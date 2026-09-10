ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה מכירות הרכבים החשמליים צנחו וזה עולה למדינה מיליארדים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מכונית חשמלית

מכירות הרכבים החשמליים צנחו וזה עולה למדינה מיליארדים

במסמך מדיניות חדש שמפרסם משרד האנרגיה והתשתיות, עולה כי הצניחה במכירות הרכבים החשמליים בישראל חריגה בהשוואה למגמה העולמית, וצפויה לעלות למשק מיליארדים • בעקבות הדוח, המשרד מעלה שורת המלצות, ביניהן להטיל על יבואני הרכב "מכסות מינימום" לשיווק רכב חשמלי

דובי בן גדליהו 06:00
מתקן טעינה לרכבים חשמליים (אילוסטרציה)/ צילום: רפי דלויה
מתקן טעינה לרכבים חשמליים (אילוסטרציה)/ צילום: רפי דלויה

שיעור החדירה של כלי הרכב החשמליים החדשים בישראל צנח מ-25% ב-2024 ל-20% ב-2025, ולכ-11% בלבד בתחילת 2026, כך עולה ממסמך מדיניות חדש שפרסם משרד האנרגיה והתשתיות בשיתוף ISCON להתייחסות הציבור. מדובר בירידה חריגה בהשוואה למגמה העולמית.

מי מקשיב לכם? 350 אלף מכוניות בישראל משדרות לשרתים מעבר לים
צ'רי מעמיקה את אחיזתה בשוק הישראלי - זה המותג החדש שייכנס לארץ

לפי תחשיבי המשרד, כל רכב חשמלי שמחליף רכב בנזין חוסך למשק כ-24,700 שקל בשנה בזיהום סביבתי, אנרגיה ואחזקה, ולצרכן הפרטי הוא חוסך כ-70 אלף שקל על פני חיי הרכב. עוד לפי נתוני המחקר, הנסיגה בקצב החדירה המקוריים בשנת 2026 בלבד צפויה לעלות למשק כ-1.4 מיליארד שקל בהשוואה ליעדים המקוריים, ועד 2030 הפער עשוי להגיע ל-5 מיליארד ויותר.

להערכת מחברי המחקר, המכשול המרכזי שמזוהה במסמך הוא הקושי הכרוך בהתקנת עמדות טעינה בבניינים משותפים, שבהם מתגוררים כ-80% ממשקי הבית בישראל. עוד גורם משמעותי הוא, שאחוז ניכר מכלי הרכב החשמליים החדשים בישראל נרכשים על-ידי חברות ליסינג ותאגידים, שלרוב לא מייחסים משקל מלא לחיסכון הגלום ברכב חשמלי.

המסמך ממליץ לממשלה לגבש תמריצי מס ארוכי טווח, שיותאמו לקצב העמידה ביעדים, כולל דחיית העלאת מיסים והטבות מס על רכב חשמלי, גיבוש סיוע ישיר לוועדי בתים בהתקנת תשתיות טעינה, ופתרונות ממוקדים לעידוד חברות ליסינג וציי רכב לרכוש רכבים חשמליים. משרד האנרגיה ממליץ גם לבחון את האפשרות לעודד את החדירה במתכונת דומה לזו שנהוגה בבריטניה, שבה יצרני הרכב נדרשים לשלם קנסות אם אינם עומדים ביעדי המכירה של רכבים חשמליים.