"יבוא רכב אינו העסק המסובך עלי אדמות" - על המילים הללו חתום גיל אגמון, המנכ"ל ובעל השליטה בחברת דלק רכב, בראיון נדיר שהעניק לגלובס לפני שני עשורים. "המשוואה של יבואני הרכב די פשוטה: צריכים דגמי רכב מדהימים, מחירים סבירים ושערי מטבע טובים על מנת למכור הרבה. אם אחד מהמשתנים משתבש - פשוט מוכרים פחות", הוא הסביר.

ואכן, במשך שנים ארוכות שלטה דלק רכב, בניהולו של אגמון ובהמשך גם בשליטתו, ביד רמה בשוק הרכב המקומי, הודות למכירות המותגים מאזדה ופורד שהפכו לפופולריים בקרב קהל הנהגים הישראלי, ונחשבה ליבואנית הרווחית ביותר בענף.

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אלא שבשנים האחרונות המשוואה ששרטט אגמון התהפכה עליו ועל החברה בהובלתו, עם שחיקה מתמדת במעמדה בשוק יבואני הרכב.

זאת, בין היתר בשל שינוי טעמים של הנהג הישראלי, שנטש בשנים האחרונות את המותגים המסורתיים, דוגמת אלה שמייבאת החברה, לטובת מותגים סיניים חדישים שמביאים המתחרים (דוגמת ג'אקו של כלמוביל וצ'רי של קרסו).

החולשה בעסקיה המסורתיים של דלק רכב, לצד אכזבת המשקיעים מהשקעות ענק שביצעה בשנים האחרונות בתחומי התשתיות וההייטק, הובילו לשחיקה מתמדת במחיר המניה, והיא נפלה ב-70% מרמות השיא שבהן נסחרה לפני ארבע שנים.

כל אלה הביאו את אגמון לנקוט פעולה חריגה, במסגרתה רכש בשבוע שעבר והשבוע מידי שורה של גופים מוסדיים (בהם אלטשולר שחם ואנליסט) נתח של כ-10% ממניות דלק רכב. זאת בתמורה לכ-200 מיליון שקל, במחיר הגבוה ב-25% ממחירן בשוק. הרכישות הללו הצטרפו למהלך דומה שביצע אגמון לפני שנתיים, כשרכש מניות תמורת 145 מיליון שקל, גם כן בצל חולשה במחיר המניה.

"רכישה פרטית של מניות ב-2 מיליון שקל היא הבעת אמון בחברה", מנסה להסביר גורם בשוק שקרוב לחברה את המהלך של אגמון (שעלה להחזקה של 59% בדלק רכב). "אבל כשבעל הבית קונה מניות ב-200 מיליון שקל, ובפרמיה משמעותית על מחיר השוק - אז או שגיל או שהשוק לא קוראים נכון את המצב".

בשוק מציינים כי הסנטימנט השלילי כלפי המניה נובע מהחוב הפיננסי הרובץ עליה, כמו גם מהקושי לנתח אותה. כך, לצד עסקי הרכב שלה, שולטת דלק רכב בחברת התשתיות והתעשייה ורידיס, החזקה בשווי שוק נוכחי של כמעט 3.7 מיליארד שקל, הכפול משוויה של דלק עצמה (1.9 מיליארד שקל).

"פעם היא עסקה ביבוא רכבים וחלקי חילוף, אבל היום זו חברת החזקות שחוץ מפעילות היבוא, יש לה החזקה בורידיס וגם החזקות בנדל"ן ובחברות סטארט-אפ", אומר גורם בשוק ההון. "אם תוסיף לזה את החוב הפיננסי הגדול שרובץ על החברה (מעל 3.5 מיליארד שקל, א"ג), תבין למה קשה לשוק למפות אותה".

לכך מוסיף הגורם קושי נוסף: "החברה לא מדברת כמעט עם שוק ההון, וזה בטח לא מוסיף לה". עם זאת, גורם בשוק שקרוב לחברה טוען כי "גיל לא מתראיין בתקשורת ולא מדבר עם השוק, כי הוא נותן למספרים לדבר. הוא כבר מספיק שנים בשוק כדי לחוות כמה מחזורי ירידות ועליות. מי שמכיר אותו יודע שהחרטטנות ממנו והלאה - הוא לא יפזר סומק על מספרים פחות טובים; וכשהם טובים, פשוט לא צריך לדבר - הם מדברים בעד עצמם".

צניחה בנתח השוק בתחום הרכב

ואכן, בשנים האחרונות המספרים של דלק רכב מדברים בעד עצמם, ולא לחיוב. כך, במחצית הראשונה של 2026 עמד נתח השוק של מותגי החברה (בעיקר מאזדה, פורד וב.מ.וו) על כ-3% בלבד משוק הרכב. נתון שפל עבור מי שהחזיקה בשיא כוחה, לפני כשני עשורים, בנתח שוק של כ־25% בשוק הרכב המקומי, ומהווה פחות ממחצית הנתח שלה בתקופה המקבילה אשתקד (6.1%). בהתאמה נשחקו גם ההכנסות מפעילות החלפים שלה, אשר נשענת על שיווק רכיבים למוסכים המורשים של מותגיה.

"החברה במצב לא טוב, בלשון המעטה", מתאר קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, את הסנטימנט השלילי במניה בשנים האחרונות. "מאזדה שפעם היה מותג הרכב הכי פופולרי בארץ, הפך לשולי. אם היית אומר למישהו לפני 10-20 שנה שב.מ.וו מכרה יותר רכבים ממאזדה ופי 4 מפורד, אף אחד לא היה מאמין. במקביל היא רשמה כישלון במותגים הסינים שייבאה, כמו NIO ודונגפנג, שהציבור הישראלי לא התחבר אליהם כמו שהוא התחבר למותגים סיניים אחרים".

גורם בכיר בשוק הרכב המקומי מצטרף לדברים של שגב. "בדלק רכב נרדמו פעמיים", הוא טוען: "הם נכנסו מאוחר לשוק הסיני, ושילמו מאות מיליוני שקלים על הזיכיון והמלאי של דונגפנג. בזמן שכולם הקימו אופרציה בסין, הם לא עשו זאת ושילמו על כך מחיר מאוד יקר בשיא הבועה. שנית, הם נמנעו המון שנים מלהקים פעילות ליסינג ויד שנייה, שהיום היא חלק מאוד גדול מהתזרים של המתחרות. בסוף, הם רכשו את חברת הליסינג יורודרייב, בזמן שהם יכלו להקים את האופרציה בפחות כסף".

השחיקה עליה מצביעים בשוק באה לידי ביטוי גם בתוצאות הרבעון השני והמחצית של דלק רכב. החברה שפועלת גם בתחומי הטיפול בפסולת, אנרגיה ומכירת קרטון באמצעות החברה הבת ורידיס, הציגה במחצית הראשונה הכנסות של כ־3.26 מיליארד שקל, עלייה של כ־1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך בשורה התחתונה עברה להפסד של כ-78 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ־100 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

את התוצאות העתידיות עשוי לשפר מהלך שעליו הודיעה דלק רכב לקראת סוף השבוע - בחינה של מכירת חלקה בבניין המשרדים שבו נמצאים אולמות התצוגה של החברה ברחוב החרש בת"א, סמוך למחלף לה-גוארדיה, תמורת 562.5 מיליון שקל. מימוש כזה צפוי להציף ערך ולתמוך בתזרים המזומנים של החברה.

המיליארדרים שנכוו בהיילו

מאחורי המעבר להפסד במחצית הראשונה, עומדת מחיקת שווי משמעותית של כ־161 מיליון שקל על השקעתה של דלק רכב בחברת השבבים היילו, שהגיעה בשיאה לשווי של יותר ממיליארד דולר. אולם בחודש האחרון נחתם הסכם למכירתה תמורת עשרות בודדות של מיליוני דולרים (לאחר שגייסה 340 מיליון דולר מאז היווסדה).

בשוק מספרים כי אגמון, לא רק שהשקיע בחברה באופן פרטי, אלא גם הביא עמו שורה ארוכה של גורמים בכירים בשוק ההון והרכב המקומי להשקעה בחברה.

בין היתר כוללים מאוכזבי היילו את המיליארדרים עידן עופר (בעלי החברה לישראל) ואלפרד אקירוב (בעל השליטה באלרוב); היזם הסדרתי זהר זיסאפל ז"ל; רקפת רוסק־עמינח (מנכ"לית בנק לאומי לשעבר), שאף מונתה ליו"ר הדירקטוריון של החברה; אסי שמלצר (מבעלי ומנכ"ל שלמה אחזקות); פועלים אקוויטי; ויבואניות הרכב קרסו מוטורס, טלקאר ומכשירי תנועה.

ברקע, מאז שרכש את השליטה בדלק רכב בשנת 2010, מידי קבוצת דלק של יצחק תשובה, וביתר שאת בעשור האחרון, ביקש אגמון לגוון את פעילותה ולמנף את רווחיה באמצעות הוספת נדבך משמעותי בדמות השקעה בחברות סטארט-אפ. לאורך השנים השקיעה החברה במעל 20 חברות הזנק, אליהן הצטרף לעיתים גם אגמון עצמו עם השקעות מכיסו האישי.

את ההצלחה הבולטת ביותר רשמו אגמון ודלק רכב בחברת הרכב האוטונומי מובילאיי, בה השקיעו בשלבים מוקדמים. בחברה מימשו לאורך הדרך מניות מובילאיי שהניבו לה רווח של כחצי מיליארד שקל, מהלך שממנו נהנה גם אגמון שגרף באופן אישי רווח של כמה עשרות מיליוני דולרים מההשקעה הפרטית.

הצ'יפ של חברה היילו / צילום: יח''צ היילו

אלא שבשנים האחרונות ידעה החברה בעיקר אכזבות מתיק ההשקעות שלה, שכולל גם מניות של חברות הרכב אותן מייבאת דלק רכב. התיק הגיע בשיאו, לפני כמעט שלוש שנים, לשווי של כ-645 מיליון שקל, אך מאז צנח לשווי של פחות מ-100 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידת ערך של מספר השקעות בחברות שלא הבשילו לאקזיט משמעותי.

כך למשל, היא השקיעה בחברת אוטוטוקס, שפיתחה טכנולוגיות לתקשורת בין כלי רכב, אשר כבר חתמה על מכירתה לידי ענקית השבבים האמריקאית קוואלקום, אך לבסוף העסקה לא יצאה לפועל בשל קשיים רגולטוריים. במקרה זה, דלק רכב שמכרה את החזקותיה בסכום נמוך, נאלצה להכיר בירידת ערך של כמעט 70 מיליון שקל.

אכזבה נוספת רשמה חברת האוטו-טק אינוויז שפיתחה חיישני לייזר לתחום הרכב האוטונומי (LiDAR). זו אמנם מוזגה בתחילת 2021 לחברת SPAC בוול סטריט לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר, אך מאז צנח שווייה לכ-100 מיליון דולר כיום. בסוף השנה החולפת החזיקה דלק רכב מניות אינוויז בשווי של 12 מיליון שקל בלבד (שליש מהסכום שהשקיעה).

"אם אתה איש סחר טוב זה משהו אחד, אבל להיות משקיע טוב זה משהו אחר, ובסיפור הזה - הוכח שזה לא ממש המקרה", אומר שגב מאקורד. "מוסדיים מעדיפים שיחלקו להם את הרווחים והם כבר יחליטו איפה להשקיע. אני בתור משקיע מעדיף שהנהלה או חברה תתמקד במה שהיא יודעת, כמו באילו מותגים להביא. לראיה קרסו, שהחזיקה במותגים דועכים כמו רנו וניסאן, שמה את יהבה על צ'רי ואקספנג ועשתה מעולה, בזמן שבדלק רכב לא עשו כמעט כלום מול הדעיכה של מאזדה".

למרות האכזבות, יש מי שסבורים שהדבר לא צפוי להשפיע על מהלכים עתידיים דומים: "היו לדלק רכב השקעות מצוינות, והיו פחות טובות. מטבע הדברים, מי שנכווה בתפוח אדמה לוהט, נזהר כשהוא נוגע באבטיח", אומר הגורם בסביבת החברה. "עדיין, זה לא אומר שהחברה לא תיכנס להשקעת הון סיכון, אם תבוא הזדמנות שאי אפשר לסרב לה".

לצד השקעות בחברות האוטו-טק, בשנת 2018 ביצעה דלק רכב מהלך השקעה ענק כשרכשה את השליטה בחברת התשתיות ורידיס לפי שווי של 1.27 מיליארד שקל. כעבור ארבע שנים רשמה החברה הצפת ערך משמעותית, כשב-2021 הונפקה ורידיס לפי שווי של כ-3.75 מיליארד שקל. במסגרת ההנפקה מכרה דלק רכב חלק ממניותיה בורידיס, תמורת כ-550 מיליון שקל.

משאית פסולת של ורידיס / צילום: מצגת החברה

בשנים הראשונות להיותה ציבורית סבלה ורידיס בעיקר מירידות שערים שנבעו מביצועים חלשים של פעילות אנפיניה (לשעבר נייר חדרה), שאותה רכשה מקרן פימי בשנת 2023, ומחקירה נגד מנהליה.

עם זאת, מאז חל מפנה במניית החברה שזינקה בשנתיים האחרונות בכ-195% לשווי של כ-7.8 מיליארד שקל. זאת, בין היתר הודות להחז קתה בחברת תחנות הכוח או.פי.סי ישראל (20%), ולפעילותה בתחום איכות הסביבה (טיפול בפסולת) והתפלת המים, שהציגה ביצועים חזקים.

אגמון ישלוף שפן מהכובע?

במבט קדימה, בדלק רכב תולים תקוות בדגמים החדשים של המותגים הסיניים שהיא מייבאת, לצד ההשקה של הדגמים החשמליים הראשונים של מאזדה בהמשך השנה. כן מצפים שם לצמיחה בפעילות יורודרייב, שנרכשה אשתקד תמורת למעלה מ-200 מיליון שקל כדי לבסס לה זרוע של ליסינג, לצד הרחבת פעילות היבוא גם בתחום האופנועים ורכבי השטח.

"דלק רכב לא תחזור לנתחי שוק שהיו לה בעבר", מעריך גורם בענף הרכב. "ב.מ.וו זה מותג חזק אמנם, ועכשיו השאלה היא האם הם יצליחו להפוך את יורודרייב לשחקן משמעותי, והאם דונפנג תשיק דגמים שיעזרו להם לטפס. אני לא חושב שדלק רכב תמשיך לרדת בנתחי השוק, אבל גם לא תעבור את ה-5%".

באשר לתמחור המניה, שגב מאקורד מעריך כי "אולי תהיה התאוששות בגלל שהיא ירדה הרבה, אבל מבחינת תוצאות עסקיות האם אני צופה זינוק? לא. אני לא רואה סיבה שיחזרו לרכוש מאזדה ופורד, ואני גם לא חושב שנותר מותג סיני שלא הביאו לפה.

"אם החברה הייתה יותר שקופה לשוק ההון, מסבירה מה עומד מאחורי ההשקעות שלה ומציגה את התוכניות לעתיד - איך מאוששים את תחום הרכב ומפתחים את ורידיס, יכול להיות שניתן היה לנתח את המצב לעתיד".

ובכל זאת, גורם בכיר בשוק ההון שמכיר את אגמון טוען שהוא עשוי להפתיע: "נכון, המצב לא פשוט, ואני בטוח שגיל רואה ומבין את זה, אבל מהמקום הזה יכול להיות שיש לחברה לאן לצמוח.

"אם הוא לא היה מאמין בזה הוא לא היה קונה. אל תתפלאו אם מתישהו גיל ישלוף איזה שפן מהכובע. הרבה אנשים כבר הספידו את דלק רכב ואת אגמון עצמו, אבל כל פעם מחדש הוא קם והוכיח שהוא עדיין כאן".

אגמון ודלק רכב סירבו להתייחס לדברים.