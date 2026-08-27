גופי הסייבר והביטחון הממשלתיים ממשיכים להחמיר את רגולציית הגנת הסייבר לכלי רכב. זאת כחלק מעבודת מטה מתמשכת, שנמשכת כבר מזה מספר שנים וכהפקת לקחים מסבבי המלחמה האחרונים עם איראן - בהם גדלו משמעותית התקפות הסייבר על תשתיות חיוניות בישראל.

לגלובס נודע כי אגף הסייבר במשרד התחבורה צפוי לפרסם בקרוב גרסה סופית של הוראות מקצועיות ליבואני הרכב ולמוסכי השירות בנושא הגנת סייבר לרכב. זאת בהמשך לטיוטה ראשונית שהופצה בשנה שעברה.

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התקנות המוגמרות של המשרד עדיין מוגדרות בתור "הוראה מקצועית לא מחייבת". אולם ההנחיות הכלולות בה עתידות להוות בעתיד בסיס מחייב להוראות הגנת סייבר של צי הרכב הממשלתי ושל חברות ממשלתיות, במיוחד בתחום התשתיות הקריטיות.

יצוין כי חלק מההנחיות כבר פורסמו לאחרונה בגרסה מעודכנת במכרז למפעילי עמדות טעינה. הן כוללות בין השאר פיקוח מוגבר על עדכוני תוכנה מרחוק של היצרנים (OTA), איסור על העברה לחו"ל של נתונים שנאספים מכלי רכב של משתמשים שמוגדרים רגישים, יישום פרוטוקולים מוצפנים להגנה על נתונים מאוחסנים ועוד.

צורך שהלך והתחדד

רוב כלי הרכב החדשים, שמיובאים כיום לישראל בתקינה אירופית, עונים לתקינות סייבר בין לאומיות מחייבות, שנקבעות ע"י גופי רגולציה של האו"ם. אולם בשל המצב הביטחוני הייחודי של ישראל, והחדירה המואצת של כלי רכב "חכמים" עם קישוריות רשת נרחבת, שמשדרים נתונים לשרתים בחו"ל - התחדד בשנים האחרונות הצורך בגיבוש דרישות ייחודיות ומחמירות לישראל.

בנוסף מתרחבת הדרישה לשימוש באמצעי הגנת סייבר בציי רכב גדולים במגזר הפרטי, לאור מגבלות הגישה שמוטלות כיום על חלק מכלי הרכב החכמים בבסיסים של צה"ל ובמערכת הביטחון.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "רובם המוחלט של כלי הרכב החדשים המיובאים לישראל, החל מיולי 2024, כבר עומדים בתקינת סייבר בינלאומית מחייבת, בהתאם לתקנים UN R155 ו־UN R156, המיושמים על ידי יצרני הרכב... כדי להשלים את מעטפת ההגנה גם בשלבי התפעול והתחזוקה של כלי הרכב בישראל, יחידת הסייבר המגזרי ומינהל תנועה במשרד התחבורה מגבשים בימים אלה גרסה סופית של הוראה מקצועית וולונטרית המיועדת ליבואני הרכב ולמוסכי השירות.

"ההנחיות נועדו לסייע בשימור רמת ההגנה המקורית של כלי הרכב לאורך כל מחזור חייהם, ובכלל זה במסגרת טיפולים ופעולות תחזוקה... ההנחיות יסייעו להבטיח כי כלי הרכב בצי ימשיכו ליהנות מרמת הגנת הסייבר הנדרשת גם במהלך התחזוקה והשירות, באמצעות תהליכי עבודה ונהלים מותאמים אצל היבואנים והמוסכים". 

הזרם לא פוסק: דגמי פרימיום חשמליים מסין בדרך לישראל

יבוא הרכב מסין ממשיך לשבור שיאים חדשים השנה וגם רשימת הדגמים החדשים, שיגיעו אלינו בחודשים הבאים, הולכת ומתארכת, בדגש על שוק הפרמיום.

דלק רכב צפויה לייבא ב־2027 את הקרוס־אובר החשמלי הספורטיבי PASSION של מותג Voyah של קבוצת דונפנג הסינית. אורכו של הרכב מעל 5 מ', גובהו 1.66 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 3 מ'. הרכב מוצע בסין בגרסה חד־מנועית בהספק 402 כ"ס או בגרסה דו־מנועית בהספק 637 כ"ס וסוללות של 81 או 98 קילוואט־שעה וטווח נסיעה של עד 740 ק"מ בתקן הסיני; המחיר ההתחלתי שם כ־34 אלף דולר. בישראל כנראה יוצע דגם בסיס בכ־220־250 אלף שקל.

DENZA של BYD / צילום: יח''צ

בחצי השני של 2027 תשיק שלמה מוטורס, יבואנית BYD, קרוס־אובר משפחתי חשמלי חדש תחת מותג הפרמיום DENZA. הרכב משווק בסין תחת שם המותג BAO של הקבוצה; אורכו 4.6 מ', גובהו 1.72 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.74 מ'. הוא מצויד בהנעה חשמלית ובגרסה עם הנעה אחורית או הנעה כפולה בהספק של 503 כ"ס וטווח נסיעה של עד 620 ק"מ בתקן הסיני. הרכב יתמוך בתשתית טעינה אולטרה־מהירה מסוג "פלאש" של החברה. המטענים הראשונים יוצבו כאן ב־2027. מחיר התחלתי בסין כ־22 אלף דולר.

קרוס אובר ומכונית חשמלית

חברת פריסבי (קרסו מוטורס) תייבא לקראת סוף השנה את הקרוס־אובר החשמלי החדש L03 של XPENG. זהו הרכב הקומפקטי ביותר של החברה באורך של 4.65 מ', גובה 1.6 מ', בסיס גלגלים באורך 2.85 מ', תא מטען (456 ליטר) ועיצוב ספורטיבי.

המפרט האירופי כולל 3 גרסאות. גרסת בסיס עם מנוע בודד בהספק 245 כ"ס ובסוללה בקיבולת 58 קילוואט־שעה עם טווח של עד 445 ק"מ ב־WLTP; גרסת טווח ארוך עם אותו מנוע וסוללה של 71 קילוואט־שעה עם טווח של עד 520 ק"מ; הגרסה הבכירה מצוידת ב־2 מנועים בהספק משולב של 387 כ"ס ובסוללה של 71 קילוואט־שעה עם טווח של עד 440 ק"מ. התמחור באירופה אגרסיבי ונע בין כ־35 אלף ל־43 אלף אירו אחרי מסים ומכסים. בישראל אפשר לצפות לגרסת בסיס בכ־160־170 אלף שקל.

ואילו מותג הפרימיום "זיקר" של ג'ילי צפוי לייבא השנה את מכונית הספורט־סטיישן החשמלית 7GT; אורכה 4.82 מ'; גובהה 1.45 מ' ובסיס הגלגלים 2.9 מ'. יש לה תא נוסעים מפואר ותא מטען (456 ליטר).

לגרסת הבסיס מנוע אחורי בהספק 421 כ"ס ובסוללה של 75 קילוואט־שעה עם טווח של עד 520 ק"מ ב־WLTP או עם סוללה של 100 קילוואט־שעה וטווח של עד 655 ק"מ. הגרסה כפולת המנועים מייצרת 646 כ"ס, מאיצה ל־100 קמ"ש ב־3.3 שניות ומשיגה טווח של עד 560 ק"מ ב־WLTP. המחירים באירופה מתחילים בכ־49 אלף אירו.

הושק בישראל: יונדאי טוסון פלאג־אין בשתי רמות

חברת כלמוביל השיקה השבוע אצלנו את גרסת הפלאג־אין של הקרוס־אובר "טוסון". הרכב שומר על הממדים והעיצוב המוכר של הטוסון, אולם מערכת ההנעה שלו משלבת בין מנוע 1.6 ליטר בנזין, מנוע חשמלי חזק וסוללה בקיבולת 13.8 קילוואט־שעה עם טווח חשמלי של עד 71 ק"מ בהתאם לגרסה. ההספק המשולב הוא 283 כ"ס וצריכת הדלק המוצהרת היא עד 37 ק"מ לליטר בהתאם לגרסה.

יונדאי טוסון פלאג־אין / צילום: יח''צ

הרכב מוצע בשתי רמות גימור כאשר כבר ברמת הבסיס, שמחירה 200 אלף שקל, יש מערך פיקוד דיגיטלי, בקרת אקלים מפוצלת ועוד. הגרסה הבכירה כוללת גם ריפוד עור, מושבים קדמיים חשמליים, חלון גג פנורמי, מצלמה היקפית ועוד במחיר של 230 אלף שקל.