זו מכונית זריזה, אולטרה שימושית והיא עולה 120 אלף שקל בלבד

נפתח בשורה התחתונה: MG4 "אורבן" החדשה היא המכונית הנכונה, בעיתוי הלא הנכון. נכונה, כי ב־120 אלף שקל (כן, כן) מקבלים מכונית חשמלית־משפחתית גדולה ומגובשת היטב עם תא נוסעים מרווח דיו לחמישה מבוגרים, תא מטען מאסיבי, אבזור סביר, שלדה איכותית, הנעה חשמלית זריזה וטווח נסיעה שנותן מענה לפחות לרוב תרחישי הנסיעה הנפוצים בישראל.

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אבל העיתוי בעייתי כי בימים אלה ממש מתכנסת באוצר ועדת "מיסוי ירוק", שביטול הטבות המס על כלי רכב חשמליים הוא אחת ממטרותיה. הנימוק הוא שהם כבר זולים יותר מרכבי בנזין מקבילים ולכן לא מצדיקים עידוד נוסף של המדינה. ה־MG החדשה הזו מספקת חיזוק משמעותי לכך.

עיצוב חיצוני

ענייני מס לחוד, ה"אורבן" הוא למעשה הדור החדש לחלוטין של MG4 הוותיקה, שהושק בשנה שעברה בסין. למכונית יש ממדים שונים מה־MG4 הקודמת, תא נוסעים משודרג משמעותית, ארכיטקטורה חשמלית חדשה ושלדת הנעה קדמית במקום הנעה אחורית. אולם, מסיבה לא ברורה באירופה ובישראל החליטה היצרנית לשווק את שני הדורות במקביל תחת סימול הדגם MG4, ודווקא הדור החדש יותר ממוצב נמוך יותר. לסינים הפתרונים.

חיצונית ל"אורבן" יש שפת עיצוב שונה משל הדור הקודם. הפרופורציות הכלליות דומות, אבל במקום הקווים החדים וכאילו ספורטיביים, האורבן מאמץ מראה "רך" ועגלגל יותר, שעוצב במכוון עבור הקהל האירופי השמרני.

בחרטום יש פנסים גדולים יחסית עם פסי אור מעוצבים, גריל חסום, מכסה מנוע בשיפוע בולט ופגוש מאסיבי. פרופיל הצד מציג דלתות עם משטחי חלונות עמוקים, שיפוע גג עדין וקשתות גלגלים קלאסיות שמחפות על חישוקים נאים, אם קצת קטנים ביחס למאסה של הכנפיים.

החלק האחורי מקרין יותר אופי בזכות ירכתיים רבועות וחסונות, ספוילר גדול מעל הדלת וקפל מתכת בולט בתחתית הדלת. בסך הכל זה עיצוב סולידי וידידותי לעין, אבל כזה שנמחק מהזיכרון מיד אחרי שהתרחקתם מהרכב.

פנים הרכב

יחסית למשפחתית האצ'בק, שאין לה יומרות של קרוס־אובר, סף הכניסה לתא הנוסעים ממוקם די גבוה וביחד עם גובה גג מכובד של 1.55 מ' קל להתמקם במושבים ולצאת מהם. המרווח הפנימי מרשים אפילו ביחס לכמה רכבי קרוס־אובר בשוק, עם מרחב ראש נדיב למבוגרים גבוהים מהממוצע, מושב אחורי שטוח ורחב דיו לשלושה מבוגרים, רצפה שטוחה ובסיס גלגלים באורך 2.75 מ' שמאפשר גם לארוכי רגליים תנועה חופשית.

את החבילה השימושית משלים תא מטען בנפח רציני של 568 ליטר, כ־200 ליטר יותר מה־MG4 הרגילה ומהגדולים בפלח. זו אות ועדות למודרניזציה הנדסית משמעותית של השלדה.

מערך הפיקוד הדיגיטלי די תקני וכולל מסך לוח מחוונים קטן, שלצידו מסך מולטימדיה מלבני בגודל סביר של 12.8 אינץ' עם חדות וזמני תגובה טובים. מתחת למסך המרכזי ניצב פס מעוצב של מתגים פיזיים מתכתיים שמאפשר שליטה מהירה ואינטואיטיבית על מערכת הקול ומיזוג האוויר. ממשק האנוש כולל את מערכת ההפעלה המוכרת של MG עם קיצורי דרך גדולים וברורים ושיקוף סביר של אנדרואיד ואפל. יש גם פיקוד קולי, אבל באיכות מאד בסיסית.

איכות הייצור והחומרים טובה ונראית יותר מושקעת ממה שמלמד המחיר. יש בתא כמות סבירה של דיפוני פלסטיק רכים, ריפוד בד נעים על המושבים ושילוב צבעים נאה. בידוד רעשי הרוח אפקטיבי עד לסביבות ה־120 קמ"ש אבל גם בנסיעה נמרצת על הכביש המהיר עדיין ניתן לנהל נינוחה בין הנוסעים.

רמת האבזור מתקבלת על הדעת ביחס למחיר וכוללת מושב נהג חשמלי, חימום מושבים קדמיים, משטחי טעינה אלחוטיים, מצלמות היקפיות סבירות ועוד. אין חלון גג וגם לא מושב נוסע חשמלי או דלת תא מטען חשמלית, וזה הגיוני ברף המחיר הזה, אבל היעדר כוונון לגובה למושב הנוסע (המכאני) שליד הנהג הוא באג לא קטן בחבילת האבזור.

מנוע וטווח חשמלי

להנעה אחראי מנוע בודד בהספק 160 כ"ס, ולמרות שזה לא הספק מרשים בימינו הוא רתום למשקל עצמי צנוע של 1.52 טונות, שזה מאות קילוגרמים פחות ממתחרות רבות בקבוצה. התוצאה היא תחושה של כוח זמין ונעים וקצב צבירת מהירות מכובד בהאצה, אם כי אין הבדל דרמטי בין מצב התכנות הרגיל למצב הספורטיבי.

הסוללה, שבעטיה קיבל הרכב את הסימול "אורבן", קטנה מהממוצע בפלח ומסתפקת ב־54 קילוואט-שעה ובטווח מוצהר של עד 405 ק"מ. אבל גם כאן נכנס למשוואה המשקל העצמי הנמוך, וכנראה גם מערכת ניהול אנרגיה מתקדמת, שמסייעים לרכב להציג יעילות אנרגטית טובה. לקחנו את רכב ההדגמה למבחן נמרץ ביום החם ביותר השנה (בינתיים), עם 38 מעלות בצל ומזגן שפועל בעוצמה מסביב לשעון. השגנו טווח משוקלל של כ־320 ק"מ. קרוב לוודאי שבמזג אוויר מתון יותר התוצאה תתקרב למוצהר.

זה אולי לא טווח לצרכני קילומטרים "כבדים" כמו נהגי ציים, אבל די והותר לשגרה של נסיעות עירוניות, פרבריות ובין־עירוניות מזדמנות. יש גם מערכת לאחזור אנרגיית הבלימה אבל תרומתה די שולית. מנגד קצב טעינה של 150 קילוואט בעמדות מהירות הוא בונוס לא טריוויאלי בפלח המחיר הזה.

על הכביש

לאחרונה פגשנו כמה וכמה דגמי MG מהדור החדש, שהשלדה שלהם הפגינה כיול אירופי מושקע, במיוחד בכל הנוגע לתחושת ההיגוי וריסון הגוף בפניות. שמחנו לגלות שהמגע הזה לא פסח גם על הדגם הזול במשפחה. ההיגוי באורבן אינו חד אבל מספק היזון חוזר טוב מהמקובל אצל הסיניות על כבישים מתפתלים, נטיית הגוף בפניות מתונה והעברות המשקל נעימות. גם היציבות הכיוונית במהירויות גבוהות טובה.

אחיזת הכביש תחת עומס הייתה יכולה להסתייע בצמיגים רחבים ואיכותיים יותר אבל גם כך זה רכב נעים לנהיגה. גם נוחות הנסיעה טובה מהממוצע ורק רמפות הרעדה יכולות להוציא את המתלים משלוותם.

מחיר

בשורה התחתונה MG4 אורבן עונה היטב להגדרה "מכונית עממית". העדר סממני קרוס־אובר וטווח מוגבל, יחסית, עדיין עלולים להגביל את האטרקטיביות שלה, במיוחד למי שזקוקים לסטטוס ו/או מרבים בנסיעות. אבל יש לה מרווח פנים מרשים והיא זריזה ואולטרה־שימושית למשפחות ששואפות לחסוך.

ב־120 אלף שקל לפני מבצעים והנחות (שזה מחיר של קוריאנית/יפנית מקבילה בת שנתיים־שלוש עם הרבה קילומטרים) ואחריות של 7 שנים, היא מציב רף חדש של תמורה לכסף בפלח המחיר שלה. לפחות עד שתצוץ מתחרה סינית עוד יותר אגרסיבית. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

BYD דולפין סרף

114-124 אלף שקל לסופר־מיני החשמלית של BYD. אורכה כ־4 מ' ויש לה תא נוסעים קצר אך גבוה, תא מטען של 308 ליטר ואבזור מקיף למדי. מנוע בהספק 156 כ"ס מספק ביצועים זריזים. טווח חשמלי עד 310 ק"מ.

BYD דולפין סרף / צילום: יחצ

ליפמוטור B03X

הדגם החדש במשפחת הקרוס־אובר החשמליים של ליפמוטור, שיגיע לארץ בסוף השנה במחיר משוער של 120-130 אלף שקל. קומפקטי עם בסיס גלגלים של 2.6 מ'. מנוע בהספק 122 כ"ס וטווח חשמלי של עד 400 ק"מ.