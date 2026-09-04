דירקטוריון חברת פולקסווגן הכריע היום (ו') לאשר את תוכנית ההנהלה לפיטורים של עד 50 אלף עובדים נוספים בשנים הקרובות, סגירה אפשרית של ארבעה מפעלים החל מ-2031 וכן התמקדות ב"נכסי הליבה" של ענקית הרכב, שהיא גם הבעלים של מותגים כמו פורשה, סיאט, אאודי ועוד. התוכנית נתקלה בהתנגדות פומבית מצד עובדי החברה בחודשים האחרונים, אך בסופו של דבר נציגיהם בדירקטוריון הצביעו בעד התוכנית, שהיא המקיפה ביותר בהיסטוריה של ענקית הרכב.

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"פולקסווגן" מנוהלת באופן פריטטי, כאשר העובדים מיוצגים באופן שווה בדירקטוריון. יתרה מזאת, בקרב נציגי ההנהלה - לצד נציגי משפחות פורשה ואחרות - יושבים גם נציגי מדינת המחוז סקסוניה-תחתית, מחזיקת המניות השנייה בגודלה בחברה. המדינה נוטה לתמוך באופן מסורתי בעובדים, או לפחות ממתנת את הדרישות העסקיות של ההנהלה. הצעת ההנהלה התקבלה היום פה-אחד, מה שמנכ"ל החברה אוליבר בלומה כינה כ"סימן חיובי ומשמעותי לגבי עתיד החברה".

גרמניה חווה תהליך של דה-תיעוש

התוכנית הוכרזה מוקדם יותר השנה על רקע קריסת הביצועים העסקיים של ענקית הרכב. האנרגיה לייצור בגרמניה התייקרה, העבודה התייקרה עוד יותר כדי לעמוד בעליות המחירים, וגרמניה חווה תהליך של דה-תיעוש. מכוניות גרמניות מצאו את עצמן גם במרכז שנאה יוקדת ומכסי מגן של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצד אחד, ובפני ביקוש קורס בסין, שחברות הרכב שלה למדו היטב כיצד לייצר מכוניות, ובמיוחד חשמליות. היתרונות התחרותיים של פולקסווגן נשחקו. הרווחים שלה במחצית הראשונה של השנה צנחו ב-11%, המכירות בסין צנחו ב-32%. הרווחים הכוללים בשנה שעברה עמדו על 8.9 מיליארד אירו, ירידה של 53% לעומת השנה הקודמת. התחזית לשנה כולה היא ירידה נוספת של 3%.

עד לישיבה היום, היה נראה כי הצדדים מתחפרים בעמדותיהם. העובדים זעמו על כך שהמנכ"ל מציג תוכנית לפיטורים של 50 אלף עובדים נוספים, אחרי שהסכימו בעבר לפרישה של 50 אלף עובדים אחרים. בהתכנסויות של עובדים במפעלי החברה הובעה ביקורת חריפה על ההנהלה, שמצדה הגיבה ואמרה כי היא חייבת לבצע את הפיטורים והסגירות כדי לשמור על תחרותיות. "עלות העבודה היום בגרמניה היא כפולה מזו במקומות אחרים באירופה", אמר בלומה לעובדים במפגש במטה החברה בוולפסבורג, שבו זכה לקריאות בוז קולקטיביות.

גם מנהיג מדינת המחוז סקסוניה תחתית, אולף ליס, קרא להנהלה להתחשב בעובדים ו"לקחת אחריות חברתית" כפי שהיה בעבר. בשלב מסוים אתמול דיווחו כלי התקשורת כי בלומה כה נחוש להעביר את התוכנית עד כי הוא שוקל לעקוף את הדירקטוריון אם לא תהיה הסכמה ולהעמיד את ההחלטה להצבעה מיוחדת של בעלי מניות, מהלך שלא נעשה אף פעם בחברה. בסופו של דבר, נראה כי הלחץ עבד, אך יש עדיין משקעים וחיכוכים בין העובדים להנהלה בנוגע לביצוע התוכנית.

בהודעה משותפת, איגוד העובדים IG Metall ומועצת העובדים של פולקסווגן הדגישו כי ההחלטה מנעה הסלמה ואיום על מודל הניהול המשותף של החברה. "הגישה הלעומתית וההודעות של ההנהלה בשבועות האחרונים לא היו פרודוקטיביות", נכתב בהצהרה משותפת של ראשי הארגונים. לדבריהם, יהיו "דיונים פרטניים" על כל מפעל ומפעל של החברה בגרמניה במטרה להציל כמה שיותר משרות. "שום סגירה של מפעל היא לא עסק גמור", הודיעו. לפי הודעת הסיכום, יהיו דיונים בסגירה של ארבעה מפעלים עד השנים 2031-2034.

לא נמסר עד כה על גורל המפעל של החברה באוסנבריק. על הדירקטוריון להכריע אם לאשר עסקה שבה תוקם חברה חדשה במעורבות של מדינת המחוז והממשלה הפדרלית במסגרתה ייוצרו במפעל רכיבים למערכת "כיפת ברזל" של חברת "רפאל", כולל משאיות, גנרטורים וקני שיגור. קטר, המחזיקה 10% מהחברה, הביעה התנגדות לעסקה.

ההחלטה התקבלה בגרמניה בהפתעה הבוקר (ו'), במיוחד על רקע העימותים של השבועות האחרונים בין הצדדים. כלי התקשורת אמרו כי הדרך שבה מנוסחת ההסכמה החדשה, שבה יש הסתייגויות ופתחים אפשריים לדיונים על עתיד המפעלים ובנוגע להיקף הייצור, סללה את הדרך לכל הצדדים - ובמיוחד לעובדים - להצהיר את קבלת התוכנית. מצד שני, ההנהלה קיבלה את היעד המרכזי שלה, אזכור של כ-50 אלף משרות שיקוצצו מהקונצרן בעתיד.