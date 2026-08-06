קבוצת צ'רי מוטורס הסינית מקימה בישראל נציגות קבע, שתאויש על ידי עובדיה שיוצבו בארץ. לגלובס נודע כי צ'רי שכרה לאחרונה משרדים בחולון, והיא צפויה להתחיל את הפעילות המקומית עוד השנה.

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עד כה הקשר בין החברה ליבואניות שלה בישראל, כלמוביל וקרסו מוטורס, התבצע באמצעות מנהלי אזור ומוצר מהמטות האזוריים של החברה, שנמצאים באמירויות ובאירופה, ובאמצעות צוותים טכניים שמבקרים בישראל מעת לעת.

ההחלטה להקים את המטה בישראל נובעת מהעלייה החדה בנתח השוק של הקבוצה בישראל בשנים האחרונות, ובמיוחד ב-2026. על פי נתוני המסירות לתקופה שבין ינואר ליולי השנה, החזיקה קבוצת צ'רי, עם המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה, בנתח שוק של כ-22.3% מכלל מסירות הרכב, וביססה את עצמה כקבוצת הרכב הגדולה בישראל עם כ-47 אלף מסירות מצטברות.

ישראל היא כיום שוק היצוא העולמי המוביל של הקבוצה מבחינת נתח שוק. ברוסיה, שהייתה שוק היצוא המוביל של הקבוצה עד השנה, מחזיקה צ'רי בנתח של 15%-20% מסך המכירות הארציות. במזרח התיכון (לא כולל ישראל) נתח השוק שלה כ-7% ובברזיל ואמריקה הלטינית כ-5%.

הנוכחות של הקבוצה הסינית בשוק הישראלי צפויה להתרחב בחודשים הקרובים עם שלושה מותגים נוספים: המותג LEPAS, שהוא מעין תת-מותג פרימיום של צ'רי, שייובא על ידי קרסו; המותג Icaur, שמתמקד ברכבי פנאי-שטח יוקרתיים ויימסר בקרוב ליבואנית שלישית; והמותג Jetour, שמתמקד בפלח הזול של השוק, ושיווקו בישראל ובאירופה יחל בשנה הבאה בכפוף לתקינה אירופית.

גם SAIC נערכת

במקביל, גם קבוצת SAIC, שמיוצגת בישראל על ידי קבוצת לובינסקי, יבואנית MG, נערכת בימים אלה לפתוח מחדש את נציגות הקבע שלה בישראל לאחר כחמש שנים. בעבר התמקדה הנציגות של SAIC באיתור ומיסוד קשרים עם חברות טכנולוגיה ישראליות, אולם הנציגות החדשה צפויה לייצג בישראל את כלל האינטרסים של הקבוצה. לקבוצת ג'ילי כבר יש בישראל נציגות קבועה, שפועלת מול היבואנים והמותגים הרלוונטיים שלה בישראל.

בענף הרכב מעריכים כי בשלב הראשון יתמקדו הנציגויות הסיניות בישראל בניהול הקשרים מול המערך הטכני והלוגיסטי של היבואניות, ובפתרון בעיות שיווקיות. ואולם, על פי מתווה הפעולה של היצרניות הסיניות בשווקים מרכזיים באירופה ובמזרח התיכון, שבהם הן פועלות, עשויות הנציגויות לקחת חלק בהדרגה בתחומים כמו מיצוב תחרותי של כלי הרכב, תמחור, בקרת איכות וניהול קשרי ממשל, תוך תיאום עם השגרירות המקומית.

נוסף על כך תיתכן אסטרטגיה של "ניהול היברידי" באמצעות הטמעת מומחים או יועצים של היצרניות, שיוצבו דרך קבע במערך התחזוקה, הלוגיסטיקה והשיווק של היבואניות הישראליות הרלוונטיות, כמו בחו"ל.

במספר שוקי מפתח באירופה, הקבוצות הסיניות, שנמצאות בשליטה חלקית או מלאה של ממשלת סין, אף לקחו שליטה ישירה על יבוא כלי הרכב שלהן והיבואניות המקומיות הפכו ל"דילרים". עם זאת בענף מעריכים, שתנאי השוק הישראלי לא מאפשרים כרגע מהלך כזה.

על פי נתוני המסירות בחודשים ינואר-יולי טיפס נתח השוק של מותגי הרכב מתוצרת סין לשיא של 46.3% מסך המסירות של כלי רכב פרטיים בישראל, לעומת כ-30.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

בחודש יולי בלבד ניצב נתח השוק של כלי הרכב מתוצרת סין על 49.2% מכלל מסירות כלי הרכב הפרטיים בישראל.

נחתה בישראל: זיקר X המחודשת

קבוצת יוניון השיקה השבוע בישראל את הדור המחודש של המכונית החשמלית זיקר X מבית מותג הפרימיום של קבוצת ג'ילי. השינוי החיצוני מזערי אולם תא הנוסעים עוצב מחדש. השינוי העיקרי הוא מעבר למנוע אחורי בודד בהספק 340 כ"ס עם אופציה לשתי סוללות - 61 קילוואט-שעה בגרסת הבסיס, עם טווח של עד 405 ק"מ ב-WLTP; ו-66 קילוואט שעה עם טווח של עד 445 ק"מ בגרסה הבכירה. קצב הטעינה הוא 150-230 קילוואט, בהתאם לדגם. האבזור התקני בכל הגרסאות כולל מצלמות היקפיות, ריפוד עור, מושבים קדמיים חשמליים, חלון גג ועוד. מחיר הבסיס עומד כעת על כ-170 אלף שקל, כ-15 אלף שקל פחות מהדור היוצא.

זיקר X / צילום: יחצ

דורות חדשים ומוזלים לקיה נירו ההיברידית ולספורטאז' פלאג־אין

קבוצת טלקאר הכריזה השבוע על מהלך שיווקי חדש, שמטרתו להרחיב את אחיזת המותג בישראל לנוכח התחרות המעצימה. המהלך מתמקד בשני דגמים עיקריים.

הראשון הוא הדור המחודש של הקרוס-אובר ההיברידי קיה נירו, שמגיע לישראל אחרי מתיחת פנים חיצונית ופנימית, אבזור משודרג ומחירי חדירה נמוכים יותר משל הדור הקודם.

גרסת פלאג-אין של הקיה ספורטאז' / צילום: יחצ

מערכת ההנעה של הרכב עברה גם היא שדרוג, ומייצרת כעת 138 כ"ס, וצריכת הדלק המוצהרת היא כ-21.7 ק"מ לליטר בגרסת הבסיס. הרכב משווק בשתי גרסאות אבזור, שלשתיהן מערך פיקוד דיגיטלי, בקרת אקלים מפוצלת, ריפוד עור מלאכותי ועוד. הגרסה הבכירה מוסיפה גם מושב נהג חשמלי וחישוקים גדולים. המחירים, אחרי הוזלת השקה, נעים בין 170 ל-175 אלף שקל.

הדגם השני הוא גרסת פלאג-אין של הספורטאז' הפופולרי, שלא נכחה בישראל זה מספר שנים. הרכב משלב מנוע 1.6 ליטר טורבו, מנוע חשמלי וסוללה של 13.8 קילוואט-שעה, והוא מייצר הספק משולב של 288 כ"ס וטווח חשמלי של עד 68 ק"מ ב-WLTP. צריכת הדלק המשולבת המוצהרת היא 35.7 ק"מ לליטר. הרכב מגיע ברמת גימור גבוהה עם ריפוד עור, מושבים קדמיים חשמליים, חלון גג חשמלי כפול, דלת תא מטען חשמלית ועוד. מחיר החדירה הוא כ-220 אלף שקל, כמעט 40 אלף שקל פחות מהדור היוצא.