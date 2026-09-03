מה יקרה למחירי המכוניות: המסמך שחושף מגבלות סיניות חדשות

יצוא הרכב מסין ממשיך לשבור שיאים, ונראה שהרגולטורים בסין החליטו "לקרוא לסדר" את יצואניות הרכב הסיני, ולהכתיב להן כללי התנהגות אחידים בשווקים זרים, כולל בתחום התחרותיות והתמחור. השבוע פרסמו שלושה משרדים ממשלתיים בסין, ובהם משרד המסחר והרשות הממלכתית לרגולציה של השוק בסין, מסמך הנחיות מחייב ליצרניות המייצאות רכב, תחת הכותרת "הנחיות בנוגע לתחרות מעבר לים ובניית ציות בענף הרכב".

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המסמך משקף לקחים שהופקו בשנתיים האחרונות, ובמיוחד ב־2026, משיטות עבודה "בעייתיות" של יצואניות רכב סיניות, שהביאו למלחמת מחירים בינן לבין עצמן ולחיכוכים עם רגולטורים בשוקי היצוא השונים. בשנת 2025 ייצאה סין 8.32 מיליון כלי רכב ליותר מ־200 שווקים, והשנה היקף היצוא צפוי לנוע סביב 10־12 מיליון כלי רכב.

המסמך כולל ארבעה פרקים ומכסה תחומים כמו תמחור, שיטות תחרותיות, סייבר ועוד. מחבריו מציינים כי "ההנחיות נועדו לספק לחברות בסיס תקף ורשימת סיכונים לבניית מסגרות ציות פנימיות, במיוחד לנוכח המעבר מייצוא כלי רכב ליצוא של שרשרת תעשייתית שלמה".

הפרק הרלוונטי לישראל

הפרק העוסק בתחרות רלוונטי במיוחד לישראל, שבה מתמודדים כיום עשרות מותגים סיניים תוך ניהול מלחמת מחירים קשה. כותרתו "הסדרת התחרות בשווקים מעבר לים", וההנחיות הכלולות בו נועדו להסדיר את התמחור והשיווק של יצואניות רכב סיניות, מבלי "להרוס" את השוק המקומי שבו הן פועלות ולעורר האשמות של תחרות בלתי הוגנת והיצף (דמפינג) של כלי רכב מתוצרת סין, שנמכרים מתחת לעלותם כדי לכבוש נתחי שוק.

ביחס לעקרון התמחור הבסיסי קובעות ההנחיות שהתמחור של כלי רכב חדשים בשווקים השונים "ייקבע לפי עלות פלוס היצע וביקוש בינלאומי, ולא ייעשה שימוש בתמחור כדי ליצור יתרון בלתי הוגן". כלומר מניעה ממכירה בהפסד.

סעיף נוסף מנחה את היצואניות "לקבוע 'מדרג מחירים' ברור בין רמות גימור או תצורה שונות, ולהימנע מתנודות מחיר תכופות וקיצוניות". זאת כדי למנוע פגיעה בצרכנים שרכשו כלי רכב חדשים של מותגים סיניים במחיר גבוה, ונפגעו כאשר המחיר צנח אחרי זמן קצר, ולהגן על תדמית המותגים. יצוין כי תנודתיות מחירים כזו אופיינית במיוחד לשוק הישראלי, ולא ברור אם רגולציה ממשלתית כזו עונה על עקרונות התחרותיות המקובלים במערב.

סעיף נוסף מתיר ליצרניות הרכב לקבוע תמחור שונה בין מדינות בהתאם למסים, לוגיסטיקה, תנאי שוק, "בצורה מבוססת והגיונית, לא כאוטית". אחת הפרשנויות לסעיף הזה היא מניעת מצב של פערי מחיר משמעותיים בין שווקים, שיכולים להוביל ליבוא מקביל לא מבוקר.

סעיפים נוספים בפרק זה מנחים להעניק למפיץ המקומי חופש תמחור, כדי לא להפר דיני תחרות מקומיים.

פרק נוסף בהנחיות נוגע לאבטחת נתונים ופרטיות, ונועד לנטרל את החששות הרווחים כיום בשוקי יצוא שונים, ובהם ישראל, מפני השימוש בכלי רכב חכמים ומקושרי רשת מתוצרת סין, כאמצעי לאיסוף נתונים על ידי ממשלת סין, תוך פגיעה בביטחון הלאומי.

הסעיף קובע כי "יצרניות רכב ינקטו את האמצעים הדרושים להבטחת ציות בכל פעילויות עיבוד הנתונים הקשורות באיסוף, שימוש, הגנה והעברה חוצת־גבולות של נתונים... ויצייתו לחוקים ולתקנות הרלוונטיים בשוק המקומי בנוגע לעיבוד מידע אישי כדי להגן על פרטיות הצרכנים". הסעיף קובע הנחיות כלליות ולא פרטניות.

"לחזק הערכת סיכונים"

בנוסף מורה המסמך לחברות "לחזק את הערכת הסיכונים במדינת (אזור) היעד מבחינת המצב הפוליטי, הכלכלה המאקרו־כלכלית, הביטחון החברתי, ענף הרכב ותחומים נוספים, לשפר תוכניות תגובה לחירום למקרי תאונות בטיחות בייצור, לבדוק באופן שוטף סיכונים וסכנות פוטנציאליים, ולשפר את רמת ניהול הבטיחות בייצור מעבר לים".

עוד הנחיי היא "להקים ולשפר מערכת ניהול איכות ומערכת שירות לאחר המכירה עבור מוצרים הקשורים לרכב בשווקים מעבר לים, לבצע מחקר שוק ופיתוח מותאם, לשפר את רמות השירות, ולענות טוב יותר על צורכי השווקים מעבר לים". הנחיה זו תואמת את המהלך של יצרניות סיניות להקים משרדים ישירים בישראל, שנחשף לאחרונה בגלובס.

כלי הרכב מתוצרת סין ממשיכים להרחיב את אחיזתם בשוק הרכב הישראלי ועל פי נתוני המסירות שפורסמו השבוע עמד נתח השוק הכולל שלהם על 45.6% מכלל מסירות הרכב החדש בינואר־אוגוסט, לעומת 31.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

דגמים חדשים בישראל

■ חברת צ'מפיון מוטורס השיקה בישראל את הדור המחודש של הקרוס־אובר פרימיום החשמלי אאודי Q4 e-tron. ממדיו נותרו דומים לאלה של הרכב היוצא אולם הוא עוצב מחדש מבחוץ ומבפנים עם מערך פיקוד דיגיטלי מתקדם, שכולל שלושה מסכים פיזיים, תמיכה מובנית באנדרואיד ותצוגה עילית עם מציאות רבודה.

אאודי Q4 e-tron. / צילום: יח''צ

האבזור התקני מקיף יותר מאשר הדור היוצא הקודם כבר בדגם הבסיס. באגף ההנעה נרשם שיפור בטווח הנסיעה ונוסף להיצע דגם בסיס עם מנוע בהספק 204 כ"ס וסוללה של 59 קילוואט־שעה עם טווח של עד 440 ק"מ. דגם הביצועים מצויד במנוע בהספק 285 כ"ס וסוללה של 77 קילוואט־שעה עם טווח של עד 578 ק"מ. כבעבר הרכב מוצע גם עם מרכב "ספורטבק" ספורטיבי. המחירים נעים בין כ־315 אלף שקל ל־380 אלף שקל.

■ חברת גיאו־מוביליטי מקבוצת יוניון, יבואנית GEELY, השיקה השבוע גרסאות משודרגות לשני דגמי הקרוס־אובר המשפחתיים הפופולריים שלה. להיצע של הקרוס-אובר פלאג־אין "סטאריי" נוספה גרסת "אולטרה" עם סוללה בקיבולת 29.8 קילוואט־שעה וטווח של עד 136 ק"מ, לעומת 18.4 קילוואט וטווח של עד 83 ק"מ בגרסת הבסיס הקיימת. הדגם החדש תומך בטעינה מהירה יותר של 60 קילוואט. מחיר גרסת האולטרה החדשה עומד על 182 אלף שקל לעומת 170 אלף שקל בגרסת הבסיס.

הקרוס-אובר פלאג־אין ''סטאריי'' / צילום: יח''צ

■ חברת טלקאר החלה לשווק את הקרוס־אובר ההיברידי "טורס" של KGM הקוריאנית לאחר מתיחת פנים קלה ושדרוג באבזור בתא הנוסעים. השינוי המרכזי הוא במערך הפיקוד בתא הנוסעים, שכולל שינויים במתגים ובממשק התפעול. מערכת ההנעה לא השתנתה וכולל הנעת פלאג־אין בהספק משולב של 204 כ"ס וצריכת דלק משולבת של כ־17.1 ק"מ לליטר. הרכב המחודש ישווק בשלוש רמות גימור כולל גרסת בסיס חדשה ב־170 אלף שקל.