מכרז של משרד האנרגיה, למימון רכישה של משאיות מונעות במימן ולהקמת תחנות תדלוק במימן בישראל, צפוי להיערך בחודש הבא. התקציב הכולל של המכרז לזוכים הוא כ-10 מיליון שקל.

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המענק יוענק בשלב הראשון להקמת תחנת תדלוק אחת, שתוקם באזור הנגב המזרחי וברדיוס של עד 2 ק"מ מהכבישים המרכזיים. המימון לתחנה יהיה עד 50% מעלותה, ועד לתקרה של 5 מיליון שקל. בנוסף מעוניינת המדינה לרכוש משאיות מונעות מימן עבור רשויות מקומיות, כאשר גם בסעיף זה המדינה תסבסד עד 50% מהעלות עם תקרה של עד 700 אלף שקל למשאית.

כיום פועלת תחנת תדלוק אחת במימן בצפון, שהוקמה על ידי סונול ובז"ן. אולם בענף מעריכים כי אם הפיילוט יצליח תקצה המדינה תקציב רחב יותר לסבסוד כלי רכב מונעי מימן, שיכלול גם אוטובוסים.

אוטובוס ראשון בישראל עם תאי דלק מימניים

כלי רכב מונעי מימן נחשבים חסכוניים ונקיים אף יותר מכלי רכב חשמליים מקבילים, ובשל עלותם הגבוהה מאד בנקודת הזמן הנוכחית - בהשוואה לכלי רכב מקבילים עם הנעה חשמלית או עם מנועי בעירה פנימית -הם זוכים לסבסוד ממשלתי משמעותי במדינות רבות. לפי ההערכות צפוי להתפרסם מכרז המשך, שיכלול גם פיילוט לאוטובוסים מונעי מימן.

ובתוך כך השיקה היום רשמית כלמוביל, יבואנית יונדאי בישראל, אוטובוס ראשון מתוצרת יונדאי עם הנעת תאי דלק מימניים. אורכו של האוטובוס כ־11 מטרים, והוא בעל טווח נסיעה של עד 550 ק״מ על מיכל מימן דחוס, והוא הושאל לכלמוביל מהיצרנית לצורך חשיפת הטכנולוגיה והדגמת יכולותיה.

האוטובוס מונע באמצעות מערכת תא דלק כפולה, והוא מצויד בחמישה מכלי מימן על גג הרכב, בקיבולת כוללת של 875 ליטר (33.99 ק"ג מימן) שמאפשרים תדלוק בפרק זמן של 10 עד 15 דקות וטווח נסיעה מרשים של עד 550 ק"מ - ללא פליטת מזהמים.

השילוב בין תדלוק מהיר וטווח נסיעה ארוך מאפשר לאוטובוס לפעול לאורך יום עבודה מלא ללא צורך בהפסקות טעינה ממושכות, ומייתר את נושא הניהול האנרגטי בטעינת ציי אוטובוסים חשמליים במתחמי טעינה.