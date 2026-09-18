החודש רעשה המדיה בספרד כאשר קבוצת פולקסווגן פרסמה את תוכניתה לארגון מחדש עד שנת 2030. התוכנית כוללת קיצוץ דרמטי במספר הדגמים, המפעלים והיקף הייצור בשנים הקרובות, ופרשנים מיהרו לסמן את המותג סיאט כאחד הראשונים שעתידים לשלם את המחיר. אמנם סיאט כבר מזמן לא מיוצרת רק בספרד, אבל היא עדיין מהווה סמל לאומי שקרוב לליבם של ספרדים רבים.

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הנהלת פולקסווגן מיהרה לפרסם הבהרה בנושא אולם זו לא סייעה להרגיע את הרוחות: "כפי שהדברים עומדים כיום", נכתב בהבהרה, "הרגולציה המחמירה, המעבר לרכב חשמלי וההשקעה הנדרשת לפיתוח דור חדש של דגמים, מקשים יותר ויותר על להצדיק השקעה נוספת במותג סיאט… קיימים מספר תרחישים מעבר לשנת 2030 בהתאם להתפתחות הרגולציה, ביקוש הצרכנים ותנאי השוק, כולל להפסיק הדרגתית את ייצור המותג. עדיין לא התקבלה הכרעה סופית".

הנחמה היחידה שנותרה לספרדים היא ההצלחה המרשימה של המותג "קופרה", שהחל בתור תת־מותג ספורטיבי־יוקרתי של סיאט וכיום מהווה מוקד מכירות ורווחיות בקבוצה כולה. את המיצוב הייחודי של קופרה ממחיש היטב הקרוס־אובר המשפחתי Terramar, שנכנס למשבצת שאותה פינתה סיאט אטקה הצנועה.

עיצוב חיצוני

את מקום הקווים הרבועים והבלתי נחרטים בזיכרון של הסיאט מחליפים כעת קווים חדים, אגרסיביים ולא מתנצלים, שמזכירים קצת את רבת המכר קופרה פורמנטור.

החרטום מציג את הפנסים המלוכסנים המוכרים של המותג אך מעליהם יש כעת מכסה מנוע גבוה, מוצק ועתיר תפיחות שריריות עם הסמל המפורסם של המותג שמואר בלילה. בחלק התחתון ממוקמת יחידת גריל־פגוש ענקית ומאיימת.

פרופיל הצד נשלט על ידי גג די גבוה שזורם לאחור בשיפוע מתון ומעניק לרכב מראה דינמי. יש גם קשתות גלגלים גדולות וחישוקי ספורט גדולים בצבע טיטניום כמקובל במותג.

הזנב שרירי עם תאורה רוחבית מקצה לקצה, שמשה אחורית צרה וספוילר מודגש שפוגש את שיפוע הגג לטובת מראה דרמטי. "באג" שיווקי אחד הוא הפגוש האחורי שמצניע לחלוטין את המפלטים. זה עיצוב רצוי עבור הקהל האירופי שוחר איכות הסביבה, אבל עלול לאתגר רבים מלקוחות המותג בישראל, שעבורם מפלטים גדולים ורועשים הם חלק בלתי נפרד מהחבילה. אבל בסה"כ זה בהחלט עיצוב בעל נוכחות.

פנים הרכב

רצפת תא הנוסעים ממוקמת די גבוה וכך גם מסגרת הגג, כך שהכניסה לתא והיציאה ממנו נוחות הרבה יותר מאשר באחות פורמנטור. מושבי הספורט הקדמיים ממוקמים די גבוה והם נוחים וחובקים היטב את הגוף בפניות מבלי להקריב נוחות בנסיעות ארוכות.

מרחב הראש מכובד מלפנים ומאחור והמושב האחורי מספק מרחב כתפיים ורגליים סביר לשני מבוגרים פלוס מתבגר. עם בסיס גלגלים באורך 2.67 מ' יש בפלח כלים יותר מרווחים, אבל המושב האחורי נע כאן לאחור על מסילה לטובת הגדלת מרחב הרגליים של נוסעים גבוהים. תא המטען רחב ועמוק, ועם נפח של 508 ליטר לפני הסטת המושבים האחוריים אין בעיה לשנע כל מטען פנאי נפוץ.

עיצוב הפנים שומר על האופי הייחודי של המותג עם שלל זוויות חדות, משטחי ריפוד מעוצבים, הגה עם תפיחה שרירית במרכזו, עיטורים בצבע נחושת־מט, פתחי מיזוג בעיצוב לא שגרתי ותאורה פנימית שלא הייתה מביישת את סצנת מועדוני הלילה של ברצלונה.

הנדסת האנוש שומרת על המתכונת המוכרת של דגמי הדור החדש של קבוצת פולקסווגן ובמרכזה לוח מחוונים דיגיטלי שקוע ונאה ומסך מולטימדיה גדול וחד, אם כי לא הכי דקיק. ממשק התפעול מאורגן למופת עם תפריטים גדולים וברורים וחלוקה טובה של המידע על המסך אבל רוב מתגי השליטה פיזיים ממוקמים על ההגה.

מוט ההילוכים הקצר והסיבובי שממוקם על עמוד ההגה הוא טעם נרכש וכך גם הגימיק של מתג ההתנעה שממוקם על חישוק ההגה.

צבעי הריפוד נוטים לכיוון האפלולי אבל איכות הגימור וההרכבה טובים מאד, עם שלל משטחי דיפון רכים, דלתות שנטרקות בצליל מאסיבי ובידוד רעשים מוצלח.

באגף האבזור נראה שהקבוצה הגרמנית למדה דבר אחד או שניים מהסינים והרכב מאובזר בנדיבות כבר בגרסאות הבסיס. כולל חלון גג פנורמי, מושבים חשמליים, מערכת קול מרשימה, בקרת אקלים מפוצלת לשלושה אזורים, חישוקי 18 אינץ', דלת אחורית חשמלית ועוד רשימה ארוכה.

מנוע וצריכת דלק

טראמר מגיע לישראל עם מנועי טורבו בנזין בשלוש גרסאות הספק, כולל גרסת ספורט חזקה ויקרה. אנחנו לקחנו למבחן דווקא את מערכת ההנעה הבסיסית, שכוללת את מנוע ה־1.5 ליטר טורבו המוכר של קבוצת פולקסווגן, שנעזר בסיוע היברידי "קל" ומשודך לתיבה כפולת מצמדים בת 7 מהירויות.

זהו מנוע ידידותי ונעים לשימוש יומיומי למעט דוושת תאוצה קצת עצבנית ביציאה מהחניה. עם תאוצה מאפס ל־100 ב־9.3 שניות הוא יענה על רוב הצרכים של נהגים משפחתיים בישראל, והוא מוריד הילוכים בזריזות בעת עקיפה נמרצת ולא מתקשה להעפיל למהירויות שיוט גבוהות ולשמור עליהן על הכביש המהיר. זו גם האופציה החסכונית מבין שלוש גרסאות ההנעה ונהגים רגועים לא יתקשו להשיג 15 ק"מ לליטר.

הבעיה היחידה היא שהביצועים המשפחתיים והצליל חסר הייחוד לא תואמים את המראה ה"קרבי". אפילו מתג "קופרה" המסורתי שעל ההגה, שאמור להיות קיצור דרך למצב הספורטיבי ביותר של המנוע ותיבת ההילוכים, רק מחדד מעט את תגובת דוושת התאוצה ומושך את ההילוכים לסל"ד גבוה וקולני יותר. מנגד, זו גרסת המנוע הנמכרת ביותר של קופרה פורמנטור בישראל, אז כנראה שלרוב לקוחות המותג בארץ אין בעיה עם סתירה בין עיצוב קרבי לבין ביצועים משפחתיים.

על הכביש

על הכביש הקופרה שומרת על הכיול ההדוק והספורטיבי שמאפיין את המותג. ההיגוי מרגיש חד, מהיר וכבד במצב התכנות הספורטיבי; נטיית הגוף בפניות הדוקות מזערית, אחיזת הכביש גבוהה ולמרות משקל עצמי לא צנוע במיוחד של 1.72 טונות נהג עם אמביציה יכול לגרום למכונית לרקוד בחן על כבישים מפותלים. עם זאת ההנדסה המוקפדת של השלדה רק מדגישה את הצורך בעוד איזה 30-40 כוחות סוס מתחת למכסה המנוע.

נוחות הנסיעה נוטה לצד הנוקשה אבל עדיין מספקת ספיגה בוגרת ומרוסנת על אספלט עירוני משובש. בונוס אחד של הגרסה הזו הוא מרווח גחון סביר יחסית של כ־18 ס"מ, שמאפשר לרכב לדלג בקלילות על מדרכות גבוהות ולצלוח דרכי עפר כבושות.

מחיר

גרסת ה־1.5 ליטר טורבו של הטראמר עולה בישראל 226 אלף שקל. זה לא מחיר רצפה כמו שהסיניות הרגילו אותנו אבל זה גם לא מחיר חריג למותג מערבי עם מיצוב גבוה מבית קבוצת פולקסווגן. כך או כך הרכב פונה לקהל שרוצה קרוס־אובר משפחתי שימושי עם ערך מוסף של תדמית ספורטיבית והתנהגות כביש מלוטשת ברמה, שקשה למצוא בתוצרת סין.

חלק מהמתחרות

טויוטה ראב 4

210-240 אלף שקל לראב 4 ההיברידי החדש. מנוע 2.5 ליטר ומנוע חשמלי מייצרים 185 כ"ס וצורכים כ־19.8 ק"מ לליטר בממוצע. הממדים דומים לקופרה למעט גג גבוה יותר והתא איכותי.

טויוטה ראב 4 / צילום: יח''צ

פיז'ו 3008

297 אלף שקל לגרסת GT המאובזרת של פיז'ו 3008. מעט גבוהה מהקופרה ובסיס הגלגלים ארוך יותר. תא איכותי, אם כי הנדסת האנוש מורכבת. מנוע 1.2 ליטר טורבו מייצר 145 כ"ס.