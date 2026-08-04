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רכב ותחבורה כבר לא רק חברת מוניות: המהלך החדש של Gett
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GETT (גט טקסי GetTaxi)

כבר לא רק חברת מוניות: המהלך החדש של Gett

חברת Gett, המוכרת בעיקר כשירות להזמנת מוניות, מרחיבה את פתרונות התחבורה שהיא מציעה • בשלב הראשון ניתן יהיה להזמין מהאפליקציה וואנים, מיניוואנים, מיניבוסים ואפילו אוטובוסים • כמה זה יעלה?

אלון פרל 06:09
אפליקציית GETT / צילום: יח''צ
אפליקציית GETT / צילום: יח''צ

חברת Gett, המוכרת בעיקר כשירות להזמנת מוניות, משיקה היום (ג') אסטרטגיה חדשה, במסגרתה תרחיב החברה בהדרגה את פתרונות התחבורה שהיא מציעה. בתוך כך, בשלב הראשון ניתן יהיה להזמין מהאפליקציה וואנים, מיניוואנים, מיניבוסים ואפילו אוטובוסים.

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ההזמנה תתבצע 12 שעות מראש, ומחיר הנסיעה יוצג ללקוח לפני אישור ההזמנה. המחיר ייקבע בהתאם למאפייני הנסיעה, ובתחילת ההשקה הוא יכלול קופון בסך 100 שקל.

כך לדוגמה, רכב של 13 מקומות ליעד פופולרי (תל אביב-נתב"ג למשל) יעלה 526 שקל, רכב של 19 מקומות יעלה 765 שקל, ובשביל אוטובוס של עד 55 מקומות תצטרכו לשלם 1,675 שקל.

יש לציין כי מדובר במחירי דוגמה בלבד, והמחיר הרלוונטי ישתנה בהתאם ליעד ולתנאים, אך לטענת החברה, המחירים יהיו נמוכים בכ־10% ממחירי השוק המקובלים.

השירות החדש יופעל בשיתוף חברת Rideeazy מבית אלקטרה אפיקים, המאגדת תחתיה עשרות ספקי הסעות ברחבי הארץ - במה שסייע ל־Gett במהלך החדש.

"הרחבת הפעילות שלנו מסמנת פרק חדש עבור Gett, שנועד להתאים את החברה לצרכים המשתנים של המשתמשים", מסר מארק און, מנכ"ל החברה. "זו רק תחילת הדרך, ובחודשים הקרובים נמשיך להרחיב את הפלטפורמה עם יכולות, שירותים ופתרונות תחבורה חדשים".