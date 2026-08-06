חברת אוטו חן של משפחת בליליוס קיבלה את הזיכיון הרשמי ליבוא ושיווק מותג הרכב הסיני פורת'ינג (Forthing) בישראל. הזיכיון הוחזק עד כה על-ידי קבוצת UMI. מותג הרכב Forthing הוא חלק מ-Dongfeng Motor.

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המכירות של המותג בישראל התמקדו עד כה בדגמים חשמליים בלבד, עם תקינה לסדרות קטנות ומגבלת יבוא של 400 מכוניות בשנה, ומכירותיהם בישראל בשנה החולפת היו שוליות והתמקדו בדגמי "אפס קילומטר" בהנחות משמעותיות. אולם לאחרונה מבצעת קבוצת דונגפנג, שהמותג שייך לה, ארגון מחדש אסטרטגי באירופה, במסגרתו אמורים להגיע לאירופה דגמים חדשים של המותג עם הנעת פלאג-אין.

אוטו חן מסרה כי "מדובר במהלך ראשון במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של אוטו חן, שנועדה להרחיב את פעילותה בענף ולחזק את מעמדה בשנים הקרובות כקבוצת רכב המציעה ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות ממותגים שונים ובסגמנטים רבים".

על-פי הודעתה, אוטו חן להתחיל בשיווק דגמי פורת'ינג בישראל בחודשים הקרובים עם השקת דגמים חדשים, שטרם שווקו בישראל ואשר יגיעו בתקינה אירופית מלאה, וירחיב את פעילות החברה לסגמנטים חדשים, בראשם קטגוריית רכבי ה-SUV.

בנוסף להרחבת סל המוצרים, המהלך צפוי לתמוך גם בהמשך התרחבות פעילותה הקמעונאית של אוטו חן, שתכלול הרחבה של פריסת אולמות התצוגה, כחלק מהיערכות לקליטת המותג ולמתן מענה רחב יותר ללקוחות ברחבי הארץ.

מחברת UMI לא נמסרה תגובה.