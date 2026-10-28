30 שנות מאסר לאחים אלכסנדר שהורשעו בסחר למטרות מין

בית המשפט הפדרלי במנהטן גזר אתמול (ג') 30 שנות מאסר על כל אחד משלושת האחים הישראלים-אמריקאים טל, אורן ואלון אלכסנדר, שהורשעו בסחר למטרות מין ובעבירות מין נוספות.

גזר הדין ניתן לאחר דיון שבו תיארו הנפגעות את ההשלכות המתמשכות של התקיפות על חייהן. השלושה המשיכו לטעון לחפותם. לאחר הרשעתם במרץ הודיעו סנגוריהם כי יערערו עליה.

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השופטת ולרי קפרוני הטילה על כל אחד מהאחים גם עשר שנות פיקוח לאחר השחרור. אורן ואלון נקנסו ב-300 אלף דולר כל אחד, וטל ב-350 אלף דולר.

האחים הורשעו ב-9 במרץ השנה: טל בן ה-40 והתאומים אורן ואלון בני ה-39 הורשעו כולם בקשירת קשר לסחר למטרות מין. טל ואלון הורשעו גם בסחר בקטינה למטרות מין, ואורן הורשע בניצול מיני של קטינה, לצד עבירות נוספות.

האחים אלכסנדר / צילום: Reuters, Kent Edwards

מעמד בולט בענף תיווך היוקרה בארה"ב

עבור אורן וטל, גזר הדין משלים נפילה ממעמד בולט במיוחד בענף תיווך נדל"ן היוקרה בארה"ב. השניים בנו את הקריירה שלהם בחברת דאגלס אלימן ועסקו במכירת נכסים מהיקרים בשוק בניו יורק ובמיאמי. ביוני 2022 הם הקימו את חברת התיווך Official בשיתוף חברת Side, עם פעילות בניו יורק, בהמפטונס ובמיאמי. אלון, אחיו התאום של אורן, עבד בחברת האבטחה המשפחתית.

אחת העסקאות המזוהות עם אורן וטל הייתה רכישת הפנטהאוז של המיליארדר קן גריפין במגדל 220 סנטרל פארק סאות' במנהטן. השניים ייצגו את גריפין בעסקה, שהושלמה ב-2019 תמורת כ-238 מיליון דולר וקבעה אז שיא לעסקת מגורים בארה"ב. בהודעה על הקמת Official ב-2022 דיווחו השניים על מכירות מצטברות של יותר מ-7 מיליארד דולר לאורך הקריירה.

לפי התביעה הפדרלית, העושר והמעמד החברתי שימשו את האחים גם כדי ליצור הזדמנויות לתקוף נשים. בהודעת התביעה על גזר הדין מתואר מנגנון שפעל לפחות בשנים 2008-2021, ובמסגרתו פעלו האחים יחד ועם אחרים. נשים הוזמנו לחופשות, למסיבות ולנכסים פרטיים בהבטחה לבילוי יוקרתי. בחלק מהמקרים, לפי הראיות שהוצגו, הן סוממו ונאנסו. לעתים השתתפו בתקיפה כמה גברים.

ההזמנות הגיעו באמצעות רשתות חברתיות, אתרי היכרויות, מפגשים אישיים ואנשים שעסקו בארגון מסיבות. התביעה תיארה מקרים שבהם הוכנסו סמים למשקאות ללא ידיעת הנשים, באופן שפגע ביכולתן לנוע, לדבר או לזכור את שאירע. במקרים אחרים הופעל כוח פיזי, תוך התעלמות מבקשות מפורשות להפסיק.

התביעה והנפגעות ביקשו מאסר עולם

במשפט העידו 11 נשים על תקיפות שביצע בהן אחד האחים או יותר. לפי התביעה, יותר מ-70 נשים מסרו לחוקרים כי נפגעו מהם לאורך השנים. האחים נעצרו בדרום פלורידה ב-11 בדצמבר 2024, ומאז הוחזקו במעצר ללא שחרור בערבות.

בדיון בגזר הדין נשמעו הצהרותיהן של 12 נפגעות: 11 דיברו בבית המשפט, והצהרתה של אישה נוספת הוקראה בשמה. הנשים תיארו סיוטים, פגיעה באמון באנשים ותחושה שהתקיפות שינו את מסלול חייהן. כמה מהן ביקשו להטיל על האחים מאסר עולם.

אחת הנפגעות, שהופיעה בשם בדוי, אמרה כי החליטה לדווח משום שחששה שנשים נוספות עדיין נתונות בסכנה. אישה שהופיעה בשם הבדוי קייטי מור אמרה כי האחים התייחסו במשך שנים לנשים ולנערות כאילו לחייהן ולגופן אין משמעות.

התביעה ביקשה מאסר עולם לכל אחד מהשלושה והדגישה את ריבוי המעשים ואת הנזק שהותירו. התובעת אליזבת אספינוסה אמרה כי בעוד האחים יכלו להמשיך בחייהם לאחר התקיפות, הנפגעות נותרו להתמודד עם הכאב וההשלכות.

הסנגורים ביקשו את עונש המינימום הקבוע בחוק, 15 שנות מאסר. לטענתם, האחים השתנו מאז התקופה שבה בוצעו העבירות, וכיום הם אבות מסורים שמשפחותיהם זקוקות להם.

"התנהגות מפלצתית"

שלושת האחים פנו לשופטת לפני הקראת גזר הדין. הם הביעו בושה בחלק מהתנהגותם בעבר, אך הכחישו שסיממו נשים, אנסו אותן או קשרו קשר לפגוע בהן. אורן תלה חלק מהתנהלותו בצעירותו בתרבות הבילויים והמין שבה גדל.

השופטת דחתה את הניסיון להסביר כך את המעשים, ואמרה כי היא נותנת אמון בעדויות הנשים. "ההתנהגות שלכם הייתה מפלצתית", אמרה לאחים.

האחים ביקשו לרצות את עונשיהם באותו מתקן כליאה. טל הסביר כי הדבר יקל על הוריהם, בני ה-70, לבקר אותם. קפרוני לא המליצה להיעתר לבקשה, והבהירה כי תעביר לשירות בתי הסוהר הפדרלי את חששה שהשלושה משפיעים לרעה זה על זה.