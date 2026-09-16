כמה מס משפחה משלמת, ומה היא מקבלת בתמורה?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: משפחה לא־חרדית משלמת למדינה 6,000 שקל יותר משהיא מקבלת ממנה, אך משפחה חרדית מקבלת 4,000 שקל יותר ממה שהיא משלמת לה. מה נכון: ● לפי שיטת חישוב מסוימת, בממוצע, משק בית יהודי לא־חרדי משלם למדינה 6,114 שקלים יותר משווי השירותים שהוא מקבל ממנה בחודש ● אצל משק בית חרדי התמונה הפוכה, ובממוצע הוא מקבל מהמדינה 4,137 שקלים יותר משהוא משלם ● בשיטות חישוב אחרות המספרים משתנים, אך הפערים עדיין עומדים על כעשרת אלפים שקלים הציון: נכון

נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נוהג להעלות סרטונים שבהם הוא פוגש לשיחה "בגובה העיניים" אנשים מכל רחבי הארץ. לאחרונה הוא פרסם סרטון כזה עם "אליעד משדרות" שהתלונן על הקושי להתפרנס בכבוד. בנט הסביר לו איפה טמונה הבעיה: "אתה משלם למדינה מיסים ואתה מקבל מהמדינה שירותים - היום אתה משלם 6,000 שקל יותר ממה שאתה מקבל". לעומת זאת, בנט המשיך, "משפחה חרדית - הם מקבלים 4,000 שקל יותר משהם משלמים". בדקנו האם אלה באמת המספרים.

הנתונים שבנט שלף אכן מופיעים במחקר בשם "על המיסים ועל הנפלאות" שפורסם בפורום קהלת לכלכלה, ונערך על ידי אריאל קרלינסקי, תום שדה, ערן יוגב ומיכאל שראל. במחקר מחושבות "העברות נטו" - סך ההעברות ושירותים שמקבלים משקי בית מהמדינה פחות המסים שמשקי הבית משלמים. אם מדובר בהעברת נטו שלילית, אז משק הבית משלם למדינה יותר משהוא מקבל ממנה - ואם ההעברה נטו היא חיובית, אז משק הבית מקבל מהמדינה יותר משהוא משלם לה.

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ולנתונים. בממוצע, ההעברות נטו של משק בית יהודי לא־חרדי עומדות על מינוס 6,114 שקלים בחודש. כלומר, היקף המיסים שמשקי הבית משלמים גדול יותר בכ־6,000 שקלים מהיקף ההעברות שהם מקבלים. אלא שאצל משקי הבית החרדים התמונה הפוכה: הם מקבלים 4,137 שקלים יותר משהם משלמים (הנתון אצל משקי הבית הערבים, אגב, עומד על 1,027). זאת אומרת שמשקי הבית החרדים מקבלים מהמדינה כ־10 אלפים שקלים בחודש יותר ממשקי הבית היהודים הלא חרדים.

אבל בחישוב הזה נכללו רק מיסים ושירותים שניתן לשייך באופן ישיר ואישי למשפחה מסוימת. לא נכללו שם מוצרים ציבורים כלליים (כמו ביטחון) והשקעה בתשתיות לאומיות (כמו כבישים, חשמל ומים). ואפשר להבין למה: קשה למדוד בדיוק כמה כל משפחה נהנית מהצבא או מהכבישים.

אבל כן אפשר לבצע הערכות. דרך אחת שמציעים במחקר היא לפי היקף הצריכה. מה הכוונה? בשיטה זו מוסיפים לתחשיב את הוצאות המדינה הכלליות על ביטחון, תשתיות ומוצרים ציבוריים, ומחלקים אותן בין משקי הבית באופן יחסי לחלקם בסך הצריכה הכוללת. כתוצאה מכך, משקי בית שצורכים יותר "מקבלים" נתח גדול יותר מתקציבי המדינה. דרך אחרת שמוצגת מבוססת על עיקרון דומה, רק שבמקום לבדוק את החלק היחסי של משקי הבית בצריכה, בודקים את החלק היחסי בהכנסה.

כשבוחנים את זה, רואים שמשקי הבית היהודים הלא־חרדיים מקבלים יותר: העברות נטו שלהן גדלות למינוס 346 שקלים בניתוח הצריכה, ואף לסכום חיובי של 55 שקלים בניתוח ההכנסה. אבל גם התקבולים של משקי הבית החרדים גדלים ל־10,504 ו־9,244 שקלים בהתאמה. כלומר, הפערים נשארים על סביבות עשרת אלפים שקלים בחודש.

השורה התחתונה: דברי בנט נכונים. לפי מחקר שבדק את הנושא, במאזן הסופי, משקי בית יהודים לא חרדים משלמים למדינה כ־6,000 שקלים יותר משהם מקבלים בחודש, ומשקי בית חרדים מקבלים 4,000 יותר משהם משלמים.