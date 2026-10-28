היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה בעניינם של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, ונשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, השופט בדימוס איתן אורנשטיין. במשטרה סבורים כי יש תשתית ראייתית לעמדת השניים לדין.

יחד עם זאת, פרקליטות מיסוי וכלכלה, אליה הועבר תיק החקירה, היא שתקבל את ההחלטה אם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק.

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החקירה מתמקדת בחשד לקיומה של מערכת יחסים שוחדית בין השניים. על-פי החשד, נוה פעל לקדם את מינויו של אורנשטיין בשנת 2016 לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, וזאת בתמורה להעברתה של השופטת דליה גנות מתפקידה כשופטת במחלקת הנזיקין.

החקירה נפתחה בשנת 2024 בעקבות חשיפה של עיתונאי "הארץ" לשעבר חיים לוינסון. במאי 2024 הגיעו בלשי היחידה לבתיהם של השניים, ערכו חיפוש ועיכבו אותם לחקירה.

הנשיא בדימוס אורנשטיין ענה לכל שאלות החוקרים ומסר את גרסתו המפורטת לאירועים. בשיחות עלה כי אורנשטיין ביקש מנוה, שהיה אז חבר בוועדה לבחירת שופטים, לקדם אותו לתפקיד.

"יותר ממה שאני שומר עליך - אי-אפשר לשמור"

על-פי השיחות שפורסמו, נוה הפעיל לחץ על שרת המשפטים לשעבר איילת שקד בנושא. בשיחות בין השניים לפני המינוי ביקש אורנשטיין מנוה: "תשמור עליי, תשמור עליי", וזה השיב לו: "יותר ממה שאני שומר עליך - אי-אפשר לשמור" . גם שקד נחקרה בפרשה.

בנוסף, נוה, שמשרדו הפרטי עוסק בנזיקין, ביקש על-פי השיחות מאורנשטיין "להזיז" את השופטת דליה גנות, ששימשה באותה תקופה כשופטת הדנה בתיקי נזיקין. גנות התמודדה אז גם היא על תפקיד נשיאת המחוזי בתל אביב. "זה אתה מתחייב", מצוטט נוה בכתבה. "אנחנו לא נביא לעצמנו גזרה. כל החבר'ה יאכלו אותי, יגידו לי מה עשית? אתה צריך להבין, אנחנו הולכים לתמוך בך, והיא נקמנית". אורנשטיין השיב: "אני מתפלא שהיא לא רואה את זה בא. מה היא חשבה, שיתמכו בה?".

עוד אמר נוה לאורנשטיין באותן שיחות: "צריך רק לשנות את מחלקת הנזיקין אצלכם, והכול יהיה מושלם. שעוד תחומים ייהנו ממנה (מגנות). למה רק אנחנו? היא מושלמת לפירוקים"; ואורנשטיין השיב: "ממש, נטפל בכך".

אחרי שוועדת האיתור לא המליצה על גנות לנשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, לכאורה בעקבות המהלכים של נוה, היא הודיעה על התפטרותה. בהקלטות שהתפרסמו לאחר מכן, נשמע השופט אורנשטיין אומר: "אפי, אני פרעתי את החוב אם כך". ובתגובה ענה לו עו"ד נוה: "לא. אני אמצא לך חדש, מה אתה חושב לך, חביבי".

*** חזקת החפות: עו"ד אפי נוה והשופט בדימוס איתן אורנשטיין לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.