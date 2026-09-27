סגנית הכלכלן הראשי של משרד האוצר לשעבר, גלית בן נאים, ממשיכה לשים זרקור על נתוני ביטולי העסקאות בשוק הדיור, והפעם מצביעה על מחוז הדרום, שבו 669 עסקאות רכישת דירות חדשות בוטלו, המכירות נחלשות - אך קצב התחלות הבנייה ממשיך לגדול.

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הנתון, המבוסס על נתוני רשות המסים, מתייחס לעסקאות שנחתמו בשנים 2022-2025 ונכון לסוף הרבעון השני של 2026. לפי נתוני הלמ"ס, בסוף יוני 2026 עמד מספר הדירות החדשות הלא מכורות במחוז הדרום על 10,788. אלא שאם מוסיפים אליהן את 669 הדירות שרכישתן בוטלה, מגיע המלאי ל־11,457 דירות - 6% יותר מהנתון הרשמי, כאשר לדברי בן נאים, הסיבה לפער היא שדירות שרכישתן בוטלה אינן חוזרות למלאי הדירות הלא מכורות כפי שהוא מופיע בנתונים הרשמיים.

אלא שהביטולים הם רק חלק מהתמונה שהיא מציגה לגבי שוק הדיור בדרום. "מה שלכאורה מפליא, הוא המשך הגידול בהתחלות הבנייה במחוז הדרום. בטח לאור הירידה המתמשכת במכירות, במקביל לגידול בביטולי עסקאות שם", כותבת בן נאים.

לשם ההשוואה בן נאים שמה זרקור על תחילת שנת 2022, אז בסוף הרבעון הראשון של אותה שנה, ערב תחילת רצף העלאות הריבית של בנק ישראל, היה במחוז הדרום "גרעון" מצטבר של כ־1,200 דירות - כלומר, מספר הדירות שהחלה בנייתן ויועדו למכירה בשוק החופשי היה נמוך ממספר הדירות שנמכרו.

בסוף הרבעון השני של 2026 התמונה התהפכה, כאשר קיים עודף של כ־11 אלף דירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו.

בן נאים מעלה שאלה נוספת: כמה מאותן דירות שבנייתן כבר החלה הן למעשה דירות שהעסקה לרכישתן בוטלה? להערכתה, "כנראה חלק גדול מאותן 669 ביטולים", בהתבסס על מועד המסירה שעליו הצהיר הקבלן בעת המכירה. מכאן עולה גם שאלה נוספת, לדבריה, לגבי המשמעות של הביטולים מבחינת הליווי הבנקאי לפרויקטים.

רכש וביטל רכישה פעמיים "משל היה מדובר בהזמנה מאמזון"

עוד היא מציינת כי ביטולי העסקאות אינם רק בעיה של הקבלנים או של מי שעוסקים באיסוף ובעיבוד נתונים על שוק הדיור. היא מביאה כדוגמה מקרה של רוכש שזכה בתוכנית "מחיר למשתכן".

אותו רוכש החזיק בתעודת זכאות להשתתפות בהגרלות ואף קיבל הודעת זכייה. אלא שלאחר הזכייה הודיע לו משרד השיכון כי זכאותו בוטלה, לאחר שהתברר כי מאז שהונפקה תעודת הזכאות הוא רכש דירה בשוק החופשי - ואף יותר מאחת, לפי מידע שהתקבל מרשות המסים.

אלא שלפי הנתונים, כיום אין בבעלותו דירה. "נכון, רכש דירה, אבל ביטל את רכישתה. ואז שוב, רכש וביטל. משל היה מדובר באיזו הזמנה באמזון", כותבת בן נאים. כעת, היא מציינת, הוא נדרש להוכיח שלא הייתה בבעלותו דירה.

"והסיפור הזה מעורר לא מעט מחשבות", מסכמת בן נאים. "ואני לא מתכוונת לכך שמדובר במי שרכש פעמיים דירה ופעמיים ביטל. כאלו כבר ראיתי לפני כן". לדבריה, יש היבט נוסף בפרשה שעליו אינה יכולה להרחיב, והיא מסיימת כשהיא מותירה את השאלה פתוחה.