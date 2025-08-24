שלושת מטוסי הקרב הישראליים שמפחידים את האויב

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הסאנדי טיימס הבריטי: "הסיבה שהתוכנית של הקבינט לעזה - תיכשל"

"האמת הבלתי נמנעת היא שנתניהו לא יכול להשמיד את חמאס מבלי לסכן את החטופים", כותב האנליסט הבטחוני סת' ג'יי פרנצמן בניתוח לסאנדיי טיימס הבריטי שכותרתו "למה התוכנית של ישראל לעזה - תכשל".

פרנצמן כתב שלמרות שנתניהו מתכנן "למחוק את המעוזים האחרונים של חמאס", ארגון הטרור "ממשיך לשלוט באזורים הללו תוך שהוא מסתתר בין אזרחים". "על פניו", ציין פרנצמן, התוכנית של ישראל "מציעה תקווה כלשהי שחמאס סוף־סוף יגורש ממעוזיו האחרונים". אך "היא חסרה רכיב יסודי: דרך ברורה למה שיבוא אחר כך". במידה ונתניהו רוצה לסיים את המלחמה, התוכנית "תדרוש יותר מאשר פעולות צבאיות טקטיות בעוד שכונות בעזה".

למרות הפעולות של ישראל בעזה, פרנצמן טען כי "ברוב המקרים, צה"ל איבד כוחות רבים, ואנשי חמאס נראו כמי שחומקים וחוזרים לאחר שהצבא יוצא".

לדבריו, אחת הסיבות שצה"ל לא נכנס למחנות המרכזיים בעזה "היא נוכחות החטופים". כעת "ההנהגה הצבאית והפוליטית של ישראל במלכוד. הפוליטיקאים רוצים להביס את חמאס. חמאס מחזיק חטופים בשטחים עירוניים בעזה. הצבא חושש לפעול באזורים שבהם יוחזקו חטופים מחשש לפגוע בהם. צה"ל גם קורא לאזרחים להתפנות מאזורים שבהם הוא עתיד לפעול. משמעות הדבר היא שחמאס בדרך כלל יכול לעזוב את האזורים האלה יחד עם האזרחים, כאשר הצבא מתחיל במתקפות מקומיות. כיוון שישראל אינה רוצה להקים אזור עורפי לקו החזית כדי לאפשר לאזרחים לעזוב אזורים שבשליטת חמאס, הרי שהלחימה בעזה פירושה בעצם שחמאס נע יחד עם האזרחים והחטופים אל מחוץ לאזורים שאליהם נכנס צה"ל".

"נתניהו מאמין שהמאבק בעזה יכול להוביל לניצחון" אולם הקואליציה מסרבת לדון בסוגיית היום שאחרי ו-"היא מסרבת להקים סמכות אזרחית שתמשול בעזתים". לדבריו, "זהו בבירור הכשל הגדול ביעד החדש שנתניהו מציב. ממשלת ישראל תצטרך להחליט כיצד להחליף את חמאס. דחיקת חמאס משכונה אחת לאחרת לא עבדה במשך 22 חודשים, וסביר שלא תספק פתרון לעזה או לישראל. אם ישראל לא תוכל להחליף את חמאס או לכפות עליו עסקה, סביר שחמאס ימשיך לברוח יחד עם האזרחים מהקרבות ולהמתין עד יעבור זעם".

מתוך הסאנדיי טיימס מאת סת' ג'יי פרנצמן. לקריאת הכתבה המלאה.

2שלושת מטוסי הקרב שאף אויב של ישראל לא יכול לעמוד נגדם

"ממטוסי קרב ומערכות הגנה אווירית ועד מל"טים וטנקי מערכה - הארסנל הצבאי של ישראל נחשב למתקדם ביותר במזרח התיכון", נכתב בנשיונל אינטרסט, בכתבה שמציגה את שלושת מטוסי הקרב המתקדמים.

במערכה הקרובה בעזה, "חיל האוויר הישראלי צפוי להסתמך במידה רבה על צי המטוסים המובחר שלו, בהם ה־F-15I, ה־F-16I וה־F-35I", נכתב. בכתבה אף צוין כי "יש הטוענים שצי האדיר של חיל האוויר הישראלי מתקדם אף יותר מזה של האמריקאים עצמם".

מטוס הקרב ה־F-15I "משרת את חיל האוויר הישראלי בהצלחה רבה זה עשרות שנים. מאז טיסת המבחן הראשונה שלה בסוף שנות ה־90, ממשיך מטוס ה־F-15I 'רעם' למלא תפקיד מרכזי באסטרטגיה האווירית של ישראל לצד מטוסים אמריקאיים נוספים. מדובר במטוס קרב עוצמתי שמסוגל להגיע למהירויות של למעלה ממאך 2 (פי שניים ממהירות הקול). אך יתרונו הבולט הוא דווקא בטווחי הטיסה. גרסה זו יכולה לטוס כמעט 4,500 ק"מ ללא צורך בתדלוק אווירי. יחד עם יכולתו לשאת עד 10 טון חימוש, ה־F-15I הוכיח עצמו כאמצעי התקפי יעיל נגד מערכות הגנה אווירית ומטרות קרקעיות של אויב", נכתב.

"עמוד התווך של צי מטוסי הקרב הטקטיים של חיל האוויר הוא ה־F-16I 'סופה'". בנוסף, "אחד השדרוגים הבולטים במטוס הוא שני מכלי דלק חיצוניים מתוצרת התעשייה האווירית, המגדילים משמעותית את טווחו ואת משך הפעולה שלו. בנוסף, שינוי זה מכפיל את יכולת נשיאת החימוש האוויר־קרקע, יתרון עצום למדינה המוקפת אויבים".

מטוס הקרב ה־F-35I "אדיר" הוא השם השני "לעליונות אווירית". ניתן להוסיף לו "שינויים חיצוניים בהתאם לדרישות חיל האוויר, מערכות הסיור, הלוחמה האלקטרונית והתקשורת". בנוסף, "מטוסי האדיר של ישראל היו הראשונים להשיג 'הפלה מבצעית' ב־2021, כאשר אחד מהם יירט שני כטב"מים ששוגרו בידי איראן. בנוסף, "דווח כי האדירים היו מטוסי ה־F-35 הראשונים שנכנסו לקרב במצב 'Beast Mode', מצב שבו ניתן לשאת מטעני חימוש כבדים יותר על מתלים חיצוניים".

מתוך הנשיונל אינטרסט מאת מאיה קרלין. לקריאת הכתבה המלאה.

3האיראנים מנסים לשקם את חיל האוויר ופונים לבלארוס

בשבוע שעבר פורסם כי האיראנים מנסים להשיג מטוסי קרב מסין, כעת, לפי המודיעין האוקראיני, הם ממשיכים במאמצים שלהם לשיקום חיל האוויר הרעוע שלהם ופונים לבלארוס. פורסם באיראן אינטרנשיונל, המבקר את המשטר האיראני.

לפי סוכנות המודיעין של אוקראינה, הפנייה לבלארוסים טבעית משום "שבלארוס מוגבלת פחות על ידי סנקציות בתחום הצבאי־טכנולוגי ועלולה להפוך לערוץ לשיקום יכולות ההגנה של איראן". על פי הדיווח, "הבקשה עלתה במהלך ביקורו האחרון של הנשיא מסעוד פזשכיאן במינסק, שם נפגש עם נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו".

בנוסף איראן ובלארוס "הן בעלות ברית קרובות של מוסקבה. איראן סיפקה לרוסיה מל"טים וטילים ששימשו במתקפות על אוקראינה, בעוד בלארוס אפשרה לכוחות רוסיים להשתמש בשטחה לביצוע מבצעים".

מתוך האיראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

4האטלנטיק: המשמעות של הכרה במדינה פלסטינית על ידי המערב

בעצרת הקרובה של האו"ם בספטמבר "צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה ומלטה יצהירו כי הן יכירו במדינה פלסטינית", פורסם באטלנטיק. "הן יצטרפו ל־147 מדינות חברות באו״ם שכבר עושות זאת. במובנים מסוימים, מדובר בצעד סמלי: הוא לא ישנה את המציאות בשטח במזרח התיכון, לפחות לא בטווח הקצר. אבל זהו צעד חשוב", נכתב.

"ההכרה הרשמית של מדינות המערב במדינה פלסטינית תחת הנהגת אש״ף תחזק את הרעיון שדיפלומטיה מהסוג הזה, ולא המאבק המזוין של חמאס, היא הדרך שיכולה באמת להוביל לעצמאות פלסטינית ואזרחות למיליוני חסרי מדינה בשטחים הכבושים", נכתב.

ההכרה הבינלאומית לפי האטלנטיק "תוקיע את הדרישות של חמאס לא פחות משהיא תוקיע את אלה של הימין הישראלי, ותכה בשאיפות ההתפשטות בגדה המערבית - השטח היחיד שיש לו סיכוי ריאלי להפוך למדינה פלסטינית".

מתוך האטלנטיק מאת חוסיין איביש. לקריאת הכתבה המלאה.