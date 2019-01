הרכישה היקרה בהיסטוריה של ארה"ב: קן גריפין רכש פנטהאוז ב-238 מיליון דולר

השבוע נרכש הבית היקר ביותר בהיסטוריה של ארה"ב: המיליארדר קן גריפין רכש פנטהאוז במנהטן ב-238 מיליון דולר. הפנטהאוז, ששטחו עומד על 2,200 מ"ר, גדול פי 34 מגודלה של דירה רגילה במנהטן והוא משתרע על מספר קומות במגדל מגורים, בן 79 קומות, שעוצב על ידי האדריכל רוברט שטרן. הבניין נמצא כעת בבנייה וממוקם ממש ליד הסנטרל פארק בניו יורק.

A new record for the most expensive home ever sold in America -- hedge-fund manager Ken Griffin pays $238 million for a 24,000 SF penthouse off Central Park. https://t.co/UjeUPf1WLk pic.twitter.com/rJBqXLDmkk