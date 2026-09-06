קבוצת סמלת בבעלות משפחת לוי קיבלה רשמית את זיכיון השיווק של מותג הרכב ICAUR מבית צ'רי הסינית. המותג מתמחה בשיווק וייצור רכבי פרמיום בעלי עיצוב שטח "קשוח" עם הנעה לכל הגלגלים ומערכת פלאג-אין מתקדמת.

בשלב הראשון ישווק בישראל, החל מנובמבר, הדגם הראשון של המותג עם תקינה אירופאית שמכונה V27 ומתאפיין בעיצוב, שדומה לזה של לנדרובר דיפנדר. אורכו 5 מטר, רוחבו 1.98 מטר, גובהו 1.9 מטר ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.9 מטר. לגרסה הבכירה שלו יש מנוע בנזין ושני מנועים חשמליים בהספק משולב של 455 כ"ס וסוללה בקיבולת 34.3 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד כ-150 ק"מ וטווח כולל של קרוב ל-1000 ק"מ.

באגף השטח הוא מצויד במערכות בקרה אלקטרוניות, היגוי לגלגלים האחוריים ועוד. המחיר עדיין לא ידוע אולם הוא עשוי להתחיל באזור ה-250 אלף שקל. בשלב מאוחר יותר צפויה להגיע גם גרסה שלו עם 7 מקומות ישיבה.

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את הזיכיון קיבלה קבוצת סמלת לאחר התמודדות עם מספר קבוצות יבוא רכב גדולות והוא נובע בין השאר מהקשרים הנרחבים בין סמלת לקבוצת צ'רי באירופה, שם משווקת סמלת מותגים של צ'רי ברומניה, שווייץ ויוון. זהו המותג הסיני השלישי במספר, שסמלת משווקת כיום.

קבוצת צ'רי היא כיום יצרנית הרכב הסינית המובילה בישראל. במחצית הראשונה של השנה נמסרו 53,995 כלי רכב של המותגים ג'אקו ואומודה של צ'רי, שמיובאים על ידי כלמוביל וקרסו. בקרוב יתחיל בישראל גם שיווק של המותג הרביעי במספר של צ'רי, LEPAS.