יו"ר נתיבי איילון עידן דוד מודח מתפקידו

וועדת המינויים בראשות השופטת שולמית דותן מדיחה את יו"ר נתיבי איילון עידן דוד מתפקידו, כך נודע לגלובס.

בהחלטה שקיבלה הוועדה הבוקר, היא הזכירה את פנייתו של העיתונאי יוסי מזרחי מחדשות 12 במסגרת תחקיר שנערך על פועלו של דוד, לפיה היקף הכספים שניהל דוד במסגרת חברת "מגדלית" היה נמוך משמעותית מהמוצהר על ידו בעת מינויו, כשהיקף הכנסותיה עמד על כ-17 מיליון שקלים לעומת דיווחו של מר דוד על סך 800 מיליון שקלים.

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כמו כן, צורפה אסמכתה בעת מינויו של דוד ביחס לתפקידו כמנכ"ל חברת IDY GROUP והיקף הפעילות של החברה, אשר נחתם על ידי גב' תמי שפי, שנטען בפנייה של ערוץ 12 כי המדובר באשתו של עידן דוד מבלי שהדבר בא לידי ביטוי באישור. גם אישור רואה חשבון שהעביר דוד מאת רו"ח יורם ברזאני הוכחש על ידו: "המכתב שהוצג לי הוא זיוף מוחלט", אמר בכתבה. תגובה דומה הועברה על ידי רואה החשבון לרשות החברות הממשלתיות.

דחה את הטענות "ללא כל נימוק"

עידן דוד העביר תגובה לוועדה, "בה דחה, ללא כל פירוט, נימוק או ביסוס, את הטענות המועלות נגדו וטען באופן סתמי כי ניסיונו מקצועי רב השנים מדבר בעד עצמו. לטענת מר דוד, הזמן הקצר שניתן לו למתן המענה לא מאפשר מסירת התייחסות רצינית מלאה והוגנת. כמו כן, מר דוד העלה חשש כי פנייתה של הרשות אליו אינה עניינית, אלא קשורה לפעילותו של מר דוד כיו"ר דירקטוריון החברה ולביקורת של הרשות ביחס לפעילות זו", כתבה השופטת.

"נוכח כל האמור המסקנה המתחייבת היא כי ההחלטה (החלטת מינויו של דוד - א"ז) התבססה על מסכת עובדתית שיש טעמים הרבה לחשש, בעוצמה גבוהה, שאיננה אמת. משום כך, נשמטת, למעשה, התשתית העובדתית של ההחלטה, וזו אינה יכולה לעמוד עוד. ממילא כך גם מינויו של מר דוד ליו"ר דירקטוריון החברה", נכתב.

"הוועדה אינה כבולה להחלטתה הקודמת ולמר דוד אין כל טענת הסתמכות הראויה להגנה, וזאת בפרט כאשר ההחלטה הקודמת הסתמכה על מידע לא נכון שסיפק בעצמו ועל אסמכתאות שהגיש הוא עצמו לוועדה, ושכיום ברור כי לא ניתן לסמוך עליהן. הוועדה אז, והדברים עולים מפורשות מהחלטת הוועדה, הסתמכה על תשובות המועמד בשאלון ועל מסמכים שמסר, כדי לקבוע כי הוא עומד בדרישות הדין. אכן אלמלא אותם נתונים ומסמכים - ועל בסיס מה שידוע כיום לגבי מסמכים אלו - הוועדה לא הייתה מקבלת את ההחלטה שניתנה על ידה".

ניפח את קורות החיים

מהתחקיר בערוץ 12 עלו חשדות כי דוד ניפח לכאורה קורות החיים שלו באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה בחברה ולייצר מצג שווא כי הוא בעל ניסיון ניהולי בכיר. כתוצאה מכך פנתה רשות החברות למשטרה שפתחה בחקירה.

לאחר הפרסום דרשה רשות החברות מדוד להשיב עד 22 בספטמבר לטענות בנוגע לאמיתות הניסיון המקצועי שהציג בקורות חייו. במכתב שנשלח לדוד על ידי מנהל הרשות רועי כחלון נכתב: "עולה חשש כי מסרת לוועדה ולרשות פרטים בלתי מדויקים, אשר עליהם התבססה הוועדה במסגרת אישור מינויך. נבקש כי כל מידע המועבר, או החתום על ידך, יגובה בתצהיר המאמת נכונות הדברים החתום על ידי עורך דין".

דוד נכנס לתפקיד ביולי שעבר, והוא היה מועמדו של השר דוד אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, לדירקטור בחברת נתיבי איילון. בתפקידו האחרון הוא שימש כמנכ"ל עיריית אשקלון תחת ראש העיר תומר גלאם. הוא מילא את התפקיד במשך שלוש שנים והתפטר חודשים לפני הבחירות המקומיות האחרונות.