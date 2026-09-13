פרימיום במחיר נגיש: גל הרכבים החדשים שבדרך לישראל

נתוני יצוא הרכב הסיני, שפורסמו השבוע, חושפים צונאמי חסר תקדים, שאף אנליסט לא חזה מבעוד מועד את היקפו, ובוודאי לא את השלכותיו על תעשיית הרכב העולמית. בחודשים ינואר-אוגוסט יוצאו מסין 7.3 מיליון כלי רכב, יותר מסך היצוא בכל שנת 2025, וקצב של כ-30 אלף כלי רכב ליום.

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התופעה נובעת מהצטברות של סיבות נקודתיות, כמו ה"דד-ליין" של תקנות יורו 7, שייכנסו לתוקף בנובמבר באירופה ויחמירו את דרישות הכניסה לשוק; וירידה חדה של למעלה מ-20% במכירות הרכב בשוק הסיני, שהופכת את היצוא לצינור ניקוז הכרחי.

היצוא הסיני נקלט בזרועות פתוחות בקרב לקוחות המעמד הבינוני בישראל, שהתרגלו לשבור חסכונות ולקחת מימון לשנים רבות עבור כלי רכב פרטיים צנועים. אבל הגל הבא של יצוא מסין, שכבר נמצא בעיצומו, לא יתמקד רק בדגמים עממיים, אלא גם - ואולי בעיקר - בדגמי פרימיום משודרגים, שיהיו הרבה יותר נגישים ממתחריהם הנחשקים מהמערב, ויפנו ללקוחות רגישים פחות למחיר. הנה כמה מהסנוניות הראשונות.

זיקר GT7: ספורט-פאר חשמלי במחיר של יפנית עממית

מועד הגעה: כבר כאן

התחרות העיקרית של המותגים הסיניים בגל היצוא הנוכחי היא זה בזה, בליווי מלחמת מחירים פרועה, שאינה פוסחת על פלח הפרימיום. דוגמה בולטת במיוחד היא מכונית הספורט-סטיישן החשמלית החדשה 7GT של מותג הפרימיום זיקר מבית קבוצת ג'ילי, שנחתה אצלנו השבוע.

זיקר GT7 / צילום: יח''צ

עם אורך של כ-4.82 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.9 מ', זו מכונית גדולה, אם כי גובה צנוע של 1.45 מ' מעניק לה פרופיל דינמי וייחודי. תא הנוסעים ענק, עם אבזור וגימור ברמה גבוהה, כאשר כבר גרסת הבסיס כוללת אבזור שמקובל ברכבי יוקרה, כולל בין היתר מושבים אחוריים חשמליים.

גרסת הבסיס, שמאיצה מאפס ל-100 ב-5.4 שניות, ומציעה טווח של עד 519 ק"מ, עולה 192 אלף שקל, כמו קרוס-אובר יפני/קוריאני די בסיסי. גרסה עם 646 כ"ס ותאוצה של פרארי (3.4 שניות ל-100) עדיין תחזיר עודף מ-270 אלף שקל. למערביים אין תשובה לזה כיום, וספק אם תהיה בעתיד.

שיאומי YU7: עוד צעד גדול בדרך לישראל

מועד הגעה משוער: רבעון שני 2027

בשבוע שעבר הגיע יו"ר שיאומי לתערוכת האלקטרוניקה IFA בברלין, כדי להכריז רשמית על התוכנית של החברה להתחיל לייצא לאירופה כלי רכב בשנה הבאה. השוק האירופי, ובמיוחד הישראלי, כבר רווי במותגים סיניים, אבל מותג הרכב של שיאומי עדיין מרכז עניין רב.

מאחוריו ניצב גיבוי של ענקית מוצרי הצריכה, והוא כבש בשנתיים האחרונות את השוק הסיני, תוך שהוא מצליח לדחוק לשוליים אפילו את טסלה. בעבר היו לחברה רשימות המתנה של חודשים בסין, אבל כיום, כשהשוק הסיני בשפל, ושלל מתחרים-מחקים חדשים וזולים נושפים בעורפה, החברה כבר אינה יכולה להתעלם מהשוק האירופי.

שיאומי YU7 / צילום: יח''צ

החברה מכוונת במישרין ללקוחות הפירמיום האירופים של טסלה, עם תמחור אגרסיבי יותר, ובגרמניה צופים שמחיר הקרוס-אובר החשמלי YU7 של החברה, שאורכו 5 מ' ועיצובו מזכיר את פרארי, עם טווח של מעל 700 ק"מ, יתחיל כבר באזור ה-40 אלף אירו. יהיו גם דגמי פלאג-אין בהמשך.

החברה חתמה באירופה עם מפיצי רכב מהגדולים ביבשת, ואולי זו עדות, שהיא מתכננת מתקפת "הארד סייל" ללא יצירת סינרגיה לחטיבת מוצרי הצריכה שלה. עדיין לא הוכרז רשמית מי יהיה המפיץ בישראל.

BYD BAO 5: קשוח ומתוחכם

מועד הגעה משוער: נובמבר 2026

קבוצת BYD הצליחה לבנות בישראל מותג חזק ויציב, אולם מעל 80% ממכירותיה מתמקדות בפלח העממי, בטווח של 140-200 אלף שקל. אבל לקבוצה יש מותגי פרימיום מתקדמים ולא זולים, שעד כה כמעט לא יוצאו מסין, והיא תתחיל לשווק אותם בישראל בקרוב.

הסנונית הראשונה היא המותג BAO ("מאמי" בסלנג הסיני), שלמרות שמו מתמקד בנישה של רכבי קרוס-אובר קשוחים ומפוארים, עם יכולות שטח. הדגם הראשון בקנה, שינחת עוד השנה, הוא BAO 5, שממוצב מול דגמי שטח קשוחים ועתירי סטטוס, דוגמת טויוטה לנד-קרוזר, ומול צי של דגמים מתחרים רבועים וקשוחים של מותגים סיניים מתחרים, שיגיעו לאירופה בחודשים הבאים.

BYD BAO 5 / צילום: יח''צ

עם אורך של כ-4.9 מ', בסיס גלגלים באורך 2.8 מ' וגובה לא שגרתי של 1.93 מ' ועיצוב רבוע, הוא נראה מרשים, ובשוקי היצוא הראשונים שלו במזרח התיכון הוא מוצע בגרסה עם מתלים רגילים והנעה כפולה, או בגרסת "ספינת דגל" עם מתלים ממוחשבים, היגוי לכל הגלגלים ויכולת לבצע "טריקים", כמו נסיעה על שלושה גלגלים וסיבוב על המקום.

לרכב יש הנעת פלאג-אין מתקדמת עם שני מנועים חשמליים, סוללה בקיבולת 32 קילוואט-שעה ומנוע בנזין עם הספק משולב של כ-570 כ"ס. הטווח המשולב הכולל הוא מעל 780 ק"מ ב-WLTP. לשתי הגרסאות יש תא נוסעים מפואר ומאובזר מאוד. בדובאי, שבה אין מסי רכב, מחיר הרכב מתחיל בכ-48 אלף דולר. בישראל, עם קצת סיוע משער החליפין ומהיצרן, אפשר לתרגם את זה לסביבות 250 אלף שקל, פלוס מינוס.

לנדרובר פרילנדר 8: קרדיט אירופי, מכללים סיניים

מועד הגעה משוער: מחצית שנייה, 2027

קבוצת לנדרובר הבריטית בחרה להפקיד את פרויקט הפיתוח והייצור של הקרוס-אובר החדש שלה, פרילנדר 8, בידי קבוצת צ'רי הסינית, שותפת ייצור ותיקה שלה בסין. למרות השם המסורתי וקווי דמיון לעיצובים של החברה הבריטית, הרכב לא ישווק ישירות באירופה על ידי לנדרובר, אלא כמותג עצמאי בשליטת צ'רי תחת השם ""פרילנדר".

לנדרובר פרילנדר 8 / צילום: יח''צ

זהו פרימיום קרוס-אובר מסיבי וקשוח למראה, עם אורך של כ-5.12 מ', גובה 1.9 מ' ובסיס גלגלים באורך 3.04 מ'. יש לו מתלי אוויר מתרוממים, היגוי לכל הגלגלים וחבילת שטח מקצועית, שפותחה בסיוע השותפה הבריטית. תא הנוסעים המפואר מיועד לחמישה או שישה נוסעים.

כל הגרסאות מצוידות במערכת פלאג-אין של צ'רי, עם שני מנועים חשמליים ומנוע בנזין בהספק משולב של 818 כ"ס בתקן הסיני וסוללה ענקית של 60 קילוואט, שאמורה להשיג טווח חשמלי של מעל 200 ק"מ בתקן האירופי. המחירים בסין אגרסיביים מאוד יחסית למפרט - החל מכ-46 אלף דולר לגרסת הבסיס ועד ל-59 אלף דולר לגרסת הקצה. עדיין לא ידוע מי יהיה היבואן בישראל. 