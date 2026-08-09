נהגים שימו לב: סף הדוחות במצלמות המהירות ישתנה בימים הקרובים

המשטרה משנה גישה: אגף התנועה הודיע הבוקר (א') כי מצלמות האכיפה של משטרת ישראל יעברו עדכון, וסף האכיפה שלהן צפוי להשתנות.

המשמעות: המהירות המותרת אומנם לא משתנה, אך הסף ממנו תקבלו דוח על חריגה ישתנה בהתאם להיקפי התנועה באזור, נתוני תאונות הדרכים, מספר הנפגעים וכו'. כך למשל, אם עד היום קיבלתם דוח על חריגה של 10 קמ"ש מהמהירות המותרת באזור מסוים, כעת הדבר עשוי לעלות או לרדת בחלק מהכבישים.

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"במסגרת בחינה מקצועית ומקיפה של מערך מצלמות המהירות ברחבי הארץ (מצלמות א-3), ביצע אגף התנועה של משטרת ישראל הערכה פרטנית של כל מצלמה ומצלמה, תוך ניתוח מאפייני הדרך, היקפי התנועה, נתוני תאונות הדרכים, מספר הנפגעים ומאפייני הסיכון בכל מקטע", נכתב בהודעה שמסרה דוברות המשטרה. "בתום הבחינה התקבלה החלטה על-ידי ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, לעדכן את ספי האכיפה במצלמות, כל זאת בהתאם לניתוח המקצועי ולתנאי הדרך בפועל".

למעשה, המהלך נועד למקד את הכבישים שבהם קיימה סכנה מוגברת למשתמשי הדרך, ובהם גם חריגה של קילומטרים בודדים עלולה להיות קטלנית. "בשנה האחרונה הקטל בכבישים גבה את חייהם של מאות הרוגים", הוסבר בהודעה. זאת מעבר לאלפי פצועים ברמות פציעה שונות. נתונים מדאיגים אלה מחייבים חשיבה מחמירה באכיפה והתאמתה לתנאי השטח כאחד".

על-פי הודעת המשטרה, העדכונים צפויים להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. באופן חריג יחסית, אגף התנועה לא מודיע באילו כבישים יחולו השינויים, כך שעל הנהגים לקחת בחשבון שהדבר עשוי להשתנות בכל כביש ברחבי הארץ, ולנהוג בהתאם. "הודעה זו נועדה לאפשר לציבור הנהגים להיערך מראש, להפעיל משמעת עצמית ולהתנהג בכביש באחריות ובשיקול-דעת", סיכמה המשטרה.

"חשוב להדגיש כי מטרת האכיפה אינה חלוקת דוחות, אלא בראש ובראשונה הצלת חיים, מניעת התאונה וההרוג הבא, יצירת הרתעה והפחתת מספר ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים… גם חריגה של קמ"שים בודדים מגדילה את מרחק הבלימה, מצמצמת את זמן התגובה ומעלה משמעותית את הסיכון לתוצאה קטלנית".