מקצועית ומקיפה של מערך מצלמות המהירות ברחבי הארץ (מצלמות א-3), ביצע אגף התנועה של משטרת ישראל הערכה פרטנית של כל מצלמה ומצלמה, תוך ניתוח מאפייני הדרך, היקפי התנועה, נתוני תאונות הדרכים, מספר הנפגעים ומאפייני הסיכון בכל מקטע", נכתב בהודעה שמסרה דוברות המשטרה. "בתום הבחינה התקבלה החלטה על-ידי ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, לעדכן את ספי האכיפה במצלמות, כל זאת בהתאם לניתוח המקצועי ולתנאי הדרך בפועל".

למעשה, המהלך נועד למקד את הכבישים שבהם קיימה סכנה מוגברת למשתמשי הדרך, ובהם גם חריגה של קילומטרים בודדים עלולה להיות קטלנית. "בשנה האחרונה הקטל בכבישים גבה את חייהם של מאות הרוגים", הוסבר בהודעה. זאת מעבר לאלפי פצועים ברמות פציעה שונות. נתונים מדאיגים אלה מחייבים חשיבה מחמירה באכיפה והתאמתה לתנאי השטח כאחד".

על-פי הודעת המשטרה, העדכונים צפויים להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. באופן חריג יחסית, אגף התנועה לא מודיע באילו כבישים יחולו השינויים, כך שעל הנהגים לקחת בחשבון שהדבר עשוי להשתנות בכל כביש ברחבי הארץ, ולנהוג בהתאם. "הודעה זו נועדה לאפשר לציבור הנהגים להיערך מראש, להפעיל משמעת עצמית ולהתנהג בכביש באחריות ובשיקול-דעת", סיכמה המשטרה.

"חשוב להדגיש כי מטרת האכיפה אינה חלוקת דוחות, אלא בראש ובראשונה הצלת חיים, מניעת התאונה וההרוג הבא, יצירת הרתעה והפחתת מספר ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים… גם חריגה של קמ"שים בודדים מגדילה את מרחק הבלימה, מצמצמת את זמן התגובה ומעלה משמעותית את הסיכון לתוצאה קטלנית".