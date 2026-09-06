אסף חרל"פ מונה ליו"ר כלמוביל לאחר פטירת אביו

דירקטוריון כלמוביל אישר השבוע את מינויו של אסף חרל"פ לתפקיד יושב ראש כלמוביל. אסף מחליף בתפקיד את אביו, ד״ר שמואל חרל"פ ז"ל, אשר נפטר בחודש שעבר.

אסף חרל"פ, הצטרף לכלמוביל ב-2006, ניהל מספר תחומים ומותגים ושימש בשנים האחרונות כדירקטור פעיל. מאז שנת 2020 הוביל מעבר בין דורי מסודר עם אביו ועבד צמוד עם הדירקטוריון, הנהלת החברה ושותפי החברה בארץ ובחו״ל.

אסף חרל"פ: "ברצוני להודות מעומק ליבי על התמיכה של הנהלת החברה, העובדים, שותפי דרך וקולגות בימים קשים אלה מאז שאיבדנו את אבא. אני מודה לדירקטוריון על האמון. זוהי זכות ואחריות עצומה עבורי להמשיך להוביל את כלמוביל יחד עם ההנהלה, השותפים בארץ ובחו"ל והעובדות והעובדים המסורים שלנו לשיאים חדשים, תוך שמירה על הערכים שמלווים אותנו מאז ומתמיד".

נתח שוק של 25% מסך מכירות הרכבים הפרטיים

קבוצת כלמוביל, בבעלות מלאה של משפחת חרל"פ, היא קבוצת ייבוא ושירות הרכב הגדולה בישראל עם נתח שוק של כ-25% מסך מכירות כלי הרכב הפרטיים בחודשים ינואר-אוגוסט השנה.

הקבוצה מעסיקה מעל 1,300 עובדים ועיקר פעילותה כוללת יבוא של של מכוניות פרטיות, מסחריות, משאיות ואוטובוסים.

הקבוצה מייצגת בין השאר את המותגים מרצדס, יונדאי, מיצובישי ג''אקו, אומודה, סמארט וג'נסיס. בנוסף החברה משווקת כיום באוסטריה את המותגים ג'אקו, אומודה ו-ICAUR של צ'רי ואת המותג GAC.

בתחום כלי הרכב המסחריים כלמוביל היא השחקנית הגדולה בענף עם כ-4,500 מסירות בשנת 2025. לחברה יש גם זרוע שירותים פיננסיים, כלמוביל פתרונות מימון בע"מ, וסוכנות ביטוח עצמאית.

בשנים האחרונות הרחיבה החברה את פעילותה בתחומי האנרגיה והסביבה ונכנסה לתחום האנרגיה הסולארית באמצעות רכישת חברת "אינרפוינט" (תמורת כ-160 מיליון שקל) ב-2022. החברה יוזמת, מממנת, מפתחת ומפעילה פרויקטי תשתית מורכבים לייצור וניהול אנרגיה חכמה, למגזר הביתי, הציבורי והתעשייתי.

החברה מקימה כיום בהשקעה כוללת של 80-100 מיליון שקל גם מפעל למיחזור סוללות ליתיום לרכב ברמת חובב, שצפוי לטפל בכ-12,000 טון סוללות בשנה.

לכלמוביל יש גם חטיבת נדל"ן שפעילה בתחום הקרקעות והמשרדים כולל מתחם בנשר, מגרש באשדוד (57 דונם), רכישת משרדים בירושלים וקרקע נוספת בנשר בשיתוף רשת יוחננוף. הקבוצה אמרה בעבר כי היא רואה בתחום הנדל"ן מנוע צמיחה משמעותי וסינרגטי לפעילות הקבוצה.